Gabarito CNU: veja correção extraoficial das provas dos blocos 1 a 8

As provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), aplicadas no domingo, 18, já podem ser corrigidas a partir do gabarito preliminar elaborado por professores do Direção Concursos, juntamente com o gabarito extraoficial do certame, em parceria com O GLOBO.

O ‘Enem dos Concursos’ oferece 6.640 vagas para mais de 220 cidades brasileiras. Os 8 blocos temáticos foram corrigidos, e podem ser conferidos a partir do gabarito disponibilizado aos candidatos que ficaram na sala 30 min antes do final da prova. Confira:

Bloco 1: (Infraestrutura, Exatas e Engenharia)

PROVA TIPO 1 – CONHECIMENTOS GERAIS (MANHÃ)

Questão 1: A Constituição é lei e deve ser cumprida…

Resposta: E – segregação de presos provisórios com apoio no grau de instrução…

Questão 2: A teoria da separação dos Poderes da República…

Resposta: A – a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas…

Questão 3: No Brasil, o presidencialismo…

Resposta: E – de coalizão

Questão 4: Considere o texto a seguir, que foi publicado na Agência…

Resposta: E – normas para avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento

Questão 5: Dados apresentados pelo Tesouro Nacional…

Resposta: C – margem em relação ao limite máximo representou maior folga fiscal em 2022.

Questão 6: No contexto da redemocratização política do Brasil…

Resposta: C – relaciona-se com uma certa concepção…

Questão 7: A partir da análise comparada dos textos I e II…

Resposta: C – o Texto II especifica o Texto I, descrevendo o estágio denominado formulação de políticas

Questão 8: Considere o texto sobre a matriz energética brasileira…

Resposta: E – Nordeste, elevando o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios.

Questão 9: Considere o texto sobre discriminação social no Brasil…

Resposta: B – etarismo, considerado como crime no Estatuto da Pessoa Idosa

Questão 10: Considere os artigos do Decreto Lei no 200/1967…

Resposta: B – planejamento

Questão 11: Considere o texto sobre a descentralização do Sistema Único de Saúde…

Resposta: E – esfera de governo é autônoma em suas decisões e atividades…

Questão 12: Considere o texto sobre o poder legislativo no Brasil…

Resposta: D – Câmara dos Deputados

Questão 13: O objetivo das ferramentas e aplicações de inteligência…

Resposta: C – poder contribuir como assistente de busca de jurisprudência.

Questão 14: No que diz respeito à lei de acesso à informação…

Resposta: E – assegura a proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade.

Questão 15: Um grupo de cidadãos pretende desenvolver…

Resposta: C – Interação democrática…

Questão 16: O prefeito de determinado município brasileiro…

Resposta: D – clara e compreensível a qualquer cidadão

Questão 17: A Administração Pública realizou um concurso…

Resposta: A – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

Questão 18: Existem três funções básicas do governo que buscam mitigar…

Resposta: A – aumento das assimetrias de informações

Questão 19: Orçamento público é o instrumento utilizado pelo Governo Federal…

Resposta: D – estima as receitas que o Governo espera arrecadar, enquanto fixa as despesas a serem efetuadas.

Questão 20: Um dos aspectos fundamentais para o êxito…

Resposta: C – podem afetar a tempestividade e a previsibilidade

PROVA TIPO 1 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (TARDE)

Eixo 1: Gestão Governamental e Governança Pública – Gabarito Concurso Nacional Unificado

Questão 1: O desenvolvimento do cronograma…

Resposta: E – usar um algoritmo…

Questão 2: As unidades de saúde…

Resposta: A – Lobby

Questão 3: O gerenciamento de programas…

Resposta: E – buscar soluções…

Questão 4: Na elaboração de seu plano…

Resposta: B – oportunidades organizacionais…

Questão 5: Vários estudos têm enfatizado que as singularidades…

Resposta: A – “O que mais me importa é sentir prazer pelo que faço…

Questão 6: Em junho de 2023, um órgão da estrutura…

Resposta: D – controle da execução orçamentária

Questão 7: Um órgão da estrutura de um determinado ministério estava conduzindo…

Resposta: E – realização de seminários e entrevistas com facilitadores

Questão 8: Em janeiro de 2023, um órgão da estrutura de um determinado ministério recebeu um pedido…

Resposta: B – deve ser encaminhando à deliberação do ministério…

Questão 9: P e R trabalham na gerência operacional…

Resposta: B – análise, planejamento, implementação e monitoramento

Questão 10: As políticas públicas dos Estados contemporâneos…

Resposta: A – flexível e adaptável

Eixo 2: Políticas Públicas – Gabarito Concurso Nacional Unificado

Questão 11: A Política Nacional de Saneamento Básico…

Resposta: C – esgotamento sanitário

Questão 12: Uma importante ferramenta introduzida…

Resposta: A – lâmpadas de vapor de sódio, pilhas e baterias, pneus e produtos eletrônicos.

Questão 13: A política urbana tem por objetivo ordenar…

Resposta: D – tombamento de imóvel ou de mobiliário urbano…

Questão 14: Um exemplo de instrumento de política urbana…

Resposta: E – não terá direito à usucapião, pois não residia no imóvel de Z por ocasião da abertura da sucessão

Questão 15: O Decreto no 5.741/2006 organiza o Sistema Unificado…

Resposta: B – vigilância agropecuária do trânsito interestadual de vegetais e animais.

Questão 16: A Lei no 9.605/1998 foi um marco na legislação brasileira…

Resposta: E – contra a administração ambiental, em circunstância agravante

Questão 17: Um determinado município está estabelecendo medidas…

Resposta: B – parque tecnológico

Questão 18: Como parte dos estudos para um projeto de reforma…

Resposta: B – pode ser feito, pois essa lei estabelece que a União…

Questão 19: Um interessado na obtenção de concessão para serviço…

Resposta: D – não gera direito de preferência para a obtenção da concessão do serviço

Questão 20: Uma empresa está iniciando o projeto para construção…

Resposta: C – está dentro do prazo máximo, que é de 5 anos

Eixo 3: Gestão Ambiental e Tecnológica, Sustentabilidade e Energia

Questão 21: A patente referida acima foi concedida…

Resposta: A – micro-organismo transgênico, apresentando novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Questão 22: Considere o gráfico da evolução do uso da energia solar…

Resposta: D – gás liquefeito do petróleo – GLP

Questão 23: Na oportunidade, foi informado que cerca de 200 pescadores…

Resposta: B – aumento do descarte de esgoto sem tratamento no litoral.

Questão 24: Os “Organismos Geneticamente Modificados”…

Resposta: C – Precaução

Questão 25: Há um esforço mundial na prática de ações…

Resposta: C – biogás e carvão mineral

Questão 26: De acordo com o estabelecido na legislação ambiental…

Resposta: A – usa listagens de controle que dispõem em linha…

Questão 27: O Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação…

Resposta: E – recuperação de pastagens degradadas

Questão 28: Como responsável da área ambiental de uma empresa…

Resposta: E – número total de espécies da fauna em uma área local definida

Questão 29: A servidão ambiental é um instrumento econômico…

Resposta: C – I e II

Questão 30: Há algum tempo, o Fórum Econômico Mundial…

Resposta: A – adequação da empresa às normas locais…

Eixo 4: Planejamento e Gestão de Obras, Políticas Públicas de Infraestrutura e Acessibilidade

Questão 31: Diante da necessidade reconhecida pelo poder público…

Resposta: C – é viável, uma vez que o valor calculado foi R$ 1.170.000,00

Questão 32: Atendendo ao pleito de uma comunidade para construção…

Resposta: D – 20.000.000,00

Questão 33: Um especialista em Política Nacional de Segurança…

Resposta: A – estado de conservação

Questão 34: Um determinado órgão da administração está funcionando…

Resposta: D – apenas as sugestões dos itens II e III estão de acordo com a norma.

Questão 35: Uma das etapas das atividades de um grupo de trabalho…

Resposta: B – nas comunicações, atitudinal, arquitetônica, arquitetônica e atitudinal

Questão 36: Um analista foi contratado por uma pessoa jurídica…

Resposta: E – portos, energia e irrigação

Questão 37: O cronograma a seguir representa as cinco etapas…

Resposta: C – 100% 80% 50% 52,5% 25%

Questão 38: Uma empresa de engenharia executou…

Resposta: C – 1.025,00 e 4.500,00

Questão 39: Uma determinada região será beneficiada por uma Linha…

Resposta: A – plantar pés de alface

Questão 40: Parte da Política Nacional de Habitação…

Resposta: C – I e II, apenas

Eixo 5: Engenharia Cartográfica e Geoprocessamento – Gabarito Concurso Nacional Unificado

Questão 41: A realização da correção geométrica de imagens…

Resposta: E – mapeamento direto

Questão 42: No âmbito do Poder Executivo federal, a Infraestrutura…

Resposta: B – conjunto de informações descritivas sobre os dados, incluindo as características do seu levantamento…

Questão 43: Imagens de satélite têm se tornado uma ferramenta…

Resposta: E – deslocamento devido ao relevo

Questão 44: A interação entre as radiações eletromagnéticas (REM)…

Resposta: B – refração

Questão 45: A adoção dos Sistemas Globais de Navegação…

Resposta: C – resolução de um sistema linear envolvendo a medida de distância entre o receptor…

Questão 46: O comportamento espectral, representado…

Resposta: E – vegetação úmida / vegetação seca / amostra de solo

Questão 47: Levantamentos detalhados são conduzidos em pequenas áreas…

Resposta: B – 0,56 km

Questão 48: A Figura abaixo ilustra um banco de dados da Amazônia…

Resposta: D – geoobjeto

Questão 49: Seja uma população regida por uma distribuição…

Resposta: C – 3/16

Questão 50: Para um estudo sobre o número de filhos em famílias…

Resposta: C – por conglomerados

Bloco 2: (Tecnologia, Dados, e Informação)

PROVA TIPO 1 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (TARDE)

Eixo 1: Gestão Governamental e Governança Pública – Gabarito Concurso Nacional Unificado

Questão 1: Em um esforço para implementar a sua política de gestão…

Resposta: C – situados acima do nível de tolerância definido pela entidade

Questão 2: As diretrizes básicas para divulgação dos instrumentos

Resposta: A – receber transferências voluntárias

Questão 3: Diferentes abordagens de planejamento estratégico…

Resposta: D – explicação e compreensão de processos sociais…

Questão 4: Um gerente, ao elaborar o Balanced Scorecard (BSC)…

Resposta: C – de aprendizagem e crescimento

Questão 5: No Brasil, o número de casos de gripe é maior…

Resposta: E – em flight

Questão 6: O diretor de um museu público resolve modificar…

Resposta: A – Dificuldade em medir o impacto ambiental e social de forma precisa

Questão 7: M foi transferido para o departamento de compras…

Resposta: C – Adotar uma abordagem de desenvolvimento ágil…

Questão 8: O público-alvo de uma campanha de vacinação…

Resposta: B – alcance

Questão 9: Os fatores ambientais da empresa se referem…

Resposta: A – a distribuição geográfica de instalações e recursos…

Questão 10: Processos são compostos por atividades inter-relacionadas…

Resposta: C – constroem a percepção de valor pelo cliente…

Eixo 2: Políticas Públicas – Gabarito Concurso Nacional Unificado

Questão 11: Estudos sobre políticas públicas partem do princípio…

Resposta: C – contribuir para a implementação de políticas públicas por meio de produção de dados e informações.

Questão 12: Burocratas de nível de rua são os funcionários…

Resposta: A – envolve processos carregados de julgamento moral e assimetria de poder.

Questão 13: Considerando-se as normas do Decreto no 10.332/2020…

Resposta: B – aprovar os planos de transformação digital dos órgãos e das entidades envolvidas

Questão 14: O dirigente de determinado órgão estadual foi designado…

Resposta: C – proteção da privacidade

Questão 15: O Secretário Municipal de Inovação de determinado…

Resposta: E – Abertos

Questão 16: Determinado professor procura o diretor da escola…

Resposta: D – internacionais

Questão 17: O cidadão R é estudante de engenharia e pretende seguir…

Resposta: A – Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação

Questão 18: O trabalhador S foi contratado para prestar serviços…

Resposta: E – prestação de caráter presencial

Questão 19: Um grupo de pessoas resolve fundar um coletivo…

Resposta: E – manifestações

Questão 20: O servidor público F, após aprovação em processo…

Resposta: A – Comitê de Governança Digital

Eixo 3: Gerência e Suporte da Tecnologia da Informação – Gabarito Concurso Nacional Unificado

Questão 21: Ao enfrentar o desafio da escolha entre os protocolos…

Resposta: A – amplia a margem de endereçamento de hosts…

Questão 22: Um gestor de TI enfrenta desafios complexos ao decidir…

Resposta: B – A biometria, porque é uma forma de autenticação…

Questão 23: As empresas enfrentam desafios ao decidir sobre…

Resposta: C – evitar a negação da autoria da informação fornecida

Questão 24: Um projetista de sistema operacional pretende…

Resposta: E – thread()

Questão 25: Um dos desafios enfrentados por projetistas de redes…

Resposta: E – revela-se um serviço não orientado a conexão…

Questão 26: Um programador de softwares de rede…

Resposta: C – Secundária

Questão 27: O objetivo da multiprogramação é ter processos…

Resposta: E – ele termina.

Questão 28: A natureza de acesso direto dos discos permite…

Resposta: D – ineficiência no acesso aos blocos dos arquivos

Questão 29: Para estabelecer uma conexão, o Transmission Control Protocol (TCP)…

Resposta: B – bit SYN é marcado; no segundo, os bits SYN e ACK são marcados; e, no terceiro, o bit ACK é marcado

Questão 30: Um dos princípios do modelo COBIT é traduzir…

Resposta: A – Financeira

Eixo 4: Desenvolvimento de Software – Gabarito Concurso Nacional Unificado

Questão 31: Em um ambiente de DevOps, várias equipes…

Resposta: B – Criar uma cópia independente do repositório para desenvolvimento paralelo.

Questão 32: Um programador deve desenvolver testes unitários…

Resposta: C – criar um mock da API.

Questão 33: Para criar uma tabela em um banco de dados relacional…

Resposta: A – ALTER TABLE PESSOA ADD COLUMN CPF VARCHAR(11);

Questão 34: O gerente de produção de uma grande indústria…

Resposta: E – Sistema de Apoio à Decisão (SAD)

Questão 35: Uma organização está planejando iniciar um projeto…

Resposta: C – Kotlin e Swift

Questão 36: Uma organização deseja implementar um software…

Resposta: D – uso de esquemas flexíveis

Questão 37: Um programador criou um método Java que recebe como parâmetro…

Resposta: A – import java.util.Stack; // presente no arquivo public static int inverte(int num)…

Questão 38: Um programador está desenvolvendo um programa Python…

Resposta: B – def inclui(lista, subst): for i in range(len(lista)):…

Questão 39: Os conjuntos A, B, C, D e E a seguir fazem parte de um banco de dados

Resposta: D – = { x1, x2, x3, x4, x5 }

Questão 40: A Figura abaixo exibe uma árvore binária de busca balanceada.

Resposta:

Eixo 5: Apoio à Decisão, Inteligência Artificial e Métodos Quantitativos – Gabarito Concurso Nacional Unificado

Questão 41: Ao analisar dados de saúde da população brasileira…

Resposta: E – Z-score

Questão 42: Em um projeto de desenvolvimento de um sistema…

Resposta: E – transformar em zero os resultados negativos, mantendo os outros valores.

Questão 43: Um órgão governamental precisa analisar a distribuição…

Resposta: A – histograma

Questão 44: Em um esforço para melhorar a análise e a tomada…

Resposta: B – Drill Down em Região de Estado para Cidade, Slice em Cidade para Sorriso

Questão 45: Um técnico fez três buscas em um banco de dados…

Resposta: A – 50

Questão 46: Um empreendimento de alta tecnologia pretende trabalhar…

Resposta: D – particionar os arquivos em blocos de 64 MB e replicar os blocos em três cópias no modo cluster e uma cópia no modo local, alocando os mesmos em servidores diferentes.

Questão 47: Considere as duas situações a seguir

Resposta: B – exemplos de modelos de aprendizagem supervisionada e não supervisionada, respectivamente

Questão 48: Na avaliação de políticas públicas, é muito comum…

Resposta: D – reduzindo-se o nível de confiança do intervalo

Questão 49: O questionário básico do Censo 2022 trazia uma pergunta…

Resposta: D – reduzir seu desvio padrão

Questão 50: Considere a seguinte Tabela de valores críticos da estatística…

Resposta: C – não foi efetiva em reinserir seus beneficiários no mercado de trabalho, já que a estatística do teste foi superior ao seu valor crítico.

Bloco 3: (Ambiental, Agrário e Biológicas)

PROVA TIPO X – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (TARDE)

EIXO TEMÁTICO 1 – GESTÃO GOVERNAMENTAL E GOVERNANÇA PÚBLICA

Questão 1: Um gerente enfatizou três critérios, ou requisitos

Resposta: E

Questão 2: Apesar de inúmeros benefícios que um planejamento

Resposta: A

Questão 3: As organizações não possuem sistemas de controles

Resposta: E

Questão 4: Os modelos de gestão de desempenho destinados

Resposta: B

Questão 5: Em uma empresa, o chefe de um determinado setor listou

Resposta: E

Questão 6: O método dos cenários prospectivos, um pilar da gestão

Resposta: A

Questão 7: Em meio à crescente preocupação global

Resposta: B

Questão 8: Dois jovens administradores públicos foram designados

Resposta: E

Questão 9: Um projeto de reflorestamento de áreas degradadas

Resposta: C

Questão 10: Considere os conceitos de mapas estratégicos e do Balanced Scorecard (BSC).

Resposta: A

EIXO TEMÁTICO 2 – POLÍTICAS PÚBLICAS

Questão 11: A legislação ambiental tem grande importância nacional

Resposta: C

Questão 12: O Plano Safra é um programa do Governo Federal

Resposta: E

Questão 13: Até 2006, não existia uma lei para orientar as pessoas

Resposta: A

Questão 14: A avaliação é uma importante etapa do processo

Resposta: C

Questão 15: O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)

Resposta: A

Questão 16: A Lei n° 14.515/2022, além de estabelecer um novo sistema de fiscalização

Resposta: D

Questão 17: O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Resposta: B

Questão 18: O etnomapeamento e o etnozoneamento são ferramentas

Resposta: A

Questão 19: O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação

Resposta: B

Questão 20: Levando-se em conta a trajetória histórica e o amplo

Resposta: A

EIXO TEMÁTICO 3 – CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM NO MEIO RURAL

Questão 21: Os Sistemas de Referência Terrestres ou Geodésicos

Resposta: A

Questão 22: Os solos desempenham um papel fundamental

Resposta: C

Questão 23: Considere o trecho abaixo da Embrapa Solos

Resposta: B

Questão 24: O levantamento topográfico consiste na aplicação

Resposta: C

Questão 25: A meteorologia é uma disciplina física que se baseia

Resposta: D

Questão 26: A definição, a implantação e a manutenção do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)

Resposta: B

Questão 27: Considere o quadro a seguir, que apresenta uma síntese das diferenças

Resposta: C

Questão 28: Na resolução dos desafios da Ciência da Geoinformação

Resposta: C

Questão 29: Na hidrologia, notadamente na determinação do balanço

Resposta: D

Questão 30: As classes de aptidão agrícola dos solos expressam

Resposta: C

EIXO TEMÁTICO 4 – PRÁTICAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO MEIO RURAL

Questão 31: A capacidade de água total disponível do solo…

Resposta: D

Questão 32: O preparo convencional do solo consiste no revolvimento

Resposta: D

Questão 33: A carência ou o excesso de um determinado nutriente

Resposta: B

Questão 34: A Fixação Biológica do Nitrogênio (FBN) é uma alternativa

Resposta: C

Questão 35: A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os usos

Resposta: D

Questão 36: As práticas agropecuárias, caso não sejam realizadas

Resposta: C

Questão 37: Método de irrigação é a forma pela qual a água pode ser utilizada

Resposta: C

Questão 38: A compostagem é um método de reciclagem

Resposta: C

Questão 39: A principal característica do sistema de produção orgânico é a (o)

Resposta: A

Questão 40: A qualidade da água para irrigação é um aspecto

Resposta: B

EIXO TEMÁTICO 5 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MEIO RURAL

Questão 41: O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE)

Resposta: A

Questão 42: A discussão sobre o desenvolvimento sustentável

Resposta: C

Questão 43: O selo do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica (SisOrg)

Resposta: E

Questão 44: O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público

Resposta: D

Questão 45: No âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,

Resposta: B

Questão 46: No âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima,

Resposta: B

Questão 47: Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2023)

Resposta: B

Questão 48: A agricultura brasileira é um setor econômico altamente

Resposta: D

Questão 49: O Decreto n° 9.841/2019 dispõe sobre o Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC),

Resposta: C

Questão 50: A responsabilidade humana na conservação de nosso habitat

Resposta: C

Bloco 4: (Trabalho e Saúde do Servidor)

PROVA TIPO X – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (TARDE)

EIXO TEMÁTICO 1 – GESTÃO GOVERNAMENTAL E GOVERNANÇA PÚBLICA

Questão1: Em pesquisa para avaliar os fatores de motivação para novos…

Resposta: E, de segurança

Questão 2: Considere um líder de uma organização que opera num ambiente…

Resposta: B, identificação

Questão 3: Um gerente está associado a um grupo de referência…

Resposta: A, negação

Questão 4: Com o objetivo de enriquecer o trabalho de um funcionário…

Resposta: B, significância da atividade

Questão 5: Na gestão de projetos, é recomendável que haja um processo…

Resposta: E, podem ser um indivíduo, um grupo ou uma organização que possa afetar…

Questão 6: No gerenciamento de projetos, é necessário planejar…

Resposta: D, estabelecer uma reserva de contingência….

Questão 7: Pode-se dizer que, desde 2011, as práticas de transparência…

Resposta: B, I e IV

Questão 8: O governo de uma capital brasileira detém o controle…

Resposta: A, realização de audiências públicas

Questão 9: A universalização da saúde no Brasil afere um conjunto…

Resposta: B, complementar

Questão 10: Durante a campanha de vacinação contra a gripe…

Resposta: D, informação

EIXO TEMÁTICO 2 – POLÍTICAS PÚBLICAS

Questão 11: Vacinação é a administração de micro-organismos infecciosos…

Resposta: E, quando ocorre um surto de uma doença

Questão 12: Promoção da Saúde, de acordo com o conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS)…

Resposta: C, a reorientação do cuidado na perspectiva…

Questão 13: A Política Nacional de Saúde, expressa na Lei no 8.080/1990…

Resposta: D, atendimento e internação domiciliar…

Questão 14: Entre os principais instrumentos de articulação federativa…

Resposta: A, aprovação dos Poderes Legislativos dos entes consorciados

Questão 15: A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (PCD)…

Resposta: B, disponibilização de recursos de tecnologia…

Questão 16: Segundo estudos relevantes na área de Políticas Públicas…

Resposta: A, demanda rigorosa por prestação de contas…

Questão 17: As políticas afirmativas têm como marco no Brasil a Lei de Cotas…

Resposta: C, a participação concomitantemente…

Questão 18: Estudos apontam que, a partir de uma reflexão sobre a dimensão…

Resposta: E, da disseminação do direito

Questão 19: A ampliação da autonomia administrativa, política e financeira…

Resposta: C, os custos de informação podem ter uma elevação

Questão 20: A vigilância da saúde está intimamente relacionada ao conceito…

Resposta: E, território como conceito de promoção

EIXO TEMÁTICO 3 – SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA APLICADAS AO TRABALHO

Questão 21: Quando se busca entender a história do trabalho e a sua intrínseca relação…

Resposta: A, propriedade

Questão 22: Para analisar os processos econômicos de industrialização no Brasil…

Resposta: C, mecanização da produção ocorre, mas não está generalizada

Questão 23: O texto freudiano intitulado “Psicologia das massas e análise do eu”…

Resposta: A, aprendizagem depende da interação do indivíduo com o meio social.

Questão 24: Para analisar as estruturações mais recentes do mundo do trabalho, Ricardo Antunes…

Resposta: C, exploração intensa do trabalho físico/material

Questão 25: Criticando as exigências de empregabilidade cada vez mais comuns…

Resposta: D, neoliberalismo e a certificação de competências…

Questão 26: O texto apresentado a seguir faz a crítica a uma percepção que atravessa o imaginário…

Resposta: D, mito da democracia racial

Questão 27: A estrutura consolidada da Petrobras permite que a empresa…

Resposta: E, monopsônio

Questão 28: A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização…

Resposta: B, precarização do trabalho e o enfraquecimento do ativismo sindical.

Questão 29: A data inicial simbólica do fordismo deve por certo ser 1914, quando Henry Ford…

Resposta: D, criação da linha de montagem

Questão 30: A precarização do trabalho suscita uma nova questão social..

Resposta: D, vulnerabilização de pessoas e grupos de trabalhadores…

EIXO TEMÁTICO 4 – SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA

Questão 31: A epidemiologia, ciência que estuda a distribuição das doenças…

Resposta: E, comparação para verificar a possível existência de associação…

Questão 32: O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é uma morbidade…

Resposta: B, esquiva; alterações negativas da cognição.

Questão 33: O National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) define…

Resposta: A, deficiência na ventilação e enriquecimento de oxigênio

Questão 34: O papel desempenhado pela perícia oficial em saúde tem relevada…

Resposta: D, ato administrativo que define prioritariamente, a partir de avaliação técnica…

Questão 35: Levando-se em consideração as exigências do mundo moderno…

Resposta: D, Cognitiva.

Questão 36: Todo processo de intoxicação envolve algumas fases…

Resposta: D, toxicodinâmica afere a ação dos agentes

Questão 37: A multicausalidade das doenças relacionadas ao trabalho…

Resposta: A, trabalhadores da indústria naval com mesotelioma.

Questão 38: O trabalho do profissional de saúde nas unidades, em particular nos hospitais…

Resposta: D, de Green & Kreuter.

Questão 39: A sobrecarga do trabalho é uma das dimensões mais importantes…

Resposta: A, Ter dificuldade em manter o equilíbrio…

Questão 40: Assédio moral no trabalho é caracterizado por comportamentos hostis..

Resposta: D, ocorrência de forma rotineira dificulta sua identificação e valorização.

EIXO TEMÁTICO 5 – DIREITO DO TRABALHO

Questão 41: O período de férias do trabalhador empregado se caracteriza…

Resposta: B, interrupção do contrato individual de trabalho.

Questão 42: Determinado trabalhador foi contratado para exercer suas atividades…

Resposta: A, cinco anos até o limite de dois anos após…

Questão 43: Um indivíduo formalizou contrato de trabalho com uma sociedade…

Resposta: A, atualidade.

Questão 44: Um estudante pretende obter trabalho sem prejudicar sua dedicação…

Resposta: D, intermitente.

Questão 45: Um indivíduo foi contratado para prestar serviços, em relação…

Resposta: E, indireta do contrato.

Questão 46: Um indivíduo foi selecionado, em processo competitivo, para admissão…

Resposta: C, fixará o período para fruição das férias…

Questão 47: Nos termos da Lei no 7.783/1989, Lei de Greve…

Resposta: B, tratamento e abastecimento de água.

Questão 48: Um trabalhador portuário foi designado para coordenar…

Resposta: E, queda de pessoas.

Questão 49: Após ser contratada para emprego em prestigiada companhia multinacionaL…

Resposta: D, doze horas trabalhadas por trinta.

Questão 50: Um trabalhador rural foi prestar serviços em determinada localidade…

Resposta: D, vinte por cento.

Bloco 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos)

PROVA TIPO X – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (TARDE)

EIXO TEMÁTICO 1 – GESTÃO GOVERNAMENTAL E GOVERNANÇA PÚBLICA

Questão 1: Em pesquisa para avaliar os fatores de motivação para novos funcionários do setor público…

Resposta: C, Evento III.

Questão 2: Considere um líder de uma organização que opera num ambiente institucional de baixa incerteza e alta estabilidade…

Resposta: E

Questão 3: Um gerente está associado a um grupo de referência (grupo de pessoas que influencia significativamente o seu comportamento) cujos valores…

Resposta: D

Questão 4: Com o objetivo de enriquecer o trabalho de um funcionário, um gerente buscou relacionar as experiências desse funcionário…

Resposta: D

Questão 5: Na gestão de projetos, é recomendável que haja um processo para identificar e analisar regularmente as partes interessadas do projeto, documentando informações relevantes…

Resposta: A

Questão 6: No gerenciamento de projetos, é necessário planejar as respostas aos riscos, o que envolve desenvolver alternativas, selecionar…

Resposta: C

Questão 7: Pode-se dizer que, desde 2011, as práticas de transparência da administração pública evoluíram “do que está divulgado” pelos órgãos e entidades para o “direito a acessar o que não está divulgado”

Resposta: E

Questão 8: O governo de uma capital brasileira detém o controle de uma área de vegetação na zona norte da cidade…

Resposta: C

Questão 9: A universalização da saúde no Brasil afere um conjunto de ações e serviços intergovernamentais…

Resposta: A

Questão 10: Durante a campanha de vacinação contra a gripe, o Governo Federal realizou intensa campanha publicitária…

Resposta: C

EIXO TEMÁTICO 2 – POLÍTICAS PÚBLICAS: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E JUSTIÇA

Questão 11: Vacinação é a administração de micro-organismos infecciosos mortos, vivo-atenuados, ou partes destes…

Resposta: C

Questão 12: Promoção da Saúde, de acordo com o conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS)…

Resposta: C

Questão 13: A Política Nacional de Saúde, expressa na Lei no 8.080/1990 e suas alterações e atualizações…

Resposta: A

Questão 14: Entre os principais instrumentos de articulação federativa para a produção de políticas e a provisão de serviços públicos…

Resposta: B

Questão 15: A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (PCD) assegura a inclusão no trabalho…

Resposta: A

Questão 16: Segundo estudos relevantes na área de Políticas Públicas, as deliberações de conferências de políticas públicas…

Resposta: C

Questão 17: As políticas afirmativas têm como marco no Brasil a Lei de Cotas…

Resposta: C

Questão 18: Estudos apontam que, a partir de uma reflexão sobre a dimensão da dinâmica histórica do Sistema de Garantia…

Resposta: B

Questão 19: A ampliação da autonomia administrativa, política e financeira dos municípios…

Resposta: B

Questão 20: A vigilância da saúde está intimamente relacionada ao conceito de território e requer uma combinação…

Resposta: B

EIXO TEMÁTICO 3 – POLÍTICAS PÚBLICAS: SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Questão 21: Quando se busca entender a história do trabalho e a sua intrínseca relação entre a força sobre os meios de produção…

Resposta: E

Questão 22: Para analisar os processos econômicos de industrialização no Brasil…

Resposta: D

Questão 23: O texto freudiano intitulado “Psicologia das massas e análise do eu” introduz o campo de estudos da psicologia dos grupos…

Resposta: C

Questão 24: Para analisar as estruturações mais recentes do mundo do trabalho, Ricardo Antunes considera o seguinte exemplo…

Resposta: B

Questão 25: Criticando as exigências de empregabilidade cada vez mais comuns no mercado de trabalho, Pierre Dardot…

Resposta: A

Questão 26: O texto apresentado a seguir faz a crítica a uma percepção que atravessa o imaginário cultural brasileiro…

Resposta: B

Questão 27: A estrutura consolidada da Petrobras permite que a empresa compre o gás natural produzido em território nacional…

Resposta: D

Questão 28: A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista…

Resposta: B

Questão 29: A data inicial simbólica do fordismo deve por certo ser 1914, quando Henry Ford…

Resposta: C

Questão 30: A precarização do trabalho suscita uma nova questão social, cujo núcleo seria a existência de inúteis…

Resposta: C

EIXO TEMÁTICO 4 – DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS E DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS

Questão 31: A epidemiologia, ciência que estuda a distribuição das doenças ou condições relacionadas…

Resposta: A

Questão 32: O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é uma morbidade relacionada à exposição direta ou indireta…

Resposta: A

Questão 33: O National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) define como espaço confinado…

Resposta: E

Questão 34: O papel desempenhado pela perícia oficial em saúde tem relevada importância social…

Resposta: C

Questão 35: Levando-se em consideração as exigências do mundo moderno…

Resposta: A

Questão 36: Todo processo de intoxicação envolve algumas fases…

Resposta: E

Questão 37: A multicausalidade das doenças relacionadas ao trabalho pode ser um fator de dificuldade…

Resposta: D (passível de recurso, pois o termo na CF é família extensa)

Questão 38: O trabalho do profissional de saúde nas unidades, em particular nos hospitais…

Resposta: E

Questão 39: A sobrecarga do trabalho é uma das dimensões mais importantes…

Resposta: C

Questão 40: Assédio moral no trabalho é caracterizado por comportamentos hostis…

Resposta: B

EIXO TEMÁTICO 5 – PESQUISA E AVALIAÇÃO

Questão 41: O período de férias do trabalhador empregado se caracteriza como um evento de…

Resposta: D

Questão 42: Determinado trabalhador foi contratado para exercer suas atividades em local estabelecido…

Resposta: E

Questão 43: Um indivíduo formalizou contrato de trabalho com uma sociedade…

Resposta: D

Questão 44: Um estudante pretende obter trabalho sem prejudicar sua dedicação aos estudos…

Resposta: B

Questão 45: Um indivíduo foi contratado para prestar serviços, em relação de emprego…

Resposta: B

Questão 46: Um indivíduo foi selecionado, em processo competitivo, para admissão em emprego…

Resposta: E

Questão 47: Nos termos da Lei no 7.783/1989, Lei de Greve, é(são) considerado(s)…

Resposta: E

Questão 48: Um trabalhador portuário foi designado para coordenar grupo…

Resposta: D

Questão 49: Após ser contratada para emprego em prestigiada companhia…

Resposta: E

Questão 50: Um trabalhador rural foi prestar serviços em determinada localidade

Resposta: B

Bloco 6 (Setores Econômicos e Regulação)

PROVA TIPO 1 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (TARDE)

EIXO TEMÁTICO 1 – GESTÃO GOVERNAMENTAL E GOVERNANÇA PÚBLICA

Questão 1: O gráfico a seguir apresenta o impacto de variáveis ao longo do tempo

Resposta: B – o processo de aprovação de mudanças do projeto deve

Questão 2: Uma ferramenta útil que tem sido amplamente empregada

Resposta: B – facilita a visualização, de forma sistemática, de como

Questão 3: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Resposta: E – pode ser determinada ao controlador pela autoridade

Questão 4: Desde o ano 2000, o governo brasileiro tem buscado

Resposta: D – representam novas formas de relacionamento da

Questão 5: Uma portaria publicada no final do exercício de 2019

Resposta:

Questão 6: A ampliação dos espaços institucionais de participação

Resposta:

Questão 7: Uma das principais contribuições do modelo Balanced Scorecard (BSC)

Resposta: B – do aprendizado e do crescimento

Questão 8: De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal da população brasileira

Resposta: E – barreiras, ruídos ou obstáculos

Questão 9: O tempo médio de duração, em meses, para a conclusão dos processos administrativos

Resposta: C – 12

Questão 10: Os depoimentos reproduzidos a seguir foram obtidos

Resposta: B – funcionais, de tarefa, de relacionamento e de processo

EIXO TEMÁTICO 2 – POLÍTICAS PÚBLICAS E ANÁLISE DE DADOS

Questão 11: Duas pessoas são autoras de invenção e passam a disputar a sua patente

Resposta: B – Depósito mais antigo

Questão 12: Uma autarquia, tipificada como Instituição Científica

Resposta: D – ceder o uso de imóveis

Questão 13: Com as alterações climáticas no planeta, o comportamento

Resposta: C – 40

Questão 14: A Advocacia Geral de determinado país utiliza Inteligência

Resposta: D – 49%

Questão 15: O prefeito de uma grande cidade lançou a política Escola Bela

Resposta: A – 12%

Questão 16: O Instituto de Seguridade Social de determinado país, no âmbito de uma auditoria interna

Resposta: B – sim, uma vez que a estatística… 1,64

Questão 17: A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispõe sobre o

Resposta: D – caducidade ou anulação

Questão 18: A descentralização para formulação e implementação de

Resposta: C – tentativa de entregar resultados

Questão 19: No que se refere aos sistemas (sinais) analógicos

Resposta: A – digital apresenta números

Questão 20: Dentre os instrumentos de desenvolvimento de políticas públicas

Resposta: D -recebe recursos financeiros

EIXO TEMÁTICO 3 – ECONOMIA, ECONOMIA SOLIDÁRIA E CONTEXTO INTERNACIONAL

Questão 21: O mundo possui uma matriz energética composta, dentre

Resposta: A – diferente da mundial

Questão 22: A teoria das vantagens comparativas, proposta por David Ricardo

Resposta: C – concorrência perfeita

Questão 23: Entre o final do século XVIII e primeira metade do século XIX

Resposta: E – proteção da indústria nascente

Questão 24: As empresas que operam em mercados perfeitamente

Resposta: B – existe total liberdade

Questão 25: No final de janeiro de 2024, o governo brasileiro divulgou

Resposta: B – utiliza tecnologias sujeitas

Questão 26: A teoria microeconômica neoclássica admite, em casos

Resposta: A – risco de captura dos lucros

Questão 27: A Tabela a seguir registra os resultados do Balanço de Pagamentos

Resposta: E – dependei de poupança

Questão 28: Um dos temas mais controversos em Macroeconomia é a

Resposta: A – demanda efetiva

Questão 29: No livro “Desenvolvimento e Estagnação: o Debate entre

Resposta: A – sobrevalorização das moedas nacionais

Questão 30: No trecho seguinte, Maria da Conceição Tavares alude à

Resposta: D – crise no setor cafeeiro

EIXO TEMÁTICO 4 – ORÇAMENTO PÚBLICO, CONTABILIDADE E REGULAÇÃO

Questão 31: Como uma consequência do processo de desenvolvimento

Resposta: B – exige a identificação das alternativas

Questão 32: A política de irrigação pública no Brasil visa promover

Resposta: A – categorias econômicas e escritura

Questão 33: Considere o texto a seguir, que apresenta alguns dados

Resposta: E – enquanto a meta de resultado primário

Questão 34: Considere que uma agência reguladora esteja criando

Resposta: C – teoria de captura

Questão 35: Os planos de benefícios previdenciários de entidades fechadas

Resposta: A – para cada R$1,00

Questão 36: Os instrumentos gerenciais de controle patrimoniais proporciona

Resposta: D – utilizar o método linear

Questão 37: O esforço exercido por um gestor não é observável para

Resposta: C – relação de agência

Questão 38: A integração vertical proporciona uma discussão latente

Resposta: A – a especificidade dos ativos

Questão 39: Considere a Curva de Possibilidade de Produção (CPP)

Resposta: B – caso a curva se desloque

Questão 40: Nos mercados regulados, após a implantação da contabilidade

Resposta: E – resultados e patrimônios

EIXO TEMÁTICO 5 – INGLÊS

Questão 41: The main purpose of the text is to

Resposta: E – report on the findings of Human

Questão 42: In the segment of paragraph 2 “These websites not only

Resposta: A – children

Questão 43: In the excerpt of paragraph 2 “These websites not only

Resposta: D – addition

Questão 44: In paragraph 3, the statement “Instead of protecting

Resposta: E – intentional

Questão 45: In the section of paragraph 4 “the third party would then

Resposta: B – probable subsequent actions

Questão 46: In the section of paragraph 4 “the third party would then

Resposta: A – closely examine the data.

Questão 47: In the excerpt of paragraph 5 “It also risks violating

Resposta: A – condition

Questão 48: In the segment of paragraph 6 “Brazil’s data protection

Resposta: B – invisibly

Questão 49: In paragraph 7, the statement “the General Personal Data

Resposta: C – taking unfair advantage of children’s data

Questão 50: In the fragment of paragraph 7 “Lawmakers should amend

Resposta: C – obligation

Bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública)

PROVA TIPO 1 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (TARDE)

EIXO TEMÁTICO 1 – GESTÃO GOVERNAMENTAL E GOVERNANÇA PÚBLICA: ESTRATÉGIA, PESSOAS, PROJETOS E PROCESSOS

Questão 1: Um grupo de secretárias de uma organização que depende

Resposta: E

Questão 2: Uma empresa pública da área de desenvolvimento e inovação

Resposta: E

Questão 3: O sucesso de um programa de segurança está diretamente

Resposta: C

Questão 4: O fenômeno da liderança nas organizações é multidimensional

Resposta: A

Questão 5: Um ministério decidiu capacitar seus colaboradores por

Resposta: B

Questão 6: Uma determinada autarquia federal publicou recentemente

Resposta: C

Questão 7: O exercício da liderança no serviço público requer o desenvolvimento

Resposta: D

Questão 8: A avaliação da maturidade de processos de negócio consiste

Resposta: D

Questão 9: Considere um gerente de projetos responsável por coordenar

Resposta: C

Questão 10: Considere um projeto que tem como objetivo implantar

Resposta: C

EIXO TEMÁTICO 2 – GESTÃO GOVERNAMENTAL E GOVERNANÇA PÚBLICA: RISCOS, INOVAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, LOGÍSTICA e PATRIMÔNIO

Questão 11: Por ser um processo sistemático para identificar, avaliar

Resposta: C

Questão 12: O Sistema de Organização e Inovação Institucional do

Resposta: E

Questão 13: As atividades de tombamento, registro, guarda, controle

Resposta: C

Questão 14: Em relação aos bens imobiliários da Administração Pública

Resposta: E

Questão 15: Qual é o principal aspecto da tecnologia de blockchain

Resposta: C

Questão 16: Qual é o principal objetivo do governo eletrônico (e-gov)?

Resposta: E

Questão 17: Um estaleiro público está enfrentando um incremento de

Resposta: E

Questão 18: Como a legislação influencia a logística reversa?

Resposta: C

Questão 19: A Inteligência Artificial (IA) pode ser aplicada na gestão

Resposta: D

Questão 20: Em resposta a uma série de desastres naturais que atingiram

Resposta: B

EIXO TEMÁTICO 3 – POLÍTICAS PÚBLICAS E NOÇÕES DE ESTATÍSTICA

Questão 21: Seja uma população normalmente distribuída com média

Resposta: E

Questão 22: Políticas públicas regulatórias visam a

Resposta: C

Questão 23: Contemporaneamente, há diferentes teorias e modelos

Resposta: D

Questão 24: As Políticas Públicas Simbólicas são aquelas em que os

Resposta: A

Questão 25: Existe um modelo de tomada de decisão em que as condições

Resposta: B

Questão 26: Há diversos atores que participam de uma política pública

Resposta: A

Questão 27: As ferramentas de políticas públicas se dividem em ferramentas

Resposta: D

Questão 28: Uma equipe de pesquisadores em políticas públicas de

Resposta: D

Questão 29: Uma política pública reformou as salas de aula, o mobiliário

Resposta: C

Questão 30: O Instituto de Geografia e Estatística de determinado país

Resposta: A

EIXO TEMÁTICO 4 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E COMPRAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 31: Uma repartição pública apresentava os seguintes saldos

Resposta: D

Questão 32: Em 12/04/2023, uma entidade do setor público recebeu

Resposta: A

Questão 33: Uma entidade do setor público apresentava em seu Balanço

Resposta: E

Questão 34: De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedada

Resposta: E

Questão 35: Em uma entidade do setor público, as receitas com impostos

Resposta: B

Questão 36: O portal da Câmara dos Deputados define o orçamento

Resposta: B

Questão 37: Dentre as funções/atribuições econômicas clássicas do

Resposta: C

Questão 38: Dentre os orçamentos que compõem a Lei Orçamentária

Resposta: D

Questão 39: A execução orçamentária poderá processar-se mediante

Resposta: A

Questão 40: Quando um contrato é extinto decorrente de culpa exclusiva

Resposta: D

EIXO TEMÁTICO 5 – COMUNICAÇÃO, GESTÃO DOCUMENTAL, TRANSPARÊNCIA E PROTEÇÃO DE DADOS

Questão 41: De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Resposta: A

Questão 42: Os documentos arquivísticos caracterizam-se por registrarem

Resposta: D

Questão 43: Para averiguar o valor primário, é preciso verificar se o

Resposta: A

Questão 44: A comunicação de políticas públicas pode ser planejada

Resposta: B

Questão 45: A mídia, ou seja, o conjunto de entidades de “comunicação social”

Resposta: C

Questão 46: Em 2012, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência

Resposta: B

Questão 47: O surgimento do documento nato-digital e as novas formas

Resposta: A

Questão 48: Na comunicação pública, a publicidade de ordem legal e

Resposta: A

Questão 49: No caso de documentos inseridos em um Sistema Arquivistico

Resposta: B

Questão 50: Um grupo de cidadãos realiza reunião na qual decide participar

Resposta: C

Bloco 8 (Nível Intermediário)

PROVA TIPO 1 – LÍNGUA PORTUGUESA (MANHÃ)

Questão 1: No desenvolvimento argumentativo do texto, os aspectos

Resposta: C

Questão 2: O principal recurso argumentativo utilizado no texto para

Resposta: C

Questão 3: Na organização temática do texto, depois da referência

Resposta: B

Questão 4: De acordo com o texto, um problema crônico a ser enfrentado

Resposta: A

Questão 5: O referente do termo destacado em negrito está corretamente

Resposta: E

Questão 6: No trecho do parágrafo 4 “Tim Nichols, um reconhecido

Resposta: D

Questão 7: O trecho do texto em que a presença do adjetivo destacado

Resposta: E

Questão 8: A concordância do verbo destacado em negrito atende às

Resposta: A

Questão 9: No trecho do parágrafo 4 “Vários fenômenos sociais recentes

Resposta: B

Questão 10: No trecho do parágrafo 5 “É, portanto, nessa sociedade

Resposta: C

Questão 11: No desenvolvimento do texto, estabelece-se uma relação

Resposta: D

Questão 12: A vírgula está empregada de acordo com as exigências

Resposta: B

Questão 13: De acordo com as regras de concordância nominal da

Resposta: A

Questão 14: O grupo em que todas as palavras apresentam prefixo

Resposta: B

Questão 15: No trecho do parágrafo 5 “Esse é um problema mundial,

Resposta: B

PROVA TIPO 1 – NOÇÕES DE DIREITO, MATEMÁTICA E REALIDADE BRASILEIRA (TARDE)

Questão 1: O imprudente condutor do caminhão de uma empresa

Resposta: E

Questão 2: Uma autoridade pública agiu, no desempenho de suas

Resposta: C

Questão 3: Um servidor público federal foi punido em um processo

Resposta: E

Questão 4: Ao analisar e deferir o pedido de licença para construção

Resposta: D

Questão 5: Com o intuito de impressionar e favorecer a sua noiva,

Resposta: E

Questão 6: No livro “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior, em sua

Resposta: A

Questão 7: No âmbito da Administração Pública, entende-se que

Resposta: A

Questão 8: Segundo o art. 37 da Constituição Federal de 1988, “A

Resposta: C

Questão 9: Existem entes da Administração Direta e entes da Administração

Resposta: C

Questão 10: A Educação Infantil representa prerrogativa constitucional

Resposta: C

Questão 11: Um funcionário de um determinado Estado pretende realizar

Resposta: D

Questão 12: Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas

Resposta: D

Questão 13: Dentre os direitos e garantias fundamentais, há aquele de

Resposta: D

Questão 14: Um servidor público vinculado ao Poder Judiciário do

Resposta: B

Questão 15: Um cidadão mudou-se para o exterior, fixando seu domicílio

Resposta: C

Questão 16: Uma bomba com vazão de 2 litros de água por segundo

Resposta: E

Questão 17: Em uma loja, o preço de um determinado produto sofreu

Resposta: B

Questão 18: Um setor de uma empresa é formado por 11 funcionários

Resposta: E

Questão 19: A Figura representa um círculo cujo centro é o ponto P

Resposta: C

Questão 20: Sejam {a duas sequências de números reais

Resposta: A

Questão 21: Uma pesquisa foi feita com os funcionários de uma empresa, acerca da quantidade de eletrodomésticos

Resposta: D

Questão 22: Em uma fábrica, há dois tanques, um no formato de um cilindro circular reto, com raio de base medindo R

Resposta: B

Questão 23: Em um domingo decisivo de um campeonato de futebol,

Resposta: A

Questão 24: Em cada partida de futebol profissional, atuam exatamente

Resposta: B

Questão 25: Em dezembro de 2023, dois irmãos, P e R, decidem investir

Resposta: A

Questão 26: Um pai envia, no grupo da família, em certa rede social, a

Resposta: D

Questão 27: Na Figura, representa-se a planificação de um dado

Resposta: D

Questão 28: A Figura a seguir representa um tabuleiro com 25 casas

Resposta: A

Questão 29: Pelo Censo Demográfico 2022 do IBGE, a população

Resposta: A

Questão 30: Um certo tipo de arroz integral orgânico contém 54 mg de

Resposta: D

Questão 31: Em janeiro de 1931, Lamartine Babo lançou uma marchinha

Resposta: E

Questão 32: Os últimos momentos do Governo de João Goulart foram

Resposta: C

Questão 33: A história dos negros no Brasil é marcada por episódios

Resposta: E

Questão 34: Getúlio Vargas, figura de grande relevância para a história

Resposta: D

Questão 35: O Estado Democrático de Direito, com suas ideias de

Resposta: C

Questão 36: A independência do Brasil é muitas vezes compreendida como um processo complexo, que

Resposta: E

Questão 37: A notícia a seguir foi publicada pela Agência Xinhua

Resposta: A

Questão 38: A letra a seguir foi composta por Chico Science e a banda Nação Zumbi, para a canção

Resposta: D

Questão 39: Comentando uma conferência realizada por economistas recentemente, o

Resposta: A

Questão 40: Considere as informações sobre a dinâmica da população brasileira

Resposta: E

Questão 41: Considere o texto sobre a ocupação do cerrado.

Resposta: C

Questão 42: No Brasil, em 2023, foi criado o Ministério dos Povos Indígenas

Resposta: D

Questão 43: Considere o comentário a seguir a respeito da aprovação da Lei de Terras em 1850

Resposta: D

Questão 44: Considere o texto sobre sustentabilidade ambiental

Resposta: C

Questão 45: Entre 1817 e 1820, os naturalistas Johann von Spix e

Resposta: C