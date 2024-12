Gabarito oficial do Concurso dos Correios é divulgado; confira

mais de 1 milhão de candidatos realizaram as provas em todas as regiões do Brasil - Foto: Divulgação

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) divulgou neste domingo, 15, o gabarito preliminar da prova do concurso dos Correios. Ontem, mais de 1 milhão de candidatos realizaram as provas em todas as regiões do Brasil, segundo informações divulgadas pelos Correios.

Os resultados da prova objetiva e a folha de respostas do candidato ainda não têm data para serem divulgados. O cronograma com as próximas fases do concurso e as primeiras convocações serão anunciados em janeiro.

Confira os gabaritos oficiais

Carteiros

Gabarito A

Gabarito B

Advogados

Gabarito A

Gabarito B

Analista de sistemas - Desenvolvimento de Sistemas

Gabarito A

Gabarito B

Analista de sistemas - suporte sistemas, suporte banco de dados, redes e produção

Gabarito A

Gabarito B

Arquiteto

Gabarito A

Gabarito B

Arquivologia

Gabarito A

Gabarito B

Assistente Social

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia Civil

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia de Produção

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia Elétrica

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia Eletrônica

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia Mecânica

Gabarito A

Gabarito B

Engenharia de Redes e Comunicação/Engenharia de Telecomunicação

Gabarito A

Gabarito B

Os gabaritos preliminares também pode ser acessado no site do IBFC. O candidato deve clicar em "Gabaritos preliminares / Cadernos de questões" e, em seguida, fazer login com CPF e senha.