Governo da Bahia divulga resultados de concursos da PCBA e Sefaz

O Governo do Estado divulgou que nesta terça-feira, 1, o resultado de etapas referentes aos concursos públicos da Polícia Civil e da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA), para os cargos de escrivão, investigador e agente de tributos estaduais, serão publicados no Diário Oficial do Estado.

As informações estarão disponíveis no Portal do Servidor e no site das organizadoras, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e a Fundação Getúlio Vargas.

Os candidatos que concorrem a vagas de escrivão e de investigador poderão visualizar o resultado preliminar da prova de títulos, que corresponde à terceira etapa do certame. Os interessados em realizar a interposição de recurso terão prazo de dois dias úteis. O procedimento deverá ser feito exclusivamente pela internet, na página do IBFC.

Lançado em abril, o concurso para a Polícia Civil oferta mil vagas, sendo 150 para o cargo de Delegado, 150 para Escrivão e 700 para Investigador.

Já os inscritos no concurso público da Sefaz-BA farão vistas ao resultado preliminar do procedimento de heteroidentificaçãoe da perícia médica, para os candidatos que se declararam negros ou deficientes, respectivamente. Os habilitados também terão prazo de dois dias úteis para a interposição de recurso no site da Sefaz.

O certame para a Sefaz-BA foi lançado em fevereiro, com 49 vagas para o cargo de agente de tributos nas áreas de Administração e Finanças, Tecnologia da Informação e Administração Tributária.