IBGE abre 398 vagas para agente censitário temporário

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou nesta segunda-feira, 25, o edital para preencher vagas adicionais de agentes censitários temporários que atuarão no Censo 2022.

A previsão do certame é que os agentes cumpram as demandas pelo período de 5 meses, que poderão ser prorrogados de acordo com as atividades e com os recursos disponíveis pelo IBGE.

As inscrições para a seleção são gratuitas e podem ser efetuadas pelo site do instituto. Para agente censitário municipal, 119 vagas serão preenchidas. Para supervisor, 279 funcionários serão contratados.

O IBGE exige, entre outras documentações, comprovante de conclusão do ensino médio e habilidades com planilhas digitais.

Os salários vão de R$ 1,7 mil a R$ 2,1 mil, com auxílio transporte e auxílio alimentação. A Carga horária é de 8 horas diárias.