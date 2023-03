IBGE anuncia novo processo seletivo para 339 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira, 6, um novo processo seletivo para 339 vagas de nível médio. Entre as opções estão: agente de pesquisas e mapeamento (319 vagas; com salário de R$ 1.387,50) e supervisor de coleta e qualidade (20 vagas; salário de R$ 3.100).

As vagas de agente de pesquisas e mapeamento são para Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Já para supervisor de coleta e qualidade são para os municípios dos estados de Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Os agentes de pesquisas e mapeamento devem visitar domicílios e estabelecimentos em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado para a coleta de dados visando a realização de pesquisas de natureza estatística.

Já o supervisor de coleta vai organizar, planejar e executar as atividades estabelecidas no organograma de trabalho, gerenciar os trabalhos nas agências de coleta e acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, controlar a produção e a qualidade das atividades.

A jornada é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. O contrato tem previsão de um ano de duração, mas pode ser prorrogado.

O novo edital é complementar ao processo anterior que foi realizado em 2021 para mais de 6 mil vagas nas mesmas funções. Para se inscrever, os candidatos devem comparecer ao posto de inscrição do instituto vinculado à vaga e entregar o formulário de inscrição preenchido e assinado. As inscrições vão desta segunda-feira, 6, até sexta-feira, 10. Não será cobrada taxa de inscrição.

O processo seletivo terá análise de títulos. Mais informações sobre a seleção podem ser acessadas no site do órgão.