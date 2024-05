Inscrição para concurso com salário de R$ 6 mil termina nesta segunda | A TARDE

A prefeitura de Oliveira dos Brejinhos, no centro sul da Bahia, encerra nesta segunda-feira, 13, as inscrições para o concurso público que paga até R$ 6 mil. A taxa de inscrição está no valor de R$ 120,00 para cargos de Nível Superior e R$ 85,00 para Nível Médio. As candidaturas serão feitas através do site da empresa responsável pela aplicação das provas. A avaliação acontece em 9 de Junho de 2024 (domingo).



São seis vagas para Assistente Social, Biólogo, Geólogo/Engenheiro de Minas, Engenheiro Ambiental e Fiscal Ambiental, com caraga horária de 30 a 40 horas. Os salários vão de R$ 2 mil a R$ 6 mil.

Ribeira do Pombal - As inscrições para o concurso da Câmara de Vereadores de Ribeira do Pombal, no nordeste da Bahia, acontecem até o dia 20 de maio deste ano. As vagas são para os cargos de Agente Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo, Técnico Legislativo, Taquígrafo e Auxiliar Legislativo, com carga horária variando entre 20h e 40h semanais.



Os salários vão de R$ 1.412,00 a R$ 2.500,00. A taxa de inscrição será de R$ 94,00 para nível médio e R$73,00 para nível fundamental. A prova será realizada também em 9 de Junho de 2024.

