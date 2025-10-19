CONCURSOS
Prefeitura da Bahia abre 235 vagas em processo seletivo; veja salários
Oportunidades em Amargosa são para profissionais de níveis médio e superior, com remunerações que chegam a R$ 2,4 mil
Por Luiz Almeida
A Prefeitura Municipal de Amargosa, no estado da Bahia, anunciou a abertura de dois editais para a realização de processos seletivos simplificados. No total, estão sendo oferecidas 235 vagas para profissionais de níveis médio e superior.
As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, e as remunerações iniciais mensais ficam na faixa de R$ 1.518,00 a R$ 2.433,89.
Inscrições e etapas dos processos seletivos
Os interessados em participar da seleção devem se inscrever de forma online até o dia 6 de novembro de 2025. A taxa de inscrição varia entre R$ 85,00 e R$ 100,00, a depender do cargo escolhido.
Leia Também:
O processo de avaliação será realizado por meio de prova escrita, prevista para ser aplicada no dia 23 de novembro de 2025. Para as funções de nível superior, haverá também a etapa de prova de títulos, que possui caráter classificatório.
A validade do processo seletivo é de dois anos, contados a partir da homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da administração municipal.
Cargos em destaque
As vagas estão distribuídas em dois editais, com grande foco na área educacional. O Edital nº 02/2025 é o que concentra o maior número de oportunidades para professores:
Edital nº 01/2025:
Assistente de Classe (21 Vagas)
Profissional de Apoio (20 Vagas)
Monitor - Língua Portuguesa/Libras (3 Vagas)
Monitor - Língua Estrangeira Inglês (3 Vagas)
Monitor - Pedagogia (6 Vagas)
Monitor - Matemática (6 Vagas)
Monitor Educação Do Campo (2 Vagas)
Monitor Educação Física (5 Vagas)
Monitor Cultura e Arte (5 Vagas)
Monitor Capoeira (5 Vagas)
Monitor Música (5 Vagas)
Monitor Artes Marciais
Monitor Educação Digital (1 Vaga)
Monitor Balé
Edital Nº 02/2025:
Professor Séries Iniciais coordenação (11 Vagas)
Professor Séries Iniciais (118 Vagas)
Professor Séries Finais - Matemática (5 Vagas)
Professor Séries Finais Língua Portuguesa (3 Vagas)
Professor Séries Finais - Geografia (2 Vagas)
Professor Séries Finais - História (3 Vagas)
Professor Séries Finais - Artes (1 Vaga)
Professor Séries Finais Língua Inglesa (3 Vagas)
Professor Séries Finais - Ciências (4 Vagas)
Professor Para o Exercício do AEE
Professor Séries Finais Educação Física (3 Vagas)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes