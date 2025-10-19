Prefeitura da Bahia abre 235 vagas em processo seletivo; veja salários

- Foto: Freepik

A Prefeitura Municipal de Amargosa, no estado da Bahia, anunciou a abertura de dois editais para a realização de processos seletivos simplificados. No total, estão sendo oferecidas 235 vagas para profissionais de níveis médio e superior.

As jornadas de trabalho variam entre 20 e 40 horas semanais, e as remunerações iniciais mensais ficam na faixa de R$ 1.518,00 a R$ 2.433,89.

Inscrições e etapas dos processos seletivos

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever de forma online até o dia 6 de novembro de 2025. A taxa de inscrição varia entre R$ 85,00 e R$ 100,00, a depender do cargo escolhido.

O processo de avaliação será realizado por meio de prova escrita, prevista para ser aplicada no dia 23 de novembro de 2025. Para as funções de nível superior, haverá também a etapa de prova de títulos, que possui caráter classificatório.

A validade do processo seletivo é de dois anos, contados a partir da homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da administração municipal.

Cargos em destaque

As vagas estão distribuídas em dois editais, com grande foco na área educacional. O Edital nº 02/2025 é o que concentra o maior número de oportunidades para professores:

Edital nº 01/2025:

Assistente de Classe (21 Vagas)

Profissional de Apoio (20 Vagas)

Monitor - Língua Portuguesa/Libras (3 Vagas)

Monitor - Língua Estrangeira Inglês (3 Vagas)

Monitor - Pedagogia (6 Vagas)

Monitor - Matemática (6 Vagas)

Monitor Educação Do Campo (2 Vagas)

Monitor Educação Física (5 Vagas)

Monitor Cultura e Arte (5 Vagas)

Monitor Capoeira (5 Vagas)

Monitor Música (5 Vagas)

Monitor Artes Marciais

Monitor Educação Digital (1 Vaga)

Monitor Balé



Edital Nº 02/2025:

Professor Séries Iniciais coordenação (11 Vagas)

Professor Séries Iniciais (118 Vagas)

Professor Séries Finais - Matemática (5 Vagas)

Professor Séries Finais Língua Portuguesa (3 Vagas)

Professor Séries Finais - Geografia (2 Vagas)

Professor Séries Finais - História (3 Vagas)

Professor Séries Finais - Artes (1 Vaga)

Professor Séries Finais Língua Inglesa (3 Vagas)

Professor Séries Finais - Ciências (4 Vagas)

Professor Para o Exercício do AEE

Professor Séries Finais Educação Física (3 Vagas)

