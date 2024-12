PRF vai convocar mais 473 aprovados no último concurso; veja

- Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve convocar para o próximo ano mais 473 aprovados no último concurso da corporação, que aconteceu em 2021. O Decreto nº 12.306, de 9 de dezembro de 2024, assinado pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, autoriza a nomeação de 473 candidatos excedentes.

A decisão garante o ingresso destes novos policiais rodoviários federais, reforça a presença da corporação e promove ainda mais segurança nas rodovias federais do país.

A partir de 2025, os excedentes convocados participarão do Curso de Formação Policial (CFP), que já está com os preparativos em andamento. As nomeações preencherão o quadro total de vagas da corporação, o que representa uma atuação mais eficiente.

O concurso da Polícia Rodoviária Federal segue vigente até dezembro de 2025.