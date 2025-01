Resultado de concurso dos Correios não deve sair nesta terça-feira

As provas do concurso Correios foram aplicadas em 15 de dezembro de 2024 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Os participantes do concurso dos Correios terão que esperar um pouco mais para conferir seus desempenhos. A divulgação do resultado das provas estava prevista para acontecer em até 30 dias após a realização da etapa, ou seja, nesta terça-feira, 14. No entanto, ainda não foi liberado.

Em contato com os Correios, a Direção Concursos foi informada de que os resultados devem ser publicados “em breve”. A previsão da empresa é que o documento seja disponibilizado nos próximos dias.

De acordo com a banca Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), o cronograma oficial com as próximas datas do certame será divulgado ainda em janeiro de 2025.

As provas do concurso Correios foram aplicadas em 15 de dezembro de 2024, registrando mais de 1 milhão de candidatos presentes.