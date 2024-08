Saiba detalhes do concurso do BNDES com salários de R$ 20,9 mil

As inscrições para o concurso iniciaram nesta sexta-feira, dia 26 de julho - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou na última segunda-feira, 22, o edital do primeiro concurso público da entidade após um hiato de 12 anos. São oferecidas 900 vagas, sendo 150 imediatas e 750 para cadastros reservas com salários de até R$ 20,9 mil para nível superior.

O certame oferece vagas para o cargo de Analista, nas ênfases de Administração, Análise de Sistemas - Cibersegurança, Análise de Sistemas - Desenvolvimento, Análise de Sistemas - Suporte, Arquitetura - Urbanismo, Arquivologia Digital, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia Organizacional, de Nível Universitário, do Novo Plano de Cargos e Salários - NPCS

As inscrições para o concurso iniciaram nesta sexta-feira, dia 26 de julho e seguem até às 23h59 do dia 19 de agosto, no site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pela organização do certame. A taxa do valor de inscrição é de R$ 110, e pode ser paga através de boleto bancário e por Pix.

Poderão pedir isenção da taxa do valor da inscrição, candidatos que comprovem inscrição do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), por meio de indicação do Número de Identificação Social - NIS e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde

Do total de vagas disponibilizadas, 30% serão disponibilizadas para candidatos auto-declarados negros e 15% para candidatos com deficiência. A ampliação de vagas para este público, segundo o BNDES, vai promover “desenvolvimento diverso e inclusivo”.

O concurso do BNDES oferece um salário de R$ 20,9 mil para o cargo de Analista. Para todas as ênfases, está disposta uma jornada de 35 horas semanais. São oferecidos para a vaga benefícios de assistência de saúde, educacional, além de planos de carreira e salário.

O certame será feito em quatro fases: Avaliação de Conhecimentos, Provas Discursivas, Procedimento de verificação da condição declarada para candidatos negros e Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessários para contratação e Exames Médicos Admissionais.

As provas objetivas e discursiva, bem como a aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos negros, serão realizadas em todas as 26 capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal.