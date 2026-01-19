CONCURSOS
Santander abre mais de 500 vagas com salários de mais de R$ 10 mil
Para concorrer, é necessário ter graduação completa ou estar cursando o último ano, além de conhecimentos no Pacote Office
O Banco Santander abriu um concurso com 537 vagas para todo o Brasil, deste total 311 oportunidades são destinadas à área de seguros e 226 ao segmento de consórcios.
Para concorrer às vagas, é necessário que o candidato tenha graduação completa ou esteja cursando o último ano, além de possuírem conhecimento em Pacote Office.
Os profissionais aprovados vão atuar no atendimento consultivo, focados em estratégias de longo prazo voltadas à prosperidade dos clientes.
Inscrições
Para se inscrever, o candidato precisa acessar o portal Santander Carreiras e pesquisar por “Brasil”.
Remuneração
Especialista
Para a posição de Especialista, o pacote de remuneração inclui um salário fixo de R$ 2.613,50 somado ao bônus mensal de R$ 4.759,09 durante os oito primeiros meses, totalizando R$ 7.372,59 mensais nesse período.
A partir do nono mês, o profissional segue com o salário fixo porém passa a contar com uma remuneração variável semestral.
Líder
Já para o cargo de Líder, a remuneração é composta pelo salário fixo, somado a um bônus garantido, totalizando R$ 10.532 mensais durante os oito primeiros meses.
A partir do nono mês, o salário fixo passa a ser de R$ 5.436,09, além de uma remuneração variável semestral, sendo baseado na média de desempenho da equipe, com pagamentos feitos nos meses de setembro e fevereiro.
Benefícios
Além da remuneração, os profissionais vão ter direito a vários benefícios, sendo eles:
- vale-alimentação de R$ 757,19;
- vale-refeição de R$ 48 por dia, cerca de R$ 1.056 mensais;
- décimo terceiro;
- cesta-alimentação no valor de R$ 757,19;
- assistência médica e odontológica;
- seguro de vida.
Somado a isso ainda há um auxílio-creche ou babá no valor de R$ 522,70 mensais, válido até os quatro anos da criança, ou benefício para filho com deficiência, no mesmo valor, sem limite de idade. Esses dois benefícios não são cumulativos, ou seja, é preciso optar por um ou outro.
