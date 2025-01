SEC divulga quadro de vagas por NTEs para convocados em concursos - Foto: Divulgação | SEC

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou, no Diário Oficial deste sábado, 11, o quadro de vagas disponíveis nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) do Concurso Público SAEB 03/2022, de 1° de agosto de 2022, referente à quarta convocação.

Com isso, os candidatos aprovados e convocados poderão fazer a opção, de acordo com o disposto no Capítulo 15 - Provimento dos Cargos, item 15.10.1 do certame.

O candidato que não declarar a sua opção de lotação ou não tiver interesse nos municípios disponibilizados será lotado a critério da administração, ressalvado o direito de pedido de desistência da nomeação.