10 melhores sites para comprar seguidores no Instagram

Comprar seguidores é uma das formas mais eficazes para crescer no Instagram, isso se os seguidores são comprados em sites confiáveis, baratos, que vendem seguidores reais e brasileiros e que tenham um bom relacionamento com os clientes.

Sendo assim, fizemos uma análise minuciosa de mais de 16 empresas brasileiras de venda desse serviço na internet e formamos um ranking com os melhores sites que oferecem excelentes serviços para os compradores:

O que levamos em consideração na nossa análise foi: preço, segurança, qualidade (seguidores reais e brasileiros), rapidez na entrega e suporte humano.

FollowTurbo

O FollowTurbo é para qualquer pessoa que queira comprar seguidores no Instagram com segurança, eficiência e economia. É o site mais recomendado para qualquer perfil de comprador: influenciadores, empresários ou profissionais autônomos.

Principais vantagens:

Entrega rápida de seguidores;

Seguidores reais e brasileiros;

Preços baratos (comparativamente);

Atendimento de qualidade (suporte rápido e 24h);

Site fácil de usar.

HelloFama

O Hello Fama tem como público-alvo influenciadores digitais (sejam atuantes ou aspirantes) e, por isso mesmo, desenvolveu um site e um serviço voltados para essas pessoas.

Principais vantagens:

Atendimento especializado para influenciadores;

Site intuitivo e direcionado para a conquista da fama;

Seguidores rápido (entrega em minutos).

EmpresaInfluente

Para quem é: para empresários e profissionais autônomos que querem fechar mais negócios através do Instagram.

Principais vantagens:

- Comunicação e ferramentas voltadas para negócios;

- Equipe que entende as necessidades do público;

- Melhor preço para esse segmento de mercado.

PerfilNotável

Para quem é: para influenciadores e negócios locais que desejam comprar seguidores em suas regiões de atuação (segmentados por estado) ou para aqueles que desejam impactar pessoas em todo o mundo.

Principais vantagens:

- Possibilidade de escolher de qual estado brasileiro virão os seguidores;

- Opção de comprar seguidores internacionais (para influência global);

- Precisão na entrega dos seguidores dos locais selecionados.

ViralVip

Para quem é: para quem prefere comprar pacotes fechados de seguidores em vez de assinar um plano mensal.

Principais vantagens:

- Não tem mensalidades (o pagamento é único, sem compromisso mensal);

- Entrega seguidores de perfis ativos e brasileiros;

- Atendimento muito rápido.

Como comprar seguidores?

Comprar seguidores é bem simples e rápido em qualquer um dos sites listados aqui. Em geral, basta seguir esse processo:

- Selecionar um plano ou pacote em um site seguro;

- Digitar o seu @perfil no Instagram;

- Realizar o pagamento;

- Verificar o resultado da compra.

Se o site escolhido for confiável, os novos seguidores devem começar a chegar em questão de minutos. Basta ficar de olho nas notificações para conferir.

Vale a pena comprar seguidores? [O que dizem os especialistas]

Conversamos com especialistas em marketing e redes sociais para descobrir: compensa comprar seguidores no Instagram?

Acostumados a ajudar pessoas de todos os níveis de experiência a ter mais influência e vendas no Instagram, esses profissionais recomendam a compra de seguidores desde que sejam seguidos alguns princípios:

- Verificar a confiabilidade do site;

- Conferir a opinião de compradores anteriores;

- Checar a procedência dos seguidores;

- Comparar os preços entre boas ferramentas.

Tomados esses cuidados, comprar seguidores é a maneira mais econômica, rápida e eficiente de crescer no Instagram, dizem os entrevistados.

Compensa comprar seguidores? [O que diz quem já comprou]

Além de falar com especialistas, fomos atrás da opinião de pessoas comuns como você - conversamos com clientes que já compraram seguidores utilizando um dos sites recomendados aqui e perguntamos sobre como foi a experiência.

“Aqui na loja o movimento aumentou muito depois que a gente comprou seguidores. O pessoal vai no perfil da loja com o radar ligado querendo saber se a empresa é séria. Ter muito seguidor ajuda demais nisso.”

Flávia Sobrinho, dona de uma loja de roupas.

“Tem só uns 8 dias que eu comprei o pacote, mas já valeu a pena. Tem gente já perguntando sobre parceria, publi, post pago e etc. Funciona de verdade mesmo!”

Débora Magalhães, decoradora e influenciadora.

“Foi só assinar e o movimento bombou aqui na casa. Não tava dando pra segurar essa concorrência com 10, 20, 50 mil seguidores e a gente aqui só no orgânico.”

Pablo Sampaio, dono de casa noturna.

É barato comprar seguidores?

Visitando os sites do nosso ranking, você vai notar que todos eles têm em comum a confiabilidade, a segurança, a facilidade de funcionamento e, principalmente, os bons preços.

Os preços são atrativos especialmente quando comparados a outros métodos de crescimento no Instagram:

É melhor comprar seguidores ou impulsionar posts?

Quem usa o Instagram com frequência já deve ter sido convidado a anunciar na rede e dar mais alcance aos posts (no feed e nos stories). São os famosos posts impulsionados (ou promovidos).

Embora esta seja uma técnica válida de crescimento, é necessário levar em consideração os custos que ela acarreta.

Crescer de verdade no Instagram com posts impulsionados pode custar milhares de reais - um investimento inacessível para a maioria dos brasileiros.

Comprar seguidores, por outro lado, pode custar menos do que você gastaria em um jantar por mês (considerando os planos mais básicos) e proporciona um resultado rápido.

É melhor comprar seguidores ou contratar uma agência de marketing?

Existem boas agências de marketing que desempenham um trabalho sério e eficiente, mas a verdade é que apenas empresas de maior porte conseguem arcar com o serviço mensal de agências.

Como elas têm equipes para custear, é muito improvável que você consiga encontrar serviços que custam menos do que R$1.000 ou R$2.000 mensais - um orçamento impraticável para a maioria das pessoas e mesmo para boa parte das empresas.

A compra de seguidores, portanto, se apresenta como uma alternativa mais acessível.

É arriscado comprar seguidores?

Com tantas empresas no mercado, é natural que apareçam preocupações relacionadas a bloqueio e suspensão de perfis e vazamento de dados. Nem toda empresa que vende seguidores é honesta, afinal de contas.



Acontece que, assim como em qualquer mercado, há empresas boas e empresas ruins.

Desde que se observe a procedência do site, comprar seguidores no Instagram não é arriscado ou ilegal.

De onde vêm os seguidores comprados?

Essa é uma das perguntas mais importantes a se fazer ao escolher um site para comprar seguidores.

Enquanto há sites oferecendo seguidores brasileiros, ativos e de alta qualidade (alguns até mesmo incluindo curtidas como bônus), outros entregam perfis fake, inativos e estrangeiros.

Nossa recomendação é a seguinte: a menos que você tenha a pretensão de conseguir influência global (e, nesse caso, deve procurar ferramentas especializadas), o melhor a se fazer é comprar seguidores reais e brasileiros.

Por que seguidores reais?

Não é incomum encontrar ferramentas custando bem menos que a média das outras e entregando seguidores inativos.

Embora sejam mais baratos, na prática são inúteis. Quando alguém visitar o seu perfil, vai se deparar com um “Instagram fantasma”.

Neste momento, em vez de desfrutar da credibilidade de um perfil grande, você vai ter de lidar com pessoas desconfiadas a respeito da autenticidade do seu perfil.

Prefira sempre sites que entregam seguidores reais e ativos.

Por que seguidores brasileiros?

Para determinar como ficará o alcance do seu perfil, o Instagram analisa as pessoas que estão te seguindo.

Se forem brasileiras, o algoritmo entende que seu perfil é relevante para brasileiros e o privilegia no engajamento. Se, por outro lado, o Instagram notar que o seu perfil tem seguidores russos ou árabes, vai assumir que o seu conteúdo não interessa para brasileiros e diminuir o seu alcance.

A não ser que você tenha o objetivo de conquistar fãs em todo o mundo, é sempre melhor comprar seguidores brasileiros.

Sou empresário. Devo comprar seguidores?

Pesquisas apontam que:

- o consumidor ´brasileiro tem o hábito de seguir marcas no Instagram;

- 3 em cada 4 empresas entendem que devem estar presentes no Instagram;

- Mais da metade dos consumidores já compraram produtos e serviços que descobriram no Instagram.

Isso significa que, para empresários, presença forte no Instagram não é opcional.

Mais de 90% dos usuários do Instagram no Brasil visitam a rede pelo menos uma vez por dia e, inevitavelmente, acabam fazendo escolhas de compra.

Se a sua empresa demonstrar credibilidade através de um perfil grande, ela sairá na frente em relação à concorrência e fechará mais negócios.

Sou autônomo. Devo comprar seguidores?

Para profissionais liberais como médicos, dentistas, esteticistas, arquitetos, contadores e fisioterapeutas, manter um perfil bem trabalhado no Instagram é especialmente importante.

Sem os grandes orçamentos de marketing das grandes marcas, esses profissionais precisam se destacar já na primeira impressão - e podem fazer isso através de um perfil grande, que mostre que eles são, de fato, bons prestadores de serviços.

Sou influenciador digital. Devo comprar seguidores?

Se para empresários e profissionais autônomos o Instagram é importante, para influenciadores é absolutamente indispensável.

Redes sociais são o “arroz com feijão” dos influenciadores. Sem uma presença online forte, a profissão é inviável.

Isso porque as marcas que fazem parcerias pagas com influenciadores só se interessam por aqueles que atingem mais pessoas.

Para empresas que contratam posts pagos, não é vantajoso fechar com contas pequenas. Apenas perfis com números relevantes conseguem sobreviver no mercado.

Comprar seguidores é uma maneira rápida de atingir o patamar exigido pelos anunciantes.

Como escolher o melhor site para comprar seguidores?

Com o crescente interesse das pessoas pelo Instagram, cresce junto o número de sites desonestos comercializando seguidores.

Entre os bons sites, com clientes satisfeitos de verdade, estão aqueles que enganam o consumidor com promessas fantasiosas e preços muito abaixo do razoável.

Veja, a seguir, os cuidados necessários ao comprar seguidores para o seu perfil do Instagram:

Verifique se o site tem depoimentos de clientes anteriores

Todo mundo sabe que vendedores têm tendência para exaltar (às vezes exageradamente) os benefícios do produto ou serviço que estão vendendo. Esse é, na verdade, o trabalho deles.

Em outras palavras, é claro que qualquer site vai te prometer um serviço excepcional.

Como, então, identificar os que são realmente bons? Um bom caminho é verificar o que dizem os clientes daquele site.

Uma vez que são pessoas que ganham nada por falar bem do serviço, a opinião delas é mais confiável e pode servir como referência.

Confira de onde virão os seguidores

Determinar se os seguidores entregues serão brasileiros ou estrangeiros/mundiais é crucial para a sua credibilidade no Instagram.

Enquanto seguidores brasileiros são sinal de força no seu perfil, seguidores estrangeiros (especialmente se forem falsos) prejudicam o seu engajamento e a sua reputação perante os visitantes.

Ainda que alguns sites prometam seguidores brasileiros, desconfie daqueles que cobram preços muito inferiores aos da concorrência.

Desconfie de sites que te pedem para seguir outras pessoas de volta

O “segue que eu sigo de volta” era prática comum no passado mas, com o tempo e o amadurecimento das redes e de seus usuários, percebeu-se que essa não é uma boa estratégia.

Primeiro porque um perfil que tem um número parecido de seguidores e de pessoas que está seguindo não transmite credibilidade. Fica a impressão de que todos aqueles seguidores só estão ali fazendo uma espécie de favor.

Segundo porque dar acesso à sua conta para sites que exigem que você siga outras pessoas vai contra as políticas do Instagram e pode ocasionar bloqueio ou suspensão da sua conta.

A maioria das ferramentas modernas de compra de seguidores sequer exige acesso à sua conta. Só é necessário informar o seu @usuário.

Não forneça a senha do seu Instagram

Surfando na onda dos bons sites de compra de seguidores, empresas maliciosas tentam capturar seus dados se passando por sites sérios.

Atenção: nenhum site avaliado neste artigo exige que você informe a sua senha.

O único dado realmente necessário para comprar seguidores é o @ do seu perfil (e as informações de pagamento, claro).

Nunca forneça outras informações sobre o seu perfil.

Verifique os bônus que os sites oferecem

Alguns sites oferecem, além da quantidade de seguidores contratada, curtidas nos seus posts sem custo adicional.

Se estiver em dúvida entre algum dos sites recomendados na nossa lista, dê uma olhada nos bônus que cada um oferece e use como base para a sua decisão final.

Um perfil que tem muitos seguidores e muitas curtidas parece ainda mais autêntico para os visitantes e possíveis clientes.

Busque saber como funciona o serviço de suporte

Ninguém faz uma compra esperando ter que reclamar, mas é sempre uma boa ideia conferir como funciona o serviço de atendimento ao cliente do site que você pretende contratar.

Se, em alguns, o suporte é burocrático e só funciona em dias e horários específicos, em outros o atendimento é excelente: rápido e eficiente.

Todos os sites do nosso ranking apresentaram bom desempenho no teste de suporte.

Veja as informações sobre garantia

Por lei, todo serviço ou produto comprado online tem de oferecer aos clientes uma garantia de arrependimento de, no mínimo, 7 dias.

Acontece que, lamentavelmente, alguns sites fazem de tudo para desestimular os clientes na busca de seus direitos.

Alguns direcionam os chamados para centrais de atendimento telefônico que nunca atendem, outros pedem documentos e comprovantes praticamente impossíveis de obter. Há ainda aqueles que sequer respondem às mensagens enviadas pelos consumidores, numa clara violação do Código de Defesa do Consumidor.

Nossa recomendação é que você busque nas páginas dos sites informações detalhadas sobre a garantia e tente compreender como realmente é o procedimento de devolução do dinheiro em caso de arrependimento.

Afinal, vale a pena comprar seguidores no Instagram?

Comprar seguidores é uma técnica reconhecidamente válida para crescer rápido e barato no Instagram.

Quando comparamos com outros caminhos, como o crescimento natural (que pode levar anos), o impulsionamento de posts (que não é barato) e a contratação de agências de marketing (inacessível para a maioria das pessoas), a ideia fica ainda mais atrativa.

Por apenas alguns centavos por seguidor, é possível alcançar relevância e credibilidade para fechar parcerias (no caso de influenciadores digitais) ou ganhar mais dinheiro (no caso de empresários e profissionais liberais).

O problema está na escolha do site: há opções confiáveis (empresas registradas que oferecem um serviço de qualidade e com garantia) e outras nem tanto (sites que estão apenas surfando na popularidade do Instagram para ludibriar clientes).

Como são inúmeras opções e entendemos que seria impraticável para você visitar todos os sites e fazer uma avaliação criteriosa, assumimos essa responsabilidade e fizemos esse trabalho por você.

Testamos, conversamos com clientes e especialistas e chegamos a essa lista com 5 sites seguros, eficientes, bem avaliados e com bons preços:

Analise cada uma das 5 opções, decida por aquela que se encaixa melhor no seu perfil de consumidor e aproveite os benefícios de um perfil com mais credibilidade e impacto.