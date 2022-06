5 coisas para se fazer ao entrar no site de apostas NetBet

A NetBet é uma empresa de apostas internacional com mais de 20 anos de mercado, sendo considerado um dos cassinos online mais antigos existentes. A marca chegou ao Brasil logo em 2018, com o Governo Federal aprovando inicialmente a medida provisória que hoje trouxe centenas de casas de apostas ao país.

Com 90% dos clubes de futebol da Série A do Brasileirão recebendo ao menos algum patrocínio de uma casa de apostas, o cenário no esporte e apostas em geral tem mudado, descentralizando o tema e trazendo uma projeção de arrecadação animadora para alguns em relação aos cofres públicos do país, isso caso as empresas sejam localizadas como brasileiras em breve com novos projetos de lei que aguardam sanção ainda em 2022.

Todavia, o site de Malta NetBet e outras marcas renomadas internacionalmente dominam hoje as pesquisas brasileiras no tema e pela segurança relacionada ao tempo de marca e renome, sendo as opções mais viáveis de uso entre entusiastas.

Hoje, vamos destrinchar 5 coisas para se fazer ao entrar no site da NetBet.

1. Ao se registrar, não esqueça de usar o bônus de boas-vindas

Muitas pessoas esquecem ou não sabem sobre o primordial de sites do gênero ao se registrar, que está em usar as variedades de bônus existentes e suas peculiaridades que cada site tem a oferecer. A NetBet majoritariamente se divide entre duas seções, a de cassino online e a de apostas esportivas. Independentemente de qual vá usar, registre os códigos bônus disponíveis que a empresa oferece para novos usuários. Os principais cupons ofertados estão geralmente disponíveis na página inicial deles.

2. Um dos jogos preferidos é o Gonzo’s Quest

NetEntertainmentNEAB

Um dos jogos preferidos nos sites do gênero é o Gonzo’s Quest, e não é a toa. Com uma abertura cinematográfica e jogadas que dependem não só da sorte, mas sim habilidade do jogador, Gonzo’s Quest produzido pela NetEnt é um dos títulos do mercado mais procurados desde 2011 em seu lançamento. A NetBet traz o game em sua plataforma.

3. Você pode apostar na Copa Libertadores sem risco

Indo além na pesquisa das ofertas do site, uma que chamou muito a atenção é a possibilidade que estão oferecendo de jogar na Copa Libertadores sem riscos para apostas de até R$100. Essa oferta está disponível para a primeira jogada do usuário do dia 28 a 30 de junho e pode ser encontrada aqui.

4. O site oferta as “melhores odds do mercado”

Em todas as semanas, jogos principais específicos da categoria do futebol recebem a tag “melhores odds” pela equipe de análise da NetBet. Esses jogos tem odds mais vantajosas, com somatórias especiais, em relação ao resto do mercado.

Para conseguir acessar, apenas entre no site de esportes e verifique o carrossel logo no topo, virando as imagens para o lado até chegar nos palpites com a categoria especial.

5. Mais de 40 estúdios tem parceria com a plataforma

A NetBet, com uma equipe de marketing que o nomeia hoje como um dos cassinos “originais” da internet, é inegavelmente um dos sites de apostas de renome com mais tempo online até então. Dentre os estúdios parceiros da plataforma, estão: NetEnt, Evolution Gaming, Play’n GO, Microgaming, BF Games e outras produtoras, envolvendo centenas dos mais variados jogos disponíveis no momento, o que traz um diferencial real aos jogadores.

Importante: Os jogos da NetBet são para maiores de 18 anos, por envolverem apostas com dinheiro real.