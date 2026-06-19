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ATU 12 e ATU 18: ativos estratégicos que ampliam o papel do Porto de Aratu na logística brasileira
Com a atuação da CS Portos, os terminais fortalecem cadeias essenciais para a Bahia e para o país
O Porto de Aratu tem papel relevante na movimentação de granéis sólidos e na conexão da Bahia com cadeias produtivas fundamentais para a economia brasileira. Localizado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, o complexo ocupa uma posição estratégica para setores como mineração, indústria e agronegócio, que dependem de infraestrutura eficiente, capacidade operacional e previsibilidade logística para manter sua competitividade.
É nesse contexto que os terminais ATU 12 e ATU 18 ganham relevância. Administrados pela CS Portos, os dois ativos representam uma nova fase para o Porto de Aratu, marcada por modernização, ampliação de capacidade e fortalecimento da operação portuária em uma região decisiva para o desenvolvimento econômico da Bahia.
Com investimentos superiores a R$ 900 milhões nos terminais, a CS Portos consolida uma operação voltada à modernização da infraestrutura, à ampliação da capacidade operacional e ao fortalecimento da competitividade logística de Aratu. O resultado é uma estrutura mais preparada para atender cadeias que exigem escala, segurança, regularidade e eficiência.
Mais do que áreas operacionais, ATU 12 e ATU 18 funcionam como ativos logísticos complementares. Enquanto o ATU 12 está ligado à movimentação de granéis sólidos minerais e insumos estratégicos, o ATU 18 amplia a atuação do porto na frente de granéis vegetais, criando uma conexão mais robusta entre a produção do interior, a estrutura portuária e os mercados consumidores.
No ATU 12, a vocação está ligada a cargas essenciais para diferentes cadeias produtivas. O terminal movimenta produtos como fertilizantes, enxofre, concentrado de cobre, manganês, coque de petróleo e magnesita, entre outros produtos. São cargas que abastecem o campo, a indústria e a mineração, setores com impacto direto sobre a produção, o emprego, a renda e a competitividade regional.
A presença dos fertilizantes e do enxofre reforça a conexão do terminal com a cadeia agrícola. Antes de a produção chegar ao mercado, existe uma etapa essencial ligada ao abastecimento de insumos. Em um país que depende da importação de boa parte dos fertilizantes utilizados no campo, a logística portuária passa a ter papel relevante para garantir regularidade, planejamento e previsibilidade ao setor produtivo.
Ao mesmo tempo, cargas como concentrado de cobre, manganês, coque de petróleo e magnesita, entre outros produtos, demonstram a importância do ATU 12 para a base industrial e mineral. São produtos que circulam por cadeias de alto valor estratégico e que exigem uma operação portuária preparada para lidar com volume, controle, segurança e eficiência.
A área operacional considerada pela companhia para o ATU 12 é de aproximadamente 164 mil metros quadrados, com prazo contratual de 25 anos. Essa dimensão reforça a relevância do terminal dentro do Porto de Aratu e sua capacidade de atuar como um ativo de longo prazo para a logística baiana.
Já o ATU 18 amplia a presença do Porto de Aratu em uma frente diretamente conectada ao crescimento do agronegócio brasileiro: os granéis vegetais. Com destaque para soja e sorgo, o terminal cria uma nova alternativa de escoamento para cargas agrícolas e fortalece a conexão entre o interior produtivo, a estrutura portuária e os mercados nacional e internacional.
Esse movimento é especialmente importante para a Bahia e para regiões produtoras que precisam de alternativas logísticas eficientes. A competitividade do agro não depende apenas da produtividade no campo. Ela também passa por armazenagem, transporte, integração entre modais e capacidade portuária para atender janelas operacionais cada vez mais exigentes.
Nesse sentido, o ATU 18 representa mais do que uma expansão de portfólio. Ele amplia o papel do Porto de Aratu na logística agrícola e contribui para diversificar a matriz de cargas do complexo. Ao lado do ATU 12, forma uma estrutura complementar, capaz de atender tanto a entrada de insumos quanto o escoamento de produtos que movimentam a economia.
A modernização dos terminais também reforça uma agenda de eficiência operacional. Em um setor no qual tempo, segurança e previsibilidade são fatores decisivos, investir em infraestrutura portuária significa reduzir gargalos, melhorar fluxos e ampliar a confiança de clientes, produtores, indústrias e operadores logísticos.
Para a CS Portos, a atuação nos terminais ATU 12 e ATU 18 consolida uma presença estratégica no Porto de Aratu. A empresa participa de uma cadeia que vai além da movimentação de cargas. Sua operação está conectada ao abastecimento de insumos, ao escoamento da produção, à indústria, à mineração e à geração de valor para a Bahia.
Essa integração também dialoga com uma visão mais ampla de desenvolvimento. Ativos portuários modernos precisam responder às demandas da economia, mas também estar inseridos em uma lógica de responsabilidade, governança e atenção ao território onde operam. No caso de Aratu, essa visão ganha ainda mais importância pela relevância econômica, social e ambiental da Baía de Todos os Santos.
Ao conectar ATU 12 e ATU 18 em uma mesma estratégia operacional, a CS Portos fortalece o Porto de Aratu como infraestrutura essencial para o presente e para o futuro da logística brasileira. De um lado, insumos e cargas minerais que sustentam cadeias industriais e agrícolas. De outro, granéis vegetais que ampliam a capacidade de escoamento do campo.
Essa complementaridade é o que transforma os dois terminais em ativos estratégicos. Juntos, ATU 12 e ATU 18 ampliam a competitividade do Porto de Aratu, reforçam o papel da Bahia nas grandes cadeias produtivas e contribuem para transformar infraestrutura em resultado para o estado e para o país.