ATU 12 e ATU 18: ativos estratégicos que ampliam o papel do Porto de Aratu na logística brasileira

O Porto de Aratu tem papel relevante na movimentação de granéis sólidos e na conexão da Bahia com cadeias produtivas fundamentais para a economia brasileira. Localizado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, o complexo ocupa uma posição estratégica para setores como mineração, indústria e agronegócio, que dependem de infraestrutura eficiente, capacidade operacional e previsibilidade logística para manter sua competitividade.

É nesse contexto que os terminais ATU 12 e ATU 18 ganham relevância. Administrados pela CS Portos, os dois ativos representam uma nova fase para o Porto de Aratu, marcada por modernização, ampliação de capacidade e fortalecimento da operação portuária em uma região decisiva para o desenvolvimento econômico da Bahia.

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Com investimentos superiores a R$ 900 milhões nos terminais, a CS Portos consolida uma operação voltada à modernização da infraestrutura, à ampliação da capacidade operacional e ao fortalecimento da competitividade logística de Aratu. O resultado é uma estrutura mais preparada para atender cadeias que exigem escala, segurança, regularidade e eficiência.

Mais do que áreas operacionais, ATU 12 e ATU 18 funcionam como ativos logísticos complementares. Enquanto o ATU 12 está ligado à movimentação de granéis sólidos minerais e insumos estratégicos, o ATU 18 amplia a atuação do porto na frente de granéis vegetais, criando uma conexão mais robusta entre a produção do interior, a estrutura portuária e os mercados consumidores.

Foto: Reprodução

No ATU 12, a vocação está ligada a cargas essenciais para diferentes cadeias produtivas. O terminal movimenta produtos como fertilizantes, enxofre, concentrado de cobre, manganês, coque de petróleo e magnesita, entre outros produtos. São cargas que abastecem o campo, a indústria e a mineração, setores com impacto direto sobre a produção, o emprego, a renda e a competitividade regional.

A presença dos fertilizantes e do enxofre reforça a conexão do terminal com a cadeia agrícola. Antes de a produção chegar ao mercado, existe uma etapa essencial ligada ao abastecimento de insumos. Em um país que depende da importação de boa parte dos fertilizantes utilizados no campo, a logística portuária passa a ter papel relevante para garantir regularidade, planejamento e previsibilidade ao setor produtivo.

Ao mesmo tempo, cargas como concentrado de cobre, manganês, coque de petróleo e magnesita, entre outros produtos, demonstram a importância do ATU 12 para a base industrial e mineral. São produtos que circulam por cadeias de alto valor estratégico e que exigem uma operação portuária preparada para lidar com volume, controle, segurança e eficiência.

A área operacional considerada pela companhia para o ATU 12 é de aproximadamente 164 mil metros quadrados, com prazo contratual de 25 anos. Essa dimensão reforça a relevância do terminal dentro do Porto de Aratu e sua capacidade de atuar como um ativo de longo prazo para a logística baiana.

Já o ATU 18 amplia a presença do Porto de Aratu em uma frente diretamente conectada ao crescimento do agronegócio brasileiro: os granéis vegetais. Com destaque para soja e sorgo, o terminal cria uma nova alternativa de escoamento para cargas agrícolas e fortalece a conexão entre o interior produtivo, a estrutura portuária e os mercados nacional e internacional.

Esse movimento é especialmente importante para a Bahia e para regiões produtoras que precisam de alternativas logísticas eficientes. A competitividade do agro não depende apenas da produtividade no campo. Ela também passa por armazenagem, transporte, integração entre modais e capacidade portuária para atender janelas operacionais cada vez mais exigentes.

Nesse sentido, o ATU 18 representa mais do que uma expansão de portfólio. Ele amplia o papel do Porto de Aratu na logística agrícola e contribui para diversificar a matriz de cargas do complexo. Ao lado do ATU 12, forma uma estrutura complementar, capaz de atender tanto a entrada de insumos quanto o escoamento de produtos que movimentam a economia.

A modernização dos terminais também reforça uma agenda de eficiência operacional. Em um setor no qual tempo, segurança e previsibilidade são fatores decisivos, investir em infraestrutura portuária significa reduzir gargalos, melhorar fluxos e ampliar a confiança de clientes, produtores, indústrias e operadores logísticos.

Para a CS Portos, a atuação nos terminais ATU 12 e ATU 18 consolida uma presença estratégica no Porto de Aratu. A empresa participa de uma cadeia que vai além da movimentação de cargas. Sua operação está conectada ao abastecimento de insumos, ao escoamento da produção, à indústria, à mineração e à geração de valor para a Bahia.

Foto: Reprodução

Essa integração também dialoga com uma visão mais ampla de desenvolvimento. Ativos portuários modernos precisam responder às demandas da economia, mas também estar inseridos em uma lógica de responsabilidade, governança e atenção ao território onde operam. No caso de Aratu, essa visão ganha ainda mais importância pela relevância econômica, social e ambiental da Baía de Todos os Santos.

Ao conectar ATU 12 e ATU 18 em uma mesma estratégia operacional, a CS Portos fortalece o Porto de Aratu como infraestrutura essencial para o presente e para o futuro da logística brasileira. De um lado, insumos e cargas minerais que sustentam cadeias industriais e agrícolas. De outro, granéis vegetais que ampliam a capacidade de escoamento do campo.

Essa complementaridade é o que transforma os dois terminais em ativos estratégicos. Juntos, ATU 12 e ATU 18 ampliam a competitividade do Porto de Aratu, reforçam o papel da Bahia nas grandes cadeias produtivas e contribuem para transformar infraestrutura em resultado para o estado e para o país.