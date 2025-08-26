Boulevard Papagaio: o primeiro complexo de condomínios de Feira de Santana redefine o mercado imobiliário no interior da Bahia

Boulevard Papagaio é a síntese da nossa visão de futuro para o mercado imobiliário - Foto: Divulgação

Localizada em um dos eixos de crescimento mais promissores do Nordeste, Feira de Santana ganha um novo marco no seu desenvolvimento urbano: o Boulevard Papagaio, primeiro complexo de condomínios planejados da cidade. Idealizado e executado pela Estação 1, o empreendimento combina inovação urbanística, qualidade construtiva e infraestrutura completa, criando um ecossistema residencial único para a região.

O Boulevard Papagaio é formado por oito condomínios fechados – com tipologias que vão de casas com quintal a apartamentos e aparthouses com varanda ou quintal – integrados por mais de 27 mil m² de áreas verdes e de lazer. Cada condomínio possui infraestrutura de lazer independente, incluindo piscina, academia, salão de festas, brinquedoteca, quiosque gourmet e áreas de convivência. Entre os diferenciais, destacam-se o lago central, ciclovias, pista de cooper, estação de compartilhamento de bicicletas, quadras esportivas, pet play e o Estação Market, um espaço comercial que oferece conveniência e praticidade aos moradores.

| Foto: Divulgação

Segundo o Conselho Diretivo da Estação 1, “o Boulevard Papagaio é a síntese da nossa visão de futuro para o mercado imobiliário: um complexo de oito empreendimentos integrados, com infraestrutura de lazer, áreas verdes e soluções urbanísticas que elevam o padrão de moradia em Feira de Santana a um novo patamar”

Além do apelo residencial, o projeto se destaca pelo seu impacto urbanístico e potencial de transformação da região. Feira de Santana figura entre as cidades com maior potencial de valorização imobiliária no interior do país, impulsionada pelo crescimento populacional, infraestrutura logística e relevância econômica regional. O Boulevard Papagaio se posiciona como produto diferenciado, alinhado às tendências de mercado que privilegiam segurança, mobilidade, sustentabilidade e bem-estar.

Entre as soluções sustentáveis, o empreendimento incorpora energia solar nas áreas comuns, iluminação pública em LED, totens de carregamento para smartphones e notebooks, e pontos de recarga para veículos elétricos. Essas iniciativas ampliam a atratividade para um público cada vez mais atento à eficiência energética e à responsabilidade ambiental.

“O Boulevard Papagaio não é apenas um empreendimento imobiliário, é um projeto de cidade dentro da cidade, que democratiza o acesso a um padrão de moradia antes restrito a segmentos de alto padrão”, afirma o Conselho Diretivo da Estação 1. “Estamos oferecendo um produto com alto valor agregado, que atende famílias de diferentes perfis, e com um potencial de valorização que chama a atenção de investidores.”

| Foto: Divulgação

Com abertura das vendas em setembro e início das obras em novembro de 2024, já performando com cinco empreendimentos lançados, totalizando 2.382 unidades, o Boulevard Papagaio reforça o protagonismo de Feira de Santana no cenário imobiliário do segmento econômico no Brasil e antecipa um novo modelo de urbanismo integrado para cidades em expansão.

Sobre a Estação 1

| Foto: Divulgação

A Estação 1 é uma construtora e incorporadora com atuação sólida no mercado baiano e números de destaque nacional, reconhecida por projetos inovadores, alto padrão construtivo e compromisso com a entrega de qualidade. Com um portfólio diversificado, a empresa se destaca pela capacidade de antecipar tendências e criar empreendimentos que transformam o conceito de morar.

Contato para Imprensa:

Telefone: (75) 9959-6477 / e-mail: [email protected]