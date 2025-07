Casa Sombreiros: sofisticação, exclusividade e localização estratégica no Caminho das Árvores

A proposta une elegância, conforto e uma localização estratégica - Foto: Divulgação

A Moura Dubeux, uma das principais incorporadoras do Nordeste, lançou em maio, em Salvador, o Casa Sombreiros, novo empreendimento de alto padrão localizado na Alameda dos Sombreiros, no coração do Caminho das Árvores. A proposta une elegância, conforto e uma localização estratégica: ideal para quem valoriza qualidade de vida, privacidade e praticidade no dia a dia.

Com torre única e apenas dois apartamentos por andar, o Casa Sombreiros entrega um conceito de exclusividade desde a chegada. São 60 unidades de 168 m², todas com quatro suítes, três vagas de garagem e plantas que oferecem flexibilidade para adequações, como integração de ambientes e opção de cozinha aberta. As amplas esquadrias com bandeira inferior em vidro garantem iluminação natural abundante, ventilação cruzada e a sensação de estar em uma casa.

Outro ponto de destaque do projeto é o embasamento imponente com revestimento mineralizado e altura equivalente a cinco pavimentos — formado por três pavimentos de garagem e um pavimento de lazer elevado, com pé-direito duplo. Essa configuração valoriza a fachada, proporciona vistas mais amplas e garante mais segurança e privacidade aos moradores.

São mais de 16 itens de lazer e conveniência pensados para todas as idades. Entre eles: piscina com raia de 25 metros, academia equipada, brinquedoteca, quadra recreativa, salão de festas com terraço, espaços gourmet, pet care, bicicletário, além de áreas de apoio para delivery e e-commerce.

O projeto tem assinatura de profissionais renomados da arquitetura e do design. A arquitetura é do escritório Arc+CO, com autoria dos arquitetos Tiago Martins e Caio Bandeira. O paisagismo leva a assinatura de Benedito Abbud e a ambientação dos espaços internos é da designer Laís Galvão.

O Caminho das Árvores é hoje um dos bairros mais completos de Salvador. Arborizado, tranquilo e bem localizado, o endereço do Casa Sombreiros está próximo da Av. Tancredo Neves, Salvador Shopping, Av. Paulo VI e da Praça dos Eucaliptos. A região também oferece ampla estrutura de serviços, como o Colégio Bernoulli, a Unifacs, academias, supermercados, hotéis, centros empresariais, clínicas e laboratórios.

O empreendimento reforça o posicionamento da Moura Dubeux no segmento de alto padrão em Salvador. A incorporadora, que já lançou projetos como o Poème Horto e o Mansão Othon, segue apostando em localização privilegiada, arquitetura autoral e sofisticação como diferenciais.

Os interessados podem conhecer mais sobre o projeto visitando a Casa MD, na Av. Oceânica, 2156 – Ondina, Loja 01, no Condomínio Beach Class Salvador.

Informações e vendas: (71) 4020.3538

Registro de Incorporação: R-7 da matrícula nº 79.500 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador.