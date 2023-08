Codeba inscreve em concurso; salários podem chegar a R$ 10,1 mil

As inscrições do Concurso para Empego Público da Codeba (Companhia das Docas do Estado da Bahia) vão somente até as 23h59 (horário de Brasília/DF) do dia 21 de agosto de 2023 e devem ser realizadas no site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame, pelo endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br.

O certame conta com oportunidades de níveis Médio e Superior, para Técnicos e Analistas Portuários, em diversas áreas e as remunerações podem passar dos R$ 10.100, além de R$ 1.334,95 de auxílio-alimentação para todos os cargos.

A Codeba é uma Autoridade Portuária que administra os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu. Com sede na capital baiana, a Companhia é uma empresa pública vinculada à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Portos e Aeroportos e sua estrutura demanda profissionais de diversos campos de atuação. O concurso conta tanto com vagas em aberto como cadastro de reserva.

Porto de Aratu, localizado em Candeias | Foto: Divulgação

Entre os cargos de nível Médio estão: Técnico Portuário - Apoio Administrativo, Técnico Portuário - Controle Portuário, Técnico Portuário - Fiscalização de Segurança do Trabalho e das Operações, Técnico Portuário - Manutenção de Obras e Técnico Portuário - Meio Ambiente.



Já para nível Superior: Analista Portuário - Administrador, Analista Portuário - Advogado, Analista Portuário - Analista de Tecnologia da Informação, Analista Portuário - Contador, Analista Portuário - Economista, Analista Portuário - Engenheiro Civil, Analista Portuário -Engenheiro Eletricista, Analista Portuário - Engenheiro Mecânico, Analista Portuário - Gestão Ambiental, Analista Portuário - Sanitarista, Analista Portuário - Serviço Social e Analista Portuário - Engenheiro de Segurança do Trabalho.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para serem aplicadas no dia 19 de novembro de 2023, em Salvador (BA). É muito importante que os candidatos se mantenham atentos ao site da organizadora, que é o canal oficial do concurso, para ficarem por dentro de todos os detalhes.

Porto de Ilhéus | Foto: Divulgação

Sobre o Instituto AOCP



É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades por meio de programas sociais através do assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

SERVIÇO

Instituto AOCP

www.institutoaocp.org.br

Central de Relacionamento com o Candidato: [email protected]

Telefone: 44 3013-4900

Chat IAOCP – acesse direto pelo site por meio do smartphone, tablet ou computador