Com a Acelen, Mataripe é outra refinaria.

Refinaria de Mataripe - Foto: @olhosdelincefilmes

Há pouco mais de três anos sob a gestão da Acelen, a Refinaria de Mataripe vive um novo capítulo de sua história. Prestes a completar 75 anos, a primeira refinaria do Brasil se reinventa, mais moderna, inovadora e preparada para os desafios do século 21.

Investimentos que somam mais de R$ 3 bilhões foram destinados à melhoria da produtividade, eficiência, segurança e automação, no maior programa de modernização em toda a história da refinaria. Mudanças que ampliaram a confiabilidade, a competitividade, a capacidade e a diversificação do mix de produtos.

Em três anos de gestão, a Acelen consolidou sua agenda de paradas de manutenção programadas, mobilizando mais de 23 mil profissionais. Para 2025, a companhia reafirma seu compromisso com a excelência operacional, destinando R$ 340 milhões a novas paradas, fortalecendo a confiabilidade de suas operações, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

Todas essas mudanças, somadas a uma equipe qualificada, trouxeram recordes operacionais para a companhia. Números que a colocaram entre as três melhores e mais modernas refinarias da América Latina.

Sob o comando da Acelen, a Refinaria de Mataripe ultrapassou, no primeiro trimestre de 2025, os 90% de seu fator de utilização, alcançando recordes na produção de diesel S10 (858 mil m3) e de querosene de aviação (QAV), com 179 mil m3. Sua capacidade atual atinge 302 mil barris de petróleo diários (kbpd), 4% superior a 2021.

E diversificou ainda mais seu portfólio, com o lançamento de seis novos produtos (propano especial, butano especial, diesel marítimo, solvente, OCB1 e nafta craqueada), ampliando para mais de 30 itens comercializados para mais de 50 clientes.

Da redução de emissões a parque solar

Mataripe é outra refinaria também nas conquistas ambientais.

Os muitos avanços operacionais possibilitaram resultados que demonstram a preocupação da Acelen em reduzir continuamente os impactos ambientais das atividades da refinaria.

Entre 2021 e 2025, Mataripe reduziu em 17% o consumo de energia, o que corresponde ao consumo de uma cidade com 2,37 milhões de habitantes. No consumo de água, a redução foi de 20%, o equivalente ao consumo das cidades baianas de São Félix e Cachoeira juntas.

Nas emissões, reduções significativas também: mais de 60% na redução dos gases emitidos no flare e no meio ambiente, o mesmo que o CO2e capturado por 370 campos de futebol plantados com macaúba, além de 85% menos emissões de enxofre.

Na destinação dos resíduos, mais avanços: de 60% para 10% a quantidade de resíduos destinados ao aterro industrial. Por sua gestão responsável e sustentável dos resíduos, Mataripe tornou-se a primeira refinaria brasileira a conquistar o Selo Bronze concedido pela empresa Zero Resíduos.

Reforçando o compromisso com o meio ambiente, está construindo seu parque solar de 161MW no semiárido baiano, que atenderá à demanda por energia elétrica da refinaria e desenvolvendo o maior projeto de combustível renovável do país para produção de SAF (Combustível Sustentável de Aviação) e HVO (diesel renovável) a partir da macaúba.

Outros importantes avanços operacionais e ambientais marcam a atuação da Refinaria de Mataripe desde 2021. 10 mil luminárias foram substituídas por lâmpadas de LED nas ruas, parques de tancagem e áreas industriais da refinaria, revitalizando o sistema de iluminação e trazendo um ambiente de trabalho mais seguro e com eficiência energética. A mudança reduzirá o consumo em mais de 70%, e as emissões de CO2 em aproximadamente 2,9 mil toneladas ao longo dos 15 anos de vida útil das lâmpadas.

Um terminal para os maiores carregamentos de navios de petróleo no Nordeste

A Acelen investiu R$ 70 milhões na primeira etapa da requalificação do Temadre – Terminal Marítimo de Madre de Deus, aumentando a segurança da navegação, das operações, das pessoas e do meio ambiente. Primeira intervenção desse tipo em 20 anos, as obras ampliaram a capacidade do terminal. O Temadre agora pode receber os maiores carregamentos de navios de petróleo no Nordeste (Suezmax), que transportam em torno de um milhão de barris de petróleo. O novo Temadre também reduzirá o CO2 logístico das operações.

Na área social, a empresa aumentou sua participação nas comunidades locais, alcançando milhares de pessoas com projetos voltados para a promoção da saúde, capacitação de jovens, apoio aos pequenos empreendedores locais, incentivo ao esporte e à cultura.

