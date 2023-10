Como aproveitar ao máximo a Praia do Forte, um destino incrível

O município de Mata de São João atrai turistas do mundo todo, que se encantam com o seu litoral. E no meio de tantas belezas, Praia do Forte se destaca como um dos destinos mais desejados. Localizada a cerca de 60 km de Salvador, essa antiga vila de pescadores oferece uma variedade de atrações para todos os gostos e idades. Os principais atrativos da Praia do Forte vão desde praias paradisíacas, projetos de preservação ambiental, monumentos históricos e culturais até uma gastronomia cheia de sabores e muita diversão noturna.

Um dos cartões-postais da Praia do Forte é a sua vila, que conserva o charme rústico e aconchegante de uma pequena comunidade. A vila é o centro comercial e turístico da região, onde se encontram lojas, restaurantes, bares, pousadas e serviços. A vila é fechada para carros, o que permite um passeio tranquilo e seguro pelas suas ruas de pedra. A vila também é palco de eventos culturais, como shows, festivais e feiras de artesanato.

Outro atrativo imperdível da Praia do Forte é o Castelo Garcia D'Ávila, a primeira grande edificação portuguesa no Brasil e a única construção das Américas com características medievais. O castelo foi erguido em 1551, por Garcia D'Ávila, um dos primeiros colonizadores do país, que tinha a posse de terras que se estendiam do litoral baiano até o Piauí. O castelo serviu como residência, fortaleza e sede administrativa da família D'Ávila por mais de três séculos, até ser abandonado e se tornar uma ruína. Hoje, o castelo é um patrimônio histórico e cultural tombado pelo Iphan e aberto à visitação. O local conta com um museu interativo que narra a história da edificação e da colonização brasileira. Além disso, o castelo oferece uma vista deslumbrante para o mar e para a natureza ao redor.

Para os amantes da natureza, a Praia do Forte também conta com surpresas incríveis. Uma delas é a Reserva Sapiranga, uma área de proteção ambiental que abriga uma das últimas matas atlânticas do litoral baiano. A reserva possui trilhas para caminhada ou passeio de bicicleta, que levam a cachoeiras, riachos e mirantes. A reserva também oferece atividades de aventura, como tirolesa, arvorismo e quadriciclo. Outra opção é o Parque Klaus Peters, uma área privada que preserva a biodiversidade local e promove a educação ambiental. O parque possui trilhas interpretativas, viveiros de mudas nativas, hortas orgânicas e espaços para piquenique.

Um dos maiores atrativos da Praia do Forte é a sua riqueza marinha, que pode ser apreciada de diversas formas. Uma delas é visitar o Instituto Baleia Jubarte, uma organização não governamental que atua na pesquisa e conservação das baleias jubarte no Brasil. O instituto possui um centro de visitantes que exibe exposições, vídeos e réplicas desses gigantes do mar. O instituto também oferece passeios de barco para observar as baleias jubarte na temporada de reprodução, que vai de julho a novembro. Outra forma de conhecer a vida marinha da Praia do Forte é visitar o Projeto Tamar, uma iniciativa pioneira na proteção das tartarugas marinhas no Brasil. O projeto possui uma base na Praia do Forte, que funciona como um centro de pesquisa e educação ambiental. O local possui tanques com diferentes espécies de tartarugas marinhas, além de exposições, loja e restaurante. O projeto também realiza solturas de filhotes na praia durante o verão.

E não tem como falar de Praia do Forte sem lembrar das suas praias belíssimas que convidam ao relaxamento e ao lazer. As praias são extensas, com areia branca e coqueiros. O mar é azul e quente, com ondas suaves ou fortes, dependendo da maré. Algumas praias possuem piscinas naturais formadas por recifes de coral, onde se pode mergulhar e observar peixes coloridos. As praias mais famosas são a do Porto, a do Lord, a do Papa-Gente, a do Eco Resort e a da Lagoa Azul. Cada uma tem sua beleza e seu charme. Vale a pena conhecer todas.

A Praia do Forte é, sem dúvida, um destino completo e fascinante, que agrada todo tipo de viajante. Com diversas opções de hospedagem, desde pousadas mais rústicas e aconchegantes até luxuosos resorts, Praia do Forte oferece para os seus visitantes uma experiência que une tranquilidade, diversão, contato com a natureza e, no final de tudo, uma vontade de voltar sempre para aproveitar ainda mais cada atrativo desse paraíso.