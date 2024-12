Conceito Zai é lançado em Salvador

Flavio Carballo, Marcelo Ferreira, Allan Cunha e Adriano Vilas Boas - Foto: Divulgação

Salvador recebe um novo conceito de empreendimento: o ZAI Barra. Um residencial em formato de refúgio urbano onde o design moderno e a arquitetura contemporânea se encontram em um local que abraça o bem-estar. Além de unir a expertise arquitetônica de Cássio Santana, com a concepção de interiores de Nathália Velame, em um dos principais cartões postais da capital baiana, a Barra – um bairro histórico e vibrante, reconhecido por apresentar locais de extrema beleza natural.

O ZAI é uma iniciativa da construtora e incorporadora Vestra Empreendimentos, empresa que foi responsável pelo lançamento imobiliário vencedor do prêmio ADEMI em 2024, em parceria com a Vibra Engenharia, empresa presente no mercado de engenharia e incorporação há mais de 10 anos. Formada pelos sócios Allan Cunha, Marcelo Ferreira e Flávio Alban Carballo, a Vestra conta com um time de engenharia com experiência nacional e internacional. Segundo Marcelo Ferreira, CEO da Vestra Empreendimentos, “além da localização privilegiada, o empreendimento ZAI oferece um ambiente que encanta e acolhe, ideal para o viver bem”.

| Foto: Divulgação

As unidades do residencial estão divididas em quatro tipologias de planta, com opções de quarto e sala e 2 suítes. As áreas comuns são um convite para o aconchego e o lazer. "Acolhimento é a palavra chave do ZAI. Cada pedacinho é pensado para dar essa ideia", explica Marcelo Ferreira. O Rooftop traduz a calmaria com uma piscina climatizada, o Lounge Gourmet com mirante, o Sport Bar, um Spa com hidromassagem e um Espaço Fitness com vista para o mar. Para os amantes do esporte, o projeto inclui ainda pranchário e bicicletário. Ambientes como o Pet Place, Espaço Kids, Mini Market, Delivery Box e o Coworking trazem conforto e praticidade.

Idealizado com o compromisso de respeitar a natureza, o empreendimento tem IPTU Verde, painel solar com fonte alternativa de energia, coleta seletiva de lixo, aproveitamento de águas pluviais, vagas com infraestrutura para carros elétricos e medidores individuais de energia e água.

O ZAI Barra é uma moradia inteligente, que conta com facilitadores promovidos pela Housi, parceira do empreendimento e pioneira na transformação digital das experiências de habitação, conectada a serviços que facilitam o cotidiano dos moradores. “Este é um novo conceito não só para a Barra, região onde será construído o empreendimento, mas para Salvador”, finaliza Marcelo Ferreira.

| Foto: Divulgação

A BARRA

O ZAI fica situado em um dos bairros mais encantadores de Salvador, a Barra, que lidera como o mais valorizado da cidade no último ano, segundo levantamento apresentado em 2024 pela Fipezap. Com uma localização privilegiada entre a orla e o centro da cidade, a infraestrutura da região inclui importantes marcos históricos e culturais. “O novo conceito de moradia da Barra reflete o desejo de residir com qualidade e bem-estar”, conclui Adriano Vilas Boas, sócio da Vibra Engenharia.

A rua Miguel Burnier é próxima de shoppings, farmácias, hospitais, clínicas e de pontos turísticos, como Morro do Cristo e Farol da Barra, ideal para quem não abre mão de uma rotina próxima à natureza, sem perder a praticidade do centro urbano. "A Barra é a Bahia, inclusive pedimos a Faustão (cantor e compositor baiano) que escrevesse uma música que retratasse o ZAI e o espírito da Barra" conta Flávio Alban ao anunciar o jingle Viver Zai, produzido exclusivamente para o empreendimento e apresentado no evento de lançamento do empreendimento, realizado em 27/11.