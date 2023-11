Concurso Público da UFS tem remuneração que pode passar de R$ 4.550 | A TARDE

As inscrições do Concurso Público para Técnico Administrativo em Educação da UFS (Universidade Federal de Sergipe), com remunerações que podem passar dos R$ 4.550, serão encerradas as 23h59 (horário de Brasília/DF) do dia 26 de novembro de 2023, e devem ser realizadas no site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame, pelo endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br.

O tempo está passando. Restam apenas poucos dias. As oportunidades são várias. O certame conta com 91 vagas para 29 cargos de diversas áreas, destinadas aos profissionais de nível Médio, Técnico e Superior.



As oportunidades para nível Médio são de Assistente de Alunos e Assistente em Administração. Para os profissionais com curso Técnico, são Técnico de Laboratório / Área: Química, Técnico de Laboratório / Área: Biologia, Técnico em Contabilidade, Técnico em Farmácia, Técnico em Radiologia e Técnico em Tecnologia da Informação.

Já para nível Superior, as vagas são para o cargo de: Administrador, Analista de Tecnologia da Informação, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário-Documentalista, Economista, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro / Área: Civil, Engenheiro / Área: Produção, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico / Área, Médico / Área: Psiquiatria, Médico Veterinário, Médico Veterinário / Área: Cirurgia de Pequenos Animais, Nutricionista / Habilitação, Odontólogo, Pedagogo / Área, Produtor Cultural, Técnico em Assuntos Educacionais e Terapeuta Ocupacional. Todos os cargos possuem requisitos específicos e podem ser consultados no edital.



A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 28 de janeiro de 2024, em três cidades de Sergipe: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.



É importante que os candidatos se mantenham atentos ao site da banca organizadora, que é o canal oficial do concurso, para ficarem por dentro de todos os detalhes.



Sobre o Instituto AOCP



É uma associação civil sem fins lucrativos e econômicos, sediada em Maringá, no noroeste do Paraná. Há mais de uma década, a instituição organiza processos seletivos e concursos públicos em todo o país e colabora com entidades por meio de programas sociais através do assessoramento técnico, administrativo e financeiro.

