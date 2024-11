CS Portos investe em melhorias para garantir operação sustentável

Antes de depois das obras de modernização da infraestrutura

Responsável por parte significativa da movimentação de produtos essenciais para a economia baiana, o Porto de Aratu, em Candeias (BA), é um dos principais polos de distribuição de granéis sólidos para o agronegócio e setores minerais. E desde que assumiu a gestão dos terminais ATU 12 e ATU 18, a CS Portos, empresa da CS Infra, do Grupo Simpar, investe em uma série de iniciativas para promover uma operação responsável e alinhada com os mais altos padrões de sustentabilidade.

Ao todo já são mais de R$ 800 milhões em investimentos nas obras de melhoria e modernização da infraestrutura. Além de ampliar a capacidade de operação, armazenamento e movimentação dos terminais, as obras também objetivam garantir a segurança ambiental da área e das populações próximas. Com isso, a empresa contribui para o fortalecimento da economia local, protege o ecossistema e beneficia as comunidades ao redor.

Entre as principais ações, destacam-se as obras de adequação e impermeabilização do pátio de estocagem de granéis sólidos no ATU 12, com modernização do sistema de drenagem e recuperação de pavimentos. Melhorias também foram feitas nos galpões de armazenamento, na área de concentrado de cobre e fertilizantes. A companhia instalou uma Estação de Tratamento de Água Contaminada (ETAC) para garantir a destinação correta da água drenada além de ter implantado um sistema de reuso de água.

No próximo ano, a empresa iniciará um plano de recuperação ambiental da lagoa do porto, removendo sedimentos e água com dragagem por sucção. Os sedimentos serão tratados e descartados em aterro industrial, enquanto a água será tratada antes de ser devolvida à bacia.

“A área da bacia possui um fluxo de escoamento restrito, que ocasionou o represamento. O trabalho consistirá na transformação da lagoa em uma área com padrões ambientais adequados. Isso trará um impacto positivo significativo, principalmente para a fauna e a flora da região”, explica Marcos Tourinho, diretor-presidente da CS Portos.

A CS Portos realizou melhorias nos terminais de granéis sólidos I e II, como vistorias diárias, limpeza das vias de tráfego, canhões de névoa para umectação de produtos e outras práticas para reduzir material particulado em suspensão.

A Companhia também realiza análises periódicas e monitora mensalmente as emissões de fumaça de veículos e equipamentos para garantir que estejam em conformidade com os padrões ambientais e não prejudiquem a saúde das comunidades locais

A CS Portos se compromete ainda com a biodiversidade local através de programas de monitoramento da qualidade da água, sedimento e biota aquática para avaliar o impacto das operações portuárias no ecossistema. Também controla espécies exóticas invasoras com placas de recrutamento, essenciais para proteger a diversidade marinha e o equilíbrio ecológico.

Além dos programas ambientais, a CS Portos investe em ações sociais que beneficiam as comunidades próximas, incluindo o município de Candeias e a Ilha de Maré. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável com educação ambiental, capacitação de mão de obra e apoio a atividades pesqueiras. Essas iniciativas, como o Programa de Educação Ambiental (PEA), transformam a população em agentes ativos na preservação.

“Temos intensificado encontros com as comunidades próximas para fortalecer os laços com a população e promover uma comunicação transparente. Nessas reuniões, falamos sobre as atividades em curso, projetos futuros e medidas ambientais adotadas, além de fazermos uma escuta ativa sobre as necessidades e preocupações dos moradores”, acrescenta Tourinho.

A CS Portos aderiu ao Pacto Global da ONU e criou um Comitê de Sustentabilidade, demonstrando seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em parceria com a Simpar, a empresa segue práticas de governança e responsabilidade social para garantir uma operação segura e transparente. Premiada com o Selo Ouro na Auditoria de Gases de Efeito Estufa (GEE) nos últimos dois anos, a CS Portos reafirma seu compromisso com a sustentabilidade.

Com essas ações, a CS Portos avança para consolidar uma operação sustentável no Porto de Aratu, contribuindo para o desenvolvimento da economia local e preservação do meio ambiente.