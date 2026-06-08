CS Portos: quatro anos aproximando o agro de novos mercados

A competitividade do agronegócio não depende apenas da produção no campo. Em uma cadeia marcada por grandes volumes, longas distâncias e alta exigência de previsibilidade, a logística tem papel decisivo para transformar safra em acesso a mercado. Reduzir percursos, organizar fluxos e ampliar a eficiência operacional são fatores que impactam diretamente o custo, o tempo e a capacidade de expansão de quem produz.

É nesse contexto que a CS Portos completa quatro anos de atuação, consolidando sua presença no Porto de Aratu-Candeias e reforçando a posição estratégica da Bahia na conexão entre o campo e os mercados internacionais.

Tudo sobre Conteúdo Publicitário em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com mais de R$ 900 milhões investidos nos terminais de Aratu, a companhia fortalece uma alternativa logística voltada ao atendimento da produção do Matopiba, região formada por áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e reconhecida como uma das principais fronteiras agrícolas do país.

A operação em Aratu cria uma rota capaz de encurtar em até 800 quilômetros o caminho até os mercados internacionais. Na prática, essa redução de distância pode representar ganhos em custo logístico, tempo de deslocamento, previsibilidade e competitividade para a cadeia produtiva.

Mais do que movimentar cargas, a infraestrutura portuária atua como ponto de integração entre produção, transporte, armazenagem e embarque. Rodovias, terminais, pátios, armazéns, silos, cais e navios precisam operar de forma coordenada para que a carga chegue ao destino com regularidade e segurança.

Nos terminais de Aratu, os investimentos em modernização ampliam essa capacidade de integração. A estratégia combina infraestrutura, tecnologia e gestão operacional para atender uma cadeia produtiva que exige escala, eficiência e previsibilidade em todas as etapas.

O avanço também reforça o papel da Bahia na logística nacional. Localizado em posição estratégica, o Porto de Aratu-Candeias amplia sua relevância para o escoamento de cargas e para o desenvolvimento de novas rotas ligadas ao agronegócio.

Ao completar quatro anos, a CS Portos consolida sua atuação em um elo essencial da cadeia: transformar infraestrutura portuária em competitividade para o setor produtivo.

Quando a distância diminui, as oportunidades crescem. E, na logística portuária, aproximar destinos é também ajudar o agro a chegar mais longe.