DJ baiano se destaca na cena eletrônica nacional

Se tem uma coisa que baiano faz é botar pocando quando o assunto é música boa, né não? Mas foi-se o tempo em que a gente curtia só Axé: a nova geração da música baiana tá arrasando muito produzindo samba, afropunk e som eletrônico também! E o melhor é que, além da mistura inusitada e sensacional, eles reverberam mensagens importantes sobre pautas raciais, de gênero e sexualidade, e sobre saúde mental também. Olha que massa! Esse é o caminho de sucesso que o DJ Marcel Sgarioni está trilhando. Com apenas 19 anos, ele se destacou nos últimos dois anos no gênero musical que é um dos principais pilares da atual cena nacional, engajando cada vez mais multidões Brasil afora, dentro e fora das plataformas de streaming. Curtiu?

Mundo sensorial – Dinâmica, a indústria da música sempre acha formas cada vez mais criativas de se unir às mais modernas tecnologias. Descentralizada, a versão mais atual tem oferecido novos lançamentos para beneficiar os artistas e seus fãs. “Tem muitos artistas e comunidades aderindo ao universo do token não-fungível (NFT), pois hoje a tecnologia, inclusive a Inteligência Artificial, é uma grande aliada na criação de lançamentos e tendências que são totalmente disruptivas”, pontua Sgarioni. Tanto, que essa tem sido a marca das grandes criações e festivais mundo a fora, se você está antenado como ele.

Estou me preparando para, em 10 anos, estar bem consolidado, sendo reconhecido pela música que faço, e voltar a morar aqui em Salvador. Sinto uma saudade absurda. Ganhar o mundo é bom, mas voltar pra casa é muito melhor Marcel Sgarioni, DJ

DNA musical



Sgarioni cresceu ouvindo os ensaios dos tios e avô, que eram músicos. Naturalmente, surgiu um interesse genuíno por instrumentos, como violão, teclado e bateria. A coisa muda quando se apaixona pela guitarra e, curioso, quis entender como potencializar aquele som através do computador. Logo, descobriu programas online para tocar guitarra e criar músicas. Muita dedicação e pesquisas depois, em 2015, em um show, ele se encanta ao ver o DJ conduzir a multidão através da música. “Aquela energia sensacional me tomou por inteiro, e ali quis o palco pra mim”, comenta. Há um ano ele estuda Produção de Música eletrônica em São Paulo, onde não demorou a compor e fazer shows. “Gravei uma apresentação para quase 20 mil pessoas, e meus pais enlouqueceram. O jogo virou. Eu entendo, era um universo desconhecido para todos nós, e a música é um mercado volátil. Foi preciso amadurecer por um tempo, mas consegui o aval deles para seguir em frente,” completa satisfeito.

Tudo só foi possível porque, na pandemia, ele usou a pausa forçada para mergulhar nesse mundo desconhecido, aprender e se dedicar bastante. “Tivemos a chance de conhecer a potência que é o digital, pois ele atinge nossas vidas de várias formas profundas, através da música também. E entendemos que dá pra sonhar com uma carreira consistente, sim. Mas isso tem um preço. Nessa fase, eu passava pelo menos 10 horas todos os dias pesquisando, testando como produzir música eletrônica de boa qualidade, novas batidas, como poderiam soar melhor e, principalmente, como inovar para me destacar”, conta.

Mistura incrível

Apesar da sua familiaridade com o Axé e com o pagode, o DJ soteropolitano busca referências de outros gêneros. Assim, seu som é fruto da identidade marcante, que conserva elementos de outras áreas, especialmente do Rock repaginado. “Tenho ótimas referências na eletrônica, claro, mas a galera do Rock é imbatível. Amo Guns N' Roses e tenho Pink Floyd tatuado em mim. Esses caras marcaram uma geração para sempre. E fizeram isso usando uma boa dose de ousadia e originalidade, essenciais se você colocar um pouquinho de cada coisa que ama, e mistura para criar algo único, como pretendo seguir fazendo”, acentua.

Elos pela vida

Sucesso entre os fãs, as composições de Sgarioni já garantiram lugar nas playlist de amigos, família e de uma galera que o acompanha nas redes sociais, animando as melhores baladas paulistas e baianas, lógico. Confere lá no Instagram @sgarionimusic! E o melhor é que até agora, já foram tantas apresentações que ele já perdeu a conta. "A música é o meu maior presente", comemora. No caminho, só experiências incríveis: pra quem curte de Brown à Ponto de Equilíbrio e Bayana System, com certeza o clipe com a banda Adão Negro foi inesquecível, um sonho realizado. Assim, destacando a juventude, a potência sonora e a baianidade, Sgarioni está voando alto. E tudo isso foi o começo.

Mensagem de amor com as bençãos do Cristo Redentor

Sgarioni fez história ao levar as batidas da música eletrônica para o Cristo Redentor | Foto: Bruno Romão | Divulgação

Em homenagem ao Setembro Amarelo, Sgarioni fez história ao levar as batidas da música eletrônica para o Cristo Redentor. Com a música "Now You Are Gone," em parceria com os também DJs Fábio Lopes e Yann Camargo, ele quebrou barreiras na cena da música eletrônica, alçoou voo ainda mais alto, ao abrir um diálogo fundamental sobre saúde mental na indústria da música. “É fundamental destacar esse apelo sobretudo em uma indústria onde a fama e o sucesso podem mascarar o sofrimento. Por isso, esse projeto é uma mensagem de solidariedade e de apoio à todos os que enfrentam momentos difíceis na vida”, resume Sgarione, lembrando que o clipe teve o comando da premiada diretora de documentários na Globoplay e de vários outros projetos similares, Patrícia Cupello.



Vibração a mil por hora

Agora, enquanto os mais novos hits recem lançados ganham força nas plataformas digitais, ele cumpre agenda na ‘Terra da Garoa’ e aqui na terrinha que nasceu também, mas já de olho no verão de 2024. “Gosto de sentir a vibe do local e das pessoas, e adapto as músicas na hora. Meu show tem disso”, adianta. Sendo assim, ele promete trazer um pouco das suas melhores influências, do que tem curtido, e está pensado tudo com muito carinho. “Em outubro, estarei no primeiro evento internacional, o Amsterdam Dance Event, uma excelente oportunidade de aprender mais nas palestras e fazer network com novas pessoas”, antecipa ansioso. E sempre mirando verão, o próximo lançamento deve trazer muita alegria e baianidade, que é nossa maior essência. “Com certeza estarei no Universo Paralelo, novamente, mas antes quero voltar a lugares incríveis, como Praia do Forte, Morro de São de Paulo e Garapuá, e fazer show aqui em Salvador, óbvio”, comenta sorridente.

Quem aí lembra que ele arrasava nos palcos no Bombar no Rio Vermelho? O que vem por aí tem toda essa a magia e encanto e será um marco para o gênero eletrônico aqui na Bahia se depender de Sgarione. “A minha missão é unir pessoas em torno do amor e da música. Por isso, podem esperar grandes parcerias e muito coisa boa. Tô montando uma line up diferenciada, com muita tecnologia e efeitos para surpreender geral”, conta, lembrando: “Estou me preparando para, em 10 anos, estar consolidado, ser reconhecido pela música que faço, mas meu maior sonho é voltar a morar aqui em Salvador. Sinto uma saudade absurda. Ganhar o mundo é bom, mas voltar pra casa é muito melhor”, encerra emocionado.

“A minha missão é unir pessoas em torno do amor e da música", diz DJ | Foto: Bruno Romão | Divulgação