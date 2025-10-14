Educação sem fronteiras: a formação internacional que começa na infância

Escola IB da Bahia tem a maior nota e garante milhões em bolsas globais - Foto: Divulgação

Na Bahia, essa proposta ganha forma nas salas de aula da Gurilândia e Land Schools, que integram o Inspired Education Group e oferecem uma formação que une o currículo brasileiro aos padrões internacionais de excelência do programa International Baccalaureate (IB).

Desde a Educação Infantil, os alunos são incentivados a desenvolver curiosidade, pensamento crítico e autonomia – competências que se fortalecem ao longo de toda a vida escolar e preparam para muito mais do que a aprovação em vestibulares. É uma educação que forma cidadãos globais, capazes de construir o próprio futuro com propósito e responsabilidade.

Do Infantil ao Ensino Médio, um mesmo olhar

A Gurilândia foi a primeira escola do Nordeste a oferecer o Programa IB Primary Years (PYP), implantado desde 2014, e se destaca por uma metodologia que estimula a investigação, a reflexão e a resolução de problemas desde cedo. Com mais de uma década de experiência com o programa, a escola vem formando gerações de alunos curiosos, questionadores e preparados para os desafios do futuro.

"O IB estimula o protagonismo desde muito cedo. As crianças aprendem a pensar de forma crítica e criativa, a investigar, a fazer perguntas e a buscar respostas. Isso transforma completamente a forma como elas aprendem e também como enxergam o mundo”, explica Denise Rocha, diretora da Gurilândia Federação.

Na sequência, a Land School dá continuidade ao programa IB, ampliando o repertório dos alunos do Fundamental II com desafios intelectuais e aprendizado aplicado ao mundo real. Comunicação, compreensão intercultural e engajamento global são pilares dessa etapa, fundamentais para a formação de jovens preparados para o século XXI.

Dupla certificação e reconhecimento global

Já no Ensino Médio, o grupo oferece o Diploma Programme (IBDP) – formação acadêmica internacional reconhecida em universidades do mundo todo. Os alunos cursam disciplinas em inglês e português, com um currículo que integra o Programa Nacional e o IB, garantindo dupla certificação ao final da jornada.

O IBDP estimula habilidades valorizadas nos processos seletivos mais competitivos: pensamento crítico, argumentação, escrita e pesquisa. Os alunos desenvolvem o Extended Essay, um trabalho autoral; participam do CAS (Creativity, Activity, Service), com projetos sociais e artísticos; e têm aulas de TOK (Theory of Knowledge), que os levam a refletir sobre o conhecimento e suas aplicações na sociedade.

Com essa formação, os alunos estão aptos a ingressar em qualquer universidade de sua escolha, seja no Brasil ou no exterior, ampliando significativamente as possibilidades acadêmicas e profissionais para o futuro.

Resultados de excelência

Em 2025, a Land School conquistou o maior score médio do IBDP da Bahia, com 35,5 pontos, superando a média global de 30,58. Somando os resultados, os alunos da Land School já contabilizam mais de 120 aprovações em universidades internacionais, em instituições de excelência como a IE Business School (Espanha) e a EDHEC Business School (França) — referências mundiais em negócios e finanças.

Entre os destaques individuais está Maria Clara do Espírito Santo, aluna do 3º ano (12th Grade), que atingiu 41 pontos de 45, a maior nota individual do Inspired Brasil. Ela recebeu ofertas de 45 universidades internacionais, totalizando US$ 3,2 milhões em bolsas de estudo. Outro exemplo é Nina Pinheiro, aprovada na IE Business School (Espanha), que recebeu 39 ofertas universitárias com um total de US$ 1,5 milhão em bolsas.

Sobre o International Baccalaureate

O IB é uma organização internacional que promove uma educação desafiadora, interdisciplinar e humanista, incentivando jovens a se tornarem questionadores, informados e empáticos.

O Primary Years Programme (PYP) atende crianças de 3 a 11 anos e estimula a curiosidade e o pensamento crítico. O Middle Years Programme (MYP), presente na Land School Federação, atende alunos de 11 a 16 anos, incentivando a aprendizagem por meio de conexões entre diferentes áreas do conhecimento. Por fim, o Diploma Programme (IBDP) prepara jovens de 16 a 19 anos para universidades do mundo todo.

Sobre o Inspired Education Group

Maior grupo de escolas premium do mundo, o Inspired Education Group está presente em mais de 26 países, com 119 escolas em seis continentes e mais de 90 mil alunos. Fundado em 2013, tem como pilares a excelência acadêmica, os esportes e as artes, promovendo uma formação holística e global.

Além dos resultados acadêmicos, o Inspired oferece um ecossistema de oportunidades, como intercâmbios, programas de verão, competições internacionais e acesso às melhores universidades do mundo. Sua filosofia é clara: educar para a vida, formando jovens confiantes, criativos e preparados para um futuro em constante transformação.