Elleve Horto, da Moura Dubeux, une arquitetura imponente e conforto no Horto Florestal

Elleve possui uma torre com 38 pavimentos e dois apartamentos por andar - Foto: Divulgação

Localizado na Rua Piratancará, o empreendimento é voltado para famílias que buscam bem-estar, segurança e um novo nível de qualidade de vida. Com projeto assinado por profissionais renomados, como GAM Arquitetos, Benedito Abbud e Taís Abreu, o edifício reúne elegância, design e funcionalidade.

O Elleve possui uma torre com 38 pavimentos e dois apartamentos por andar. As unidades contam com 3 ou 4 suítes, com metragens de 119 m² e 150 m², e oferecem plantas inteligentes e personalizáveis, permitindo integração de ambientes e adaptações para diferentes momentos da vida.

A fachada moderna, o embasamento imponente e o térreo elevado — diferenciais do empreendimento — garantem mais privacidade e imponência ao projeto. Além disso, o Elleve está situado em uma rua com guarita de controle de acesso, reforçando a segurança dos futuros moradores.

O lazer do Elleve é setorizado e atende diferentes faixas etárias. Entre os destaques estão: piscina com raia de 25 metros, academia com vista, quadra recreativa, brinquedoteca com pé-direito duplo, salão de festas e espaço gourmet. O empreendimento também conta com infraestrutura completa para segurança e conectividade nas áreas comuns, além de pet care, espaço delivery e vagas para visitantes.

Um empreendimento que une sofisticação, versatilidade, segurança e praticidade em um dos metros quadrados mais desejados de Salvador.

Visite a Casa MD e conheça todos os detalhes: