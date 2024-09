Escolha consciente sobre hospital é fundamental para sucesso do tratamento médico

Fachada do Hospital Aliança - Foto: Acervo | Hospital Aliança

Avaliar os indicadores de qualidade técnica e a reputação do hospital é imprescindível para uma escolha consciente na hora do tratamento da doença. Assim procedeu o aposentado Dimas Ribeiro Neto, 63 anos, residente no bairro de Piatã, em Salvador. Em 2011, quando sofreu uma reviravolta na sua vida ao ser diagnosticado com câncer no fígado, o paciente foi direcionado ao Hospital Aliança para iniciar o tratamento oncológico. Conhecida por sua excelência, a instituição médica baiana integra a Rede D'Or, considerada a maior empresa de Saúde da América Latina.

No Hospital Aliança, Dimas Neto recebeu acompanhamento contínuo e especializado da sua equipe médica do hospital, enaltecida pelo comprometimento com o bem-estar dos pacientes. “O Aliança proporcionou um tratamento excepcional e um suporte humano incomparável. Desde o início, os médicos me assistiram de forma atenciosa e individualizada, o que foi fundamental para a gestão das minhas complicações. A infraestrutura, combinada com a expertise dos profissionais, me deu a confiança necessária para superar cada etapa do processo, com coragem e esperança”, relatou Neto.

O diretor médico e hepatologista do Hospital Aliança, Dr. Raymundo Paraná, ressalta que a excelência da Rede D’Or é fruto do compromisso com a disponibilização de tecnologia de ponta e de equipes qualificadas, na busca por tratamentos eficientes e seguros. "Além de investir em infraestrutura de última geração, nossa abordagem se baseia em um cuidado personalizado e no acompanhamento contínuo de cada paciente. Nossa missão é proporcionar um tratamento integrado, que considera todas as necessidades do paciente, promovendo não apenas a recuperação, mas também a qualidade de vida".

Divulgação dos indicadores – A Rede D’Or possui um Programa de Qualidade Técnica, cujos dados são divulgados, publicamente, desde 2022. A iniciativa é baseada no monitoramento de 50 indicadores, acreditação de excelência, auditorias interna e externa e compartilhamento de boas práticas entre os hospitais (veja Infográfico 1). Por manter o foco na Qualidade Técnica, a Rede D'Or eleva os padrões na saúde, se destacando como uma escolha confiável para médicos e pacientes no Brasil e no mundo. “A criação de bancos de dados e de padrões e manuais utilizados como referência em todos os estados pela Rede D’Or tem acelerado o processo de elevação da segurança dos processos assistenciais e retroalimentado o sistema continuamente”, enaltece o avaliador da Joint Commission International (EUA), Franklin Lindolf Bloedorn.

Uma maneira apropriada de o paciente se informar antes de escolher o hospital é verificar os prêmios técnicos recebidos pela instituição. O projeto UTIs Brasileiras, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), e o Epimed Monitor UTI, sistema líder para gestão e análise de indicadores utilizado pelos principais hospitais da América Latina e da Europa, destacou 180 UTIs da Rede D’Or em 2023. Dessas, 116 foram reconhecidas como “Top Performer” ou “UTI Eficiente”, representando 25% do total de premiados.

A doutora em Medicina, mestre em Administração e professora titular da Fundação Getúlio Vargas (FGV - SP), Ana Maria Malik, afirma que prêmios baseados em reputação também podem ser considerados. “A reputação está associada a percepções, como a presença de médicos renomados nas equipes, a experiência do paciente naquela instituição, entre outras”, pontua. Porém, completa a especialista, ainda que significativos (confira Infográfico 2), esses prêmios devem complementar o principal: o compromisso com a excelência, a transparência e os índices superiores de qualidade.

Qualidade que se mede – Com 73 hospitais, sendo 70 próprios e três sob gestão, a Rede D´Or, obteve 53 indicadores de qualidade monitorados e 107 avaliadores externos independentes visitaram unidades da empresa, em 2024. As metodologias foram validadas pela International Society for Quality in Health Care (ISQua) e os avaliadores foram treinados pela Joint Commission International (EUA), Qmentum International (Canadá), Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (Espanha), National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (EUA) e Organização Nacional de Acreditação (Brasil). Este ano, 88% dos hospitais da rede já foram acreditados, de acordo com a sua direção.