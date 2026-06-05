Fertilizantes e responsabilidade ambiental: uma conexão estratégica para o agro brasileiro

No Dia Mundial do Meio Ambiente, a reflexão sobre desenvolvimento sustentável também passa pelas cadeias que sustentam a economia brasileira.

No agronegócio, produtividade e preservação precisam caminhar juntas: o campo depende de insumos, tecnologia e planejamento, mas também do equilíbrio dos recursos naturais que tornam a produção possível.

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Nesse contexto, os fertilizantes ocupam papel estratégico. Antes da colheita e antes de a produção chegar ao mercado, existe uma etapa decisiva: garantir que os nutrientes necessários estejam disponíveis para o produtor no momento certo.

Em um país com forte vocação agrícola e elevada dependência da importação desses insumos, a logística portuária tem papel importante na regularidade do abastecimento e na competitividade do agronegócio.

Essa relação mostra que eficiência produtiva e responsabilidade ambiental não são agendas opostas. A cadeia que apoia o agro, da chegada dos fertilizantes à movimentação das cargas, está cada vez mais conectada a uma visão de futuro que considera desempenho, previsibilidade, respeito ao território e atenção ao meio ambiente.

No Brasil, essa pauta tem dimensão estratégica. O país ocupa posição de destaque no consumo global de fertilizantes, impulsionado por culturas como soja, milho e cana-de-açúcar.

Como grande parte desses produtos vem do mercado externo, a infraestrutura de entrada, armazenagem e movimentação se torna um elo relevante para que a cadeia produtiva funcione com regularidade.

É nesse ponto que a infraestrutura portuária ganha importância. A CS Portos administra os terminais ATU 12 e ATU 18 no Porto de Aratu, na Bahia, em uma operação conectada a setores estratégicos para a economia, como agronegócio, mineração e indústria.

Essa atuação acontece em um território de grande relevância econômica, social e ambiental, o que reforça a importância de uma presença institucional pautada por equilíbrio, responsabilidade e atenção ao entorno.

O ATU 12 tem relação direta com a entrada de fertilizantes. O terminal possui perfil de carga voltado a granel sólido mineral e movimenta produtos como fertilizante, concentrado de cobre, manganês, coque de petróleo, magnesita e enxofre, insumo também associado à cadeia de fertilizantes.

A área operacional considerada pela companhia é de aproximadamente 164 mil metros quadrados, com prazo contratual de 25 anos.

Na prática, isso posiciona o ATU 12 como uma infraestrutura relevante para a movimentação de insumos agrícolas pelo Porto de Aratu.

Em um país dependente da importação de fertilizantes para sustentar sua produção, estruturas portuárias preparadas para receber, armazenar e movimentar esse tipo de carga contribuem para ampliar a previsibilidade da cadeia que abastece o campo.

Ao mesmo tempo, a atividade portuária está inserida em uma agenda mais ampla. Em uma região de relevância ecológica, social e econômica como a Baía de Todos-os-Santos, desenvolvimento logístico e respeito ao meio ambiente precisam fazer parte da mesma visão de futuro. Operar em um território estratégico exige reconhecer sua importância produtiva, mas também seu valor ambiental e social.