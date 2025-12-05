Menu
Fundação José Silveira reforça atuação ambiental no VII Encontro Interinstitucional

Parceria com o Programa Arboretum e o Ministério Público da Bahia impulsiona debate sobre conservação

Conteúdo publicitário

Por Conteúdo publicitário

05/12/2025 - 11:53 h
VII Encontro Interinstitucional de Conservação, Restauração e Economia Florestal
VII Encontro Interinstitucional de Conservação, Restauração e Economia Florestal

Nos dias 02 e 03 de dezembro, o Programa Arboretum, em parceria com a Fundação José Silveira (FJS) e o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), promoveu o VII Encontro Interinstitucional de Conservação, Restauração e Economia Florestal.

A edição de 2025, com o tema “Hileia Baiana: Construindo uma Gestão Integrada no Território”, destacou a relevância da região como um dos maiores patrimônios socioambientais da Bahia e referência nacional em biodiversidade.

Determinantes ambientais da saúde

Representando a FJS, o gerente de Soluções em Saúde para Empresas, Carlos Stagliorio, abordou a relação direta entre meio ambiente e saúde pública. Segundo ele, “fatores ambientais atuam como determinantes da saúde. As alterações nesses fatores aumentam a exposição a agentes patogênicos e tóxicos, modulam riscos epidemiológicos e influenciam funções fisiológicas e psicossociais, impactando diretamente os indicadores de saúde”.

VII Encontro Interinstitucional de Conservação, Restauração e Economia Florestal
Foto: Divulgação

O promotor Fábio Correia, representante do MPBA, reforçou o papel estratégico do encontro ao destacar que o objetivo central da iniciativa é “promover o debate sobre restauração, conservação e economia florestal, por meio do conhecimento científico, da atuação conjunta e da interação entre instituições de ensino”.

Ao finalizar sua sétima edição, o Encontro reforçou a relevância da cooperação interinstitucional como caminho para fortalecer ações de preservação ambiental e consolidar a Hileia Baiana como referência em conservação, inovação e sustentabilidade.

