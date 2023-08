GRP empreendimentos é responsável pela primeira Sky Bridge da Bahia

Salvador vai ganhar um condomínio que vai contar com a primeira Sky Bridge na Bahia. O LIT 760 está sendo construído no Jardim de Alah, com duas torres ligadas por uma passarela que tem 260 m² totais de área e 12 metros de comprimento, a 45 metros do chão. O projeto é de Ricardo Farias, que venceu o Prêmio Ademi na categoria Arquiteto do Ano na edição 2023. Já o projeto de interiores, que também se destaca pela peculiaridade, sofisticação e detalhes que fazem referência à Bahia, é assinado por Thais Abreu Arquitetura & Interiores. O escritório foi responsável pelo projeto da reforma do aeroporto de Salvador.

A GRP Empreendimentos lançou o LIT 760, projeto que foi idealizado em 2019 quando o conceito de moradia compacta estava chegando a Salvador. Com a pandemia e uma nova percepção sobre como se utiliza os espaços residenciais e a necessidade de explorar mais as possibilidades de entretenimento em casa, a proposta do condomínio se ajustou à nova demanda e as áreas comuns de entretenimento e lazer foram pensadas como uma extensão da moradia de um apartamento que nasceu para ser compacto e funcional.

As áreas de convívio do condomínio são amplas e com vista para o mar, têm um coworking com mais de 200 m² e salas de reunião, piscina no pavimento superior com vista para o mar, academia completa, pet place, lavanderia compartilhada, mercado autônomo, horta, vagas com carregamento elétrico e uma fachada que chama a atenção, além da primeira Sky Bridge da Bahia. A previsão de entrega é julho de 2025.

A GRP Empreendimentos surge da união de outras três grandes empresas do setor: a GRUP, a Renovar e a Plan Empreendimentos, que contam com mais de 23 anos de experiência. A nova marca nasce com projeção de lançamento anual de R$ 400 milhões, com geração de 250 empregos diretos e indiretos e o objetivo de trazer mais sustentabilidade, qualidade, segurança, solidez, excelência técnica, tecnologia e criatividade aos empreendimentos no estado, através de projetos inteligentes que buscam o melhor aproveitamento dos espaços, pensando no conforto e na praticidade para o dia a dia, aliado com a escolha das melhores localizações.

“Trazemos todo o know-how de três empresas que se uniram para nos formar. Queremos fazer parte do tecido urbano, nos misturar com as cidades e a vida de quem mora nelas, transformar o entorno e também o lado de dentro das pessoas. Não fazemos apenas empreendimentos, mas projetos ricos de experiências. Não fazemos casas, e sim organismos vivos, pulsantes. O convencional não nos constrói”, ressalta Renan Abreu, CEO da GRP Empreendimentos. O objetivo da GRP é apresentar projetos inteligentes, buscando o melhor aproveitamento dos espaços, pensando no conforto e na praticidade para o dia a dia, aliado com a escolha das melhores localizações.