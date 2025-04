Grupo André Guimarães lança o Quartier Horto – Home Boutique, novo ícone do alto padrão em Salvador

- Foto: Divulgação

O Grupo André Guimarães promoveu, na segunda-feira (31), o lançamento oficial de seu mais novo empreendimento de alto padrão: o Quartier Horto – Home Boutique. O evento, reservado a convidados, foi realizado às 19h no restaurante Morea, um dos endereços mais sofisticados e disputados de Salvador, reforçando o posicionamento exclusivo do lançamento.

Localizado em um dos últimos terrenos disponíveis da Avenida Waldemar Falcão, no coração do Horto Florestal, o Quartier Horto – Home Boutique une localização privilegiada, projeto autoral e um diferencial que promete marcar o mercado: a possibilidade de personalização da planta dos apartamentos com o suporte de uma curadoria especial de arquitetos selecionados pela própria construtora. A proposta é oferecer ao cliente uma experiência de moradia sob medida, com assinatura e estilo próprios.

| Foto: Divulgação

Inspirado nos mais sofisticados e exclusivos hotéis boutique do mundo, o conceito Home Boutique do Quartier Horto traz para o universo residencial um novo olhar sobre o morar bem, com atenção máxima aos detalhes, atmosfera intimista e alto padrão de acabamento.

Com uma torre única e apenas 25 unidades, o empreendimento oferece apartamentos de 181,82 m², com quatro suítes (sendo uma master), hall privativo e três vagas de garagem por unidade – incluindo ponto para carro elétrico. Cada apartamento ocupa um andar inteiro, o que garante total privacidade aos moradores.

Projetado por nomes consagrados da arquitetura, o Quartier Horto – Home Boutique combina elegância, funcionalidade e exclusividade, reafirmando o compromisso do Grupo André Guimarães com a inovação e a excelência.

| Foto: Divulgação

Sobre o Grupo André Guimarães

Com uma trajetória de 44 anos no mercado da construção civil, o Grupo André Guimarães é referência na Bahia no desenvolvimento de empreendimentos de alto padrão, aliando sofisticação, inovação e compromisso com a qualidade. A empresa atua na construção e incorporação de projetos residenciais e comerciais que valorizam a arquitetura, o conforto e a sustentabilidade.

Reconhecida por sua expertise e atenção aos detalhes, a André Guimarães transforma espaços em verdadeiras experiências de vida, sempre priorizando localização estratégica, acabamentos de excelência e soluções que atendem às expectativas dos clientes mais exigentes.

Contato

Carla Galante – Assessoria de Imprensa

(71) 99717-1698

[email protected]