Guaraná Antarctica Zero com novo sabor ainda mais próximo do Original | A TARDE

Uma das marcas mais amadas do Brasil, Guaraná Antarctica – há mais de 100 anos na vida dos brasileiros - fecha o ano de 2023 com uma novidade: a nova versão de Guaraná Antarctica Zero que não só está com o sabor mais parecido com o Original, mas também com embalagem repaginada. A novidade é resultado de três anos de investimentos em inovação, tecnologia produtiva e pesquisas com consumidores. Foram mais de cem receitas desenvolvidas até chegar ao novo produto, aprovado por dois públicos: os consumidores e os guardiões do Guaraná Antarctica, um seleto grupo de pessoas no mundo que conhece a receita do Original do Brasil. Em todo o processo de desenvolvimento, um requisito era essencial: respeitar toda a história do refrigerante que está entranhado na cultura nacional e, ao mesmo tempo, construir a inovação. A cada feedback do consumidor, o líquido era analisado mais uma vez para chegar a um sabor que mantivesse a identidade de Guaraná Antarctica e que fosse ainda mais atrativo.

“A marca atendeu ao desejo dos consumidores que pediam por um Guaraná Antarctica Zero mais parecido com o Original e com menos gosto de adoçante. Depois de muita pesquisa e desenvolvimento do nosso time de inovação, conseguimos chegar a uma receita que mantém o sabor amado pelos brasileiros, mas sem açúcares e sem calorias”, explica Juliana Grinberg, Diretora de Refrigerantes da Ambev.

Ter um produto que fosse ainda mais próximo do sabor original era não só um desejo dos consumidores da marca centenária, mas também uma preocupação dos guardiões da receita do Guaraná Antarctica. Sinônimo de orgulho nacional, a marca se mantém há mais de um século na cabeça, na boca e no coração dos brasileiros, por isso era preciso intensificar a escuta ativa com o público, buscando entender como evoluir.

Novo design

A nova receita de Guaraná Antarctica Zero também ganhou uma nova embalagem, com design que facilita a diferenciação pelo consumidor na hora da compra. A marca recebeu feedbacks do público e decidiu atender a demanda por um visual que tornasse as duas versões – com e sem açúcares – ainda mais distintas. Agora, é possível ver rapidamente que se trata da versão zero açúcar.

Cara nova, amor antigo

Para comemorar a chegada do novo Guaraná Antarctica Zero, a marca traz de volta o filme clássico que ganhou o coração dos brasileiros há anos, em uma campanha icônica veiculada em 1991. O filme rememora a combinação que é típica do Brasil: Pizza com Guaraná Antarctica. A rima atual reforça a novidade: “Como é bom te ver, você chegou como eu espero. É tanto sabor que nem parece zero”.

Assista:

Guaraná Antarctica