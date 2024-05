Hospital Mater Dei celebra dois anos cuidando de vidas | A TARDE

No mês de maio, o Hospital Mater Dei Salvador celebra seu segundo aniversário, reforçando sua posição como uma referência nos cuidados de saúde com mais de 150 mil atendimentos. Desde o início, o Hospital tem se destacado por sua abrangência em mais de 40 especialidades médicas e, recentemente, recebeu a certificação JCI (Joint Commission International), um importante reconhecimento internacional que atesta o cumprimento de todos os rigorosos padrões de segurança do paciente.

Para o vice-presidente assistencial da Rede Mater Dei, Felipe Ligório, conquistar a Certificação JCI é motivo de muito orgulho. “Ao longo desses dois anos, a Rede Mater Dei de Saúde se estabeleceu como uma referência na área de assistência médica, educação e pesquisa em saúde. Portanto, este reconhecimento reflete nosso compromisso contínuo em manter os mais altos padrões de qualidade e excelência em todas as áreas de atuação”, comemorou Ligório.

Além de ser reconhecido pela prestação de cuidados médicos de excelência, o Hospital Mater Dei Salvador se destaca por sua estrutura física premiada. Sob a liderança do renomado arquiteto Siegbert Zanettini, a inteligência em engenharia e arquitetura aplicada à construção fizeram do hospital um dos mais destacados e eficientes do Brasil, premiado pelo ASHERAE Chapter (Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento e Ar-Condicionado).

“Há dois anos, estamos comprometidos em proporcionar o melhor para a população de Salvador e da Bahia, pensando sempre em elevar nosso padrão de cuidados médicos e manter nossa missão de promover saúde e bem-estar para todos. Essas conquistas não apenas confirmam nosso empenho em oferecer o melhor atendimento aos pacientes, mas também reforçam nosso compromisso com a inovação, qualidade e segurança assistencial”, afirmou José Henrique Dias Salvador, CEO da Rede Mater Dei de Saúde.

Presente em todas as etapas

No que diz respeito à assistência médica, ao longo desses dois anos, o Mater dei oferece uma ampla variedade de serviços de saúde voltados para todas as etapas da vida. A unidade dispõe de uma maternidade com suporte completo, desde o pré-natal até o parto, garantindo uma experiência segura e acolhedora. Já na fase da infância e adolescência, os pais podem contar com o serviço de pediatria que inclui: prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, além de fornecer orientação aos pais sobre nutrição, amamentação, vacinação e desenvolvimento infantil.



De acordo com a vice-presidente comercial e de marketing da Rede Mater Dei de Saúde, Renata Salvador, o objetivo é tornar o hospital a primeira opção dos baianos em suas necessidades assistenciais, oferecendo cuidados de saúde com qualidade em todas as fases da vida. “Desde o momento do nascimento até os desafios da idade adulta, estamos comprometidos em proporcionar serviços médicos e atendimento humanizado que supram às necessidades únicas de cada paciente", pontuou.

O Hospital Mater Dei também oferece serviços especializados em procedimentos de reprodução assistida e conta com estrutura hospitalar e tecnologia de ponta para os diferentes tratamentos de reprodução assistida: inseminação artificial (IA), fertilização in vitro (FIV), ovodoação compartilhada e análise seminal especializada, espaço para consultas especializadas, exames complementares e interconsultas, além de uma equipe altamente qualificada para que os pacientes sejam cuidados integralmente.

"Ficamos extremamente felizes em celebrar as conquistas que alcançamos em 2023, como a inauguração do Centro Médico, serviço de Hemodiálise, Radioterapia, Medicina Nuclear e nosso Centro de Reprodução Humana como um dos marcos significativos. Esse novo serviço reflete as necessidades em constante evolução de nossos pacientes e nos deixa entusiasmados em poder oferecer esperança e apoio aos casais que buscam realizar o sonho da parentalidade", celebrou Rúbia Mercês, Diretora do HUB Bahia da Rede Mater Dei de Saúde.

Hospital Integrado do Câncer do Mater Dei

Para os pacientes que enfrentam a difícil jornada contra o câncer, a unidade possui o Hospital Integrado do Câncer(HIC), que atua por meio de linhas de cuidado, e apresenta os direcionamentos a serem seguidos no cuidado com o paciente, atendendo às suas necessidades de maneira personalizada. Elas abrangem o paciente como um todo, desde ações preventivas e promoção à saúde, passando pelo rastreio, diagnóstico, até o tratamento, de forma individual e com uma estrutura diferenciada.

Publicações relacionadas