Interior da Bahia conta com o curso de medicina nota 5 no MEC | A TARDE

Comprometida com a excelência na integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Faculdade Pitágoras de Medicina já transformou a vida de milhares de alunos e está com inscrições abertas para quem deseja ingressar no ensino superior.



Nota 5 no MEC, a Faculdade de Medicina oferece infraestrutura completa com laboratórios de simulação que aprimoram o conhecimento em aulas práticas, além de promover atendimento à comunidade por meio de ações e projetos sociais que permitem o desenvolvimento dos alunos no que tange às competências alinhadas às práticas de aprendizagem.

O profissional de medicina precisa estar conectado constantemente ao propósito de promover e cuidar da saúde humana em diversos ambientes e condições. Sendo assim, a Faculdade Pitágoras de Medicina, localizada em Eunápolis, está implementando, em conjunto com o município, o Primeiro Programa de Residência Médica na cidade, que se destaca na área da saúde, pois conta com polo regional de atendimento às cidades vizinhas.

Presente nos estados da Bahia e do Maranhão, a Faculdade Pitágoras oferece educação de qualidade e tem como foco principal abordar a formação básica essencial de futuros médicos promovendo oportunidades para especializações, com auxílio de um corpo docente formado por mestres e doutores renomados e por meio de parcerias com policlínicas, unidades básicas de saúde e hospitais.

Conheça a estrutura da Faculdade Pitágoras de Medicina, acessando o tour virtual | Foto: Divulgação

Vestibular de Medicina

As inscrições para o Vestibular Tradicional de Medicina da Faculdade Pitágoras de Medicina, em Eunápolis, estão abertas até o dia 15 de janeiro e o ingresso na graduação acontece já no início de 2024.

O vestibular é composto por quatro provas objetivas e uma prova de redação, realizadas em um único dia, de forma on-line em plataformas disponibilizadas pela Strix. Toda a avaliação é gravada, bem como as comunicações entre a equipe responsável pela aplicação e os candidatos, com monitoramento da tela do computador e reconhecimento facial do estudante.

