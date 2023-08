Investimento da Fundação Maria Emília ajuda no desenvolvimento social

A Fundação Maria Emília (FME), que completa 25 anos de atuação em 2023, destinou R$ 20 milhões à educação e saúde nos últimos cinco anos, reforçando seu propósito de se adaptar, evoluir e colocar-se na vanguarda do investimento nas duas áreas.

A FME é uma Investidora Social Privada (ISP), de Salvador, com atuação nos âmbitos nacional e internacional, que busca beneficiar a sociedade brasileira através do fomento e fortalecimento de ações, pesquisas, tecnologias, processos, bolsas de estudo, parcerias e publicações de obras que beneficiem a sociedade e promovam transformação nas áreas de saúde e educação.

Investir em pesquisas nessas duas áreas é um dos mais importantes pilares para o desenvolvimento de uma sociedade, tendo em vista que é através desse apoio que o saber é difundido pelo mundo e novas soluções e tecnologias são apresentadas e compartilhadas com aqueles que mais precisam.

Segundo levantamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em setembro de 2021, o Brasil investiu 1,21% do PIB em pesquisa, o que equivale a cerca de 89,5 bilhões de reais. Outros países como Alemanha e Estados Unidos investiram mais de 3% do PIB no mesmo ano.

Já em saúde pública, os investimentos do governo federal diminuíram 64% e perderam R$ 10 bilhões entre 2013 e 2023, conforme pesquisa do Instituto de Estudos Para Políticas de Saúde. Os valores caíram de R$ 16,8 bilhões, em 2013, para R$ 6,4 bilhões em 2023.

Quanto à educação, o MEC retomou em 2023 os investimentos para melhora e aperfeiçoamento. O valor de R$ 1,32 bilhão será direcionado às universidades e R$ 388 milhões serão destinados aos Institutos Federais, como forma de fortalecimento da educação superior e do ensino profissional e tecnológico.

Como investidora social, a Fundação Maria Emília potencializa os saberes, atuando para ter mais talentos brasileiros se capacitando em centros globais de excelência, e mais pesquisadores produzindo evidências científicas e colaborando com o desenvolvimento do Brasil. Desde 2019, quando foi implementado um novo modelo de gestão, a instituição vem intensificando suas ações.

“As áreas de saúde e educação são as propulsoras do desenvolvimento de qualquer sociedade, em especial a brasileira, que tem enorme déficit social, mas, em contrapartida, tem inúmeros talentos à espera de uma oportunidade e apoio”, destaca Thereza Tourinho, presidente da FME.

Por isso, nos últimos anos, a Fundação Maria Emília vem intensificando a realização de editais, reforçando sua missão de promover o acesso à formação, à pesquisa e à atualização em saúde e educação com perenidade, ética, compromisso e impacto social.

No Brasil, por exemplo, o programa Educa Saúde FME concedeu 20 bolsas integrais de pós-graduação em 13 especialidades, distribuídas em diversas instituições de ensino. Já no âmbito internacional, foi consolidada parceria com uma das principais universidades do mundo na área médica, a Johns Hopkins University (EUA). Nos últimos 20 anos, apenas 15 brasileiros formaram-se no mestrado em Saúde Pública desta instituição. Com o apoio da FME, só neste ano, cinco tiveram a oportunidade de ingressar no programa.

Para os próximos anos, o alcance de editais será ampliado, incentivando cada vez mais a pesquisa científica. “A FME quer se aproximar ainda mais do universo de estudantes, pesquisadores e profissionais de saúde, a fim de incrementar o investimento e a difusão do conhecimento científico, sempre gerando impacto social positivo e desenvolvimento”, acrescenta a diretora-executiva, Thamile Accioly.