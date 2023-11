Luxo e exclusividade reunidos: Condomínio Guarajuba Ville | A TARDE

Próximo ao magnífico mar de Guarajuba e perto de toda a estrutura de serviços que oferecem mais comodidade ao dia a dia, o Guarajuba Ville é o equilíbrio perfeito entre tranquilidade, segurança, luxo e exclusividade. Um conceito moderno e arrojado, que combina a privacidade de um condomínio fechado com a sofisticada estrutura de um resort.

A Gráfico Empreendimentos, mais uma vez, presenteia a região de Guarajuba com o mais alto estilo: um Condomínio Resort, com casas de 2 pavimentos, 4 suítes. Obras em finalização.

A experiência única de viver em um dos destinos mais desejados da região.

Em todo o Norte e Nordeste, só Guarajuba tem o selo Bandeira Azul - um dos certificados ecológicos mais reconhecidos no mundo, contando com lagoas de águas limpas que complementam o cenário de um verdadeiro paraíso natural, com 7,5 km de praias exuberantes.

Pouquíssimas unidades disponíveis:

- Casas de 2 Pavimentos, com 4 suítes (uma suíte com varanda)

- Living, Varanda Gourmet e Garden

- Vista deslumbrante para a Lagoa de Guarajuba

- Apenas 5 minutos da Praia

- 2 Vagas de Garagem

- Área Privativa Total Variando de 162,40 a 210,45m²

- Área Privativa Construída de 137,88m²

- Condomínio Fechado com Segurança 24h

Portaria 24h | Foto: Divulgação

Sofisticação, modernidade e qualidade de vida:

Espaço Fitness;

Espaço Gourmet;

Espaço Gastronômico;

Piscina Infantil;

Piscina Kids com Borda Infinita;

Piscina de Adulto com Deck Molhado e Borda Infinita;

Bar Molhado (dentro da piscina);

Lavanderia; Bicicletário;

Salão de jogos;

Brinquedoteca e Parque Infantil.

O Guarajuba Ville conta ainda com rede subterrânea e infraestrutura completa de gás, água e energia, proporcionando uma experiência residencial única.

Piscina resort | Foto: Divulgação

Compromisso com a qualidade: uma marca da Gráfico Empreendimentos

A Gráfico Empreendimentos nasceu do talento e entusiasmo de dois jovens empreendedores, tornando-se uma das principais referências no setor da construção civil na Bahia e em Pernambuco. Atualmente, com uma trajetória de 36 anos e mais de 35 mil unidades entregues em 20 cidades, a empresa já ultrapassa a impressionante marca dos 2.000.000 m² de área construída.

Últimas unidades disponíveis.

Para mais informações e agendamento de visitas, entre em contato:

71 99692-4682/ guarajubaville.com.br

