Mercadão da Bahia será inaugurado neste sábado em Lauro de Freitas

A cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), passará a contar neste sábado, 16, com um novo empreendimento: o Mercadão da Bahia, que possui 200 boxes, nesta primeira fase da inauguração, e um amplo estacionamento, com 400 vagas.

A inauguração será às 9h, quando o público poderá conferir, em primeira mão, operações de diversos segmentos, como mercearia, empório, delicatessen, peixaria, boutiques de carnes e hortifruti, além de boxes de embalagens, artesanato, bares, lanchonetes, restaurantes e salão de beleza. Haverá ainda, neste dia, apresentações musicais e espaço para a diversão da criançada.

O Mercadão da Bahia tem uma área de mais de 18 mil metros quadrados e vem para atender ao desejo do público de encontrar, em um único lugar, tudo que precisa: de itens alimentícios - como carnes especiais, vinhos, queijos, frutas, legumes e peixes - a produtos de decoração e naturais.

“Temos uma variedade imensa de serviços e produtos para as compras do dia a dia e também itens especiais da Bahia e de outros lugares do Brasil e do mundo. Tudo isso em uma atmosfera gastronômica e regional, onde os clientes poderão se reunir com os amigos e a família para se divertir”, pontua Ricardo Pithon, gerente-geral do empreendimento.

O sócio do Mercadão da Bahia, Alcindo Navarro, da Leal Participações, destaca que o mais novo centro comercial de Lauro surgiu da carência desse tipo de empreendimento na Bahia, uma vez que, no estado, só existem mercados cuja operação é feita por meio de parceria público-privada. “Pensando em resolver essa carência, investimos em um espaço atraente para fornecedores e clientes, em uma área de fácil acesso, ao lado de um grande shopping e em uma das regiões que mais cresce economicamente na Bahia”.

Geração de empregos

Administrado e comercializado pela Enashopp, o Mercadão da Bahia é responsável por gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, desde a construção, e irá contribuir para alavancar a economia de Lauro e da região metropolitana com o estímulo a novos negócios. "Esse novo empreendimento - que prima pelo conforto, comodidade e segurança - surge como uma ótima oportunidade para operadores que desejam estar em um espaço com um novo conceito de centro e comercial que oferece, aos clientes tudo que eles precisam, com um mix diversificado e de primeira linha, afirma.

Pithon ainda acrescenta que a Enashopp foi responsável também pelo planejamento comercial e operacional e implantação do empreendimento.

Horário de funcionamento

Com projeto assinado pelo renomado arquiteto Ivan Smarcevscki, o Mercadão da Bahia tem acesso pela avenida Maria Izabel dos Santos, s/n, ao lado do Parque Shopping Bahia. O local funcionará de segunda a sábado, das 7h às 19h, e no domingo, das 7h às 15h. Já a praça de alimentação irá operar das 7h às 22h, de segunda a sábado, e das 7h às 18h, no domingo.

Enashopp

A comercialização e gestão do Mercadão da Bahia estão a cargo da Enashopp, empresa que tem sua expertise voltada para o desenvolvimento, implantação, comercialização e gestão de shopping centers. Com mais de 30 anos no mercado, a empresa desenvolveu projetos na África e em todo o Brasil. São mais de 1.500 profissionais administrando mais de 1 milhão de m² de área construída, com uma média de 30 milhões de pessoas/ano trafegando nos empreendimentos, 5 mil unidades gerenciadas e mais de 300 mil m² de área bruta locável (ABL).