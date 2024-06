Moura Dubeux lança seu mais novo empreendimento no Rio Vermelho: Rivê | A TARDE

O Rivê, novo empreendimento da Moura Dubeux, localizado na Rua Juracy Magalhães, promete oferecer uma experiência residencial única, com todos os apartamentos desfrutando de uma deslumbrante vista para o mar. Com projeto e ambientação assinados pelo arquiteto Sidney Quintella e paisagismo por Guilherme Takeda, o empreendimento ocupará um amplo terreno de 3.566,53m², distribuídos em 22 andares.

Além da localização privilegiada, o Rivê se destaca pela infraestrutura completa e segura que oferece aos seus moradores. Dentre as diversas opções de lazer disponíveis, destacam-se um amplo rooftop com piscina adulta aquecida, piscina infantil aquecida, espaço gourmet e academia com uma vista panorâmica para o mar do Rio Vermelho. O empreendimento conta também com salão de festas, quadra esportiva, playground, brinquedoteca e muito mais. A preocupação com a integração do empreendimento ao seu entorno é evidenciada pelas gentilezas urbanas implementadas, como a adoção de uma calçada de 5 metros de largura em todo o perímetro do projeto, com jardins, arborização e bancos para uso público. A valorização da arte local também se faz presente no Rivê, com a inclusão de um painel artístico na fachada do edifício, criado pelo artista baiano Arthur Fraga. A obra, com 7 metros de comprimento e 4,50 metros de altura, reflete elementos característicos do bairro e da cultura baiana, contribuindo para enriquecer o cenário urbano da cidade.

Serão três torres com dois apartamentos por andar, possibilitando ventilação cruzada. As unidades de 3 quartos, com área de 97 m², terão custo a partir de R$ 884 mil reais, em regime de condomínio fechado. As unidades de 4 quartos, com área de 143 m², terão custo a partir de R$ 1.251 milhão (um milhão e duzentos e cinquenta e um mil reais). No projeto contempla ainda quatros apartamentos garden.

Para saber mais sobre o empreendimento, ligue 4020.3538. E para conhecer a maquete do Rivê, ou o imponente escritório, vá ao 27º andar do Internacional Trade Center no Costa Azul, mais um empreendimento com a marca Moura Dubeux.

