MPF, MPBA e Fundação José Silveira promovem evento gratuito sobre ESG

Os Ministérios Públicos Federal (MPF) e do Estado da Bahia (MPBA) em parceria com a Fundação José Silveira (FJS) promovem, em 22 de agosto, o evento ESG: Diálogos sobre Sustentabilidade com foco em Meio Ambiente nas Organizações Públicas e Privadas. O evento será das 9h às 17h30, no auditório da sede do MPF/BA em Salvador, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela página do evento.

A programação conta com quatro temas centrais: atuação do MP na proteção do meio ambiente; a eficiência da consultoria técnica na gestão de riscos ambientais; selos sustentáveis ESG e a normatização ISO; e práticas de ESG no âmbito do serviço público e privado. No total, ao longo do dia, serão três painéis e duas palestras apresentadas por profissionais com experiência e qualificação na área, em âmbito nacional. Confira os nomes dos participantes e a grade completa das atividades na página do evento.

“É função essencial dos Ministérios Públicos promover a proteção do Meio Ambiente. Há muitos anos já atuamos para além do papel de reprimir e responsabilizar, por meio de ações judiciais, aqueles que provocam danos ambientais. Fazemos isso empreendendo fiscalizações preventivas, celebrando acordos extrajudiciais e realizando a mediação entre as partes envolvidas em casos de diversas naturezas. Promover um evento para dialogar sobre ESG com foco em sustentabilidade e boas práticas corporativas é mais um passo em direção a um MP alinhado às preocupações e discussões mais atuais sobre o tema.” - afirma a procuradora-chefe do MPF na Bahia, Vanessa Previtera, uma das idealizadoras do evento.

Carlos Dumet, Superintendente Administrativo e Financeiro, da Fundação José Silveira, disse: “Reconhecendo, ao longo da sua trajetória, a importância do ESG, através da governança corporativa alinhada com critérios de sustentabilidade e contínuas ações de saúde com impacto social, a Fundação José Silveira entende como inestimável o valor deste momento para a sociedade.”

“O Ministério Público do Estado da Bahia, historicamente, tem a proteção ambiental e a promoção da sustentabilidade entre suas pautas prioritárias de atuação. Temos sempre procurado atuar na prevenção ao dano, buscando medidas extrajudiciais que estimulem a governança sustentável do meio ambiente. Deste modo, evita-se ações que são prejudiciais ao meio ambiente, tornando desnecessárias medidas judiciais ou extrajudiciais repressivas que muitas vezes possuem pouca efetividade. Um evento como esse é de suma importância para estimular o aprimoramento da visão institucional mais moderna e atenta às exigências de uma gestão pública verdadeiramente sustentável", afirmou o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Ceama) do MPBA, promotor de Justiça Yuri Mello.

Transmissão ao vivo - será possível acompanhar toda a programação pelo canal oficial do Youtube do MPF, mas os certificados de participação serão emitidos apenas para quem participar presencialmente.

Parceiros - o evento conta com o apoio da Aganju, da AC Consultoria e da Desvio Padrão Consultoria em Gestão, que participam do evento por meio de palestrantes e painelistas.

ESG - Abreviação do termo em inglês Environmental, Social and Governance. ESG se tornou uma área que estuda e atua dentro das organizações e em toda a sociedade discutindo temas como a adoção de práticas sociais sustentáveis, valorização da diversidade e as relações de governança das organizações e instituições com toda a sociedade civil.

Serviço O que: Evento ESG: Diálogos sobre sustentabilidade com foco em meio ambiente nas organizações públicas e privadas, promovido pelo MPF, MPBA e FJS

Quando: 22 de agosto, das 8h30 às 17h30 Onde: na sede do MPF em Salvador (R. Ivonne Silveira, 243, Doron) Como participar: inscrevendo-se gratuitamente pela página do evento ou acompanhando a transmissão ao vivo pelo Youtube do MPF