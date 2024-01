Nota 5 no MEC, curso de medicina da Unime está com inscrições abertas | A TARDE

Comprometida com a excelência na integração entre ensino, pesquisa e extensão, a União Metropolitana de Educação e Cultura (Unime), que já transformou a vida de milhares de alunos oferecendo educação de qualidade, está com inscrições abertas para quem deseja cursar Medicina.

Nota 5 no MEC, o curso de Medicina trabalha com metodologias ativas de aprendizado, investe em tecnologias inovadoras e oferece infraestrutura completa com mais de 70 laboratórios que aprimoram o estudo com aulas práticas e simulação realística de alta fidelidade, contribuindo na formação de profissionais prontos para atuarem no sistema de saúde, além da prestação de serviços à comunidade por meio das clínicas-escola, ações e projetos sociais. Na Unime, os alunos recebem nos anos de aprimoramento, apoio psicopedagógico com desenvolvimento de um programa de aprendizado individualizado, fundamental para sua evolução.

A instituição tem como foco principal abordar a formação de futuros médicos, pautada nas diretrizes curriculares nacionais do MEC e promovendo oportunidades para especializações, por meio de parcerias com excelentes centros de saúde da cidade. Assim, quem cursar Medicina na Unime, pode atuar em diversas clínicas especializadas, unidades de atendimento ambulatorial e hospitais de atenção primária à terciária da saúde.

Fundada em 2000, a Unime está presente no estado da Bahia, presta inúmeros serviços à população por meio dos Núcleos de Prática Jurídica, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), Hospital Veterinário, Clínicas-Escola de Odontologia, Fisioterapia, Medicina e Nutrição; locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos.

As inscrições para o Vestibular Tradicional de Medicina da Unime estão abertas | Foto: Divulgação | Unime

Vestibular de Medicina

As inscrições para o Vestibular Tradicional de Medicina da Unime, em Lauro de Freitas, estão abertas até o dia 15 de janeiro e o ingresso na graduação acontece já no início de 2024.

O vestibular é composto por quatro provas objetivas e uma prova de redação, realizadas em um único dia, de forma on-line em plataformas disponibilizadas pela Strix. Toda a avaliação é gravada, bem como as comunicações entre a equipe responsável pela aplicação e os candidatos, com monitoramento da tela do computador e reconhecimento facial do estudante.

Conheça a estrutura da Unime, acessando o tour virtual