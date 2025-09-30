O futuro sustentável da construção leve e a seco na Bahia

Unidade fabril de Feira de Santana - Foto: : Placo Saint-Gobain/Divulgação

A construção civil passa por uma revolução no Brasil impulsionada pela busca por eficiência, economia e sustentabilidade. Nesse cenário, a construção leve e a seco emerge como protagonista, oferecendo soluções que minimizam o impacto ambiental e otimizam os processos construtivos. Essa modalidade, que dispensa o uso intensivo de água e reduz drasticamente a geração de resíduos, tem ganhado terreno no país, acompanhando uma tendência global de edi¬ficações mais conscientes e efi¬cientes.

Um dos grandes atrativos da construção a seco é a economia de tempo, sendo até 2 vezes mais rápida que a alvenaria. Além disso, apresenta facilidade na instalação e manutenção, oferece maior isolamento acústico e térmico, é até 6 vezes mais leve do que a construção convencional e tem capacidade de reduzir o consumo de água e a geração de entulho menor que 5% contra 15% dos processos tradicionais atuais, um desafi¬o constante em obras tradicionais que impacta diretamente os custos e o meio ambiente. A diminuição de resíduos não só contribui para a preservação ambiental, como também simplifi¬ca a gestão do canteiro de obras e reduz os custos com descarte.

Tudo sobre Conteúdo Publicitário em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora ainda pequeno em comparação com outros países – a média brasileira é de 0,7m² por ano, enquanto no Chile é de 4m² e nos Estados Unidos é de 10m² per capita por ano –, esse cenário indica um vasto potencial de crescimento e adoção da construção a seco. A Bahia, com seu dinamismo econômico e a crescente demanda por infraestrutura, tem se mostrado um terreno fértil para a expansão dessa tecnologia no Brasil.

A região, que já possui um parque industrial consolidado, abraça as inovações que promovem o desenvolvimento sustentável.

Nesse contexto, o grupo Saint-Gobain, líder global em construção leve e sustentável, impulsiona esse crescimento de forma estratégica no Brasil há alguns anos. Com duas unidades fabris de soluções em construção a seco no Brasil com a marca Placo, a empresa anunciou recentemente a expansão da unidade fabril de Feira de Santana, na Bahia. Essa expansão mais do que triplica a capacidade de produção de nossa planta no estado e reforça o compromisso com o desenvolvimento do setor não só no Nordeste, como em todo o Brasil. Além de gerar novos empregos, também movimenta a economia local, mas também fortalece a cadeia de suprimentos para a construção sustentável em todo o território nacional, impulsionando a inovação e a disseminação de práticas construtivas mais efi¬cientes. As obras de ampliação têm previsão de conclusão para julho de 2027.

Um exemplo prático das soluções em construção a seco pôde ser observada na edição 2025 da Casa Cor Bahia, que terminou no dia 07 de setembro. No projeto, que reabilitou um patrimônio histórico em Salvador, foram utilizados mais de 3.400 m² de sistemas construtivos a seco, demonstrando como é possível unir inovação, conforto e sustentabilidade em edifi¬cações centenárias, respeitando sua integridade e valor cultural. Essa experiência em um evento de grande visibilidade nacional reforça a capacidade da construção a seco de se adaptar a diferentes contextos e exigências arquitetônicas.

A construção leve e a seco não é apenas uma alternativa, mas uma evolução necessária para um futuro mais sustentável e e¬ficiente. Seus benefícios econômicos, ambientais e de produtividade a consolidam como a escolha inteligente para o presente e o futuro da construção civil, promovendo edifi¬cações que são ao mesmo tempo inovadoras, responsáveis e de alta qualidade.