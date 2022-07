Os 6 melhores sites para comprar seguidores reais no Instagram

A compra de seguidores vem se tornado cada dia mais popular não só no Brasil mas no mundo, se você pesquisar no Google irá encontrar vários sites, porém somente alguns são confiáveis.

Pensando nisso resolvemos criar uma lista com os melhores e mais confiáveis sites para comprar seguidores no Instagram

Quais os 7 melhores sites para comprar seguidores reais no Instagram?

1) Agenciazuric.com

A agenciazuric.com é um dos sites mais renomados do Brasil, garantindo a segurança e qualidade dos serviços prestados pela agência com total rapidez na entrega do serviço promovendo crescimento.

2) Gramsure.social

Operando com total transparência no serviço de comprar seguidores Instagram, o gramsure.social é um dos maiores sites com mais serviços voltados para o marketing digital de forma

3) Upgram.site

Com a proposta de promover um Up no seu Instagram, o site upgram.site vem revolucionando no mercado de compra e venda de seguidores reais, promovendo serviço de qualidade com a entrega mais rápida.

4) Seguidoresbrasil.io

Como o próprio nome já diz, o seguidoresbrasil.io entrega em sua conta seguidores reais 100% brasileiro, que podem interagir ainda mais com a sua conta caso se agradem do conteúdo feito por você.

5) Redegram.com

Uma das redes de venda mais visitadas em 2022 é a redegram.com, que assim como os demais sites, promove também o crescimento da sua conta no Instagram, construindo autoridade de forma simples.

6) Comprarseguidor.net

Embora o nome do site seja comprarseguidor.net, este site não é só referência na compra de seguidores, como também oferece serviços exclusivos voltados para o marketing digital visando a prospecção de perfis.

Qual o melhor site para comprar seguidores reais no Instagram 2022?

De todos os 7 sites testados e avaliados, o agenciazuric.com foi o site que melhor demonstrou um bom desempenho | Foto: Divulgação

O melhor site para comprar seguidores reais no Instagram em 2022 é o agenciazuric.com atuando há mais de 10 anos neste segmento oferecendo o serviço de compra de seguidores 100% reais e brasileiros.

Esse serviço de oferecer apenas seguidores reais e brasileiros tem ajudado milhares de contas a conquistarem crescimento dentro do Instagram de forma simples e rápida sem prejudicar o engajamento da conta.

De todos os 07 sites testados e avaliados, o agenciazuric.com foi o site que melhor demonstrou um bom desempenho ao ser comparado com os demais sites, superando os resultados ao atender a todos os critérios com nota máxima.

Um dos pontos principais que chama a atenção no agenciazuric.com é a segurança, sendo totalmente seguro para realizar a compra de seguidores Insta garantindo a qualidade do serviço prestado.

É possível comprar seguidores reais no Instagram?

Nem todos os sites que estão no mercado de fato entregam o serviço real, muitos entregam seguidores fakes | Foto: Divulgação

Sim, é totalmente possível comprar seguidores reais no Instagram de forma simplificada sites que através dos 07 sites que mencionamos no início deste artigo pois oferecem o serviço de forma 100% real.

Como já foi dito anteriormente, nem todos os sites que estão no mercado de fato entregam o serviço real, muitos entregam seguidores fakes e tais tipos de seguidores funcionam como parasitas em sua rede social.

A atribuição da palavra “parasita” se dá aos seguidores fakes porque eles impedem o seu crescimento no Instagram, pois o algoritmo identifica que são fantasmas na plataforma e por isso impede seu crescimento.

Quais são os seus seguidores?

Identificar a qualidade dos seguidores disponíveis em seu perfil é de extrema importância para prospectar o crescimento, até porque os seguidores falsos são verdadeiros parasitas da conta.

O Instagram recompensa as contas com perfis reais promovendo o crescimento aumentando o engajamento daquela conta, com perfis falsos o processo ocorre de forma contrária, ao invés de aumentar o engajamento ele diminui.

E a consequência para quem compra seguidores falsos não é só a diminuição do engajamento, existem algumas punições que são aplicadas para as contas que hospedam perfis falsos.

Você pode conferir a qualidade dos seguidores clicando no seu perfil onde aparece a opção de navegar pela opção “seguidores” conferindo cada perfil de seus seguidores verificando se são perfis reais ou falsos, caso sejam falsos remova-os

Vale a pena comprar seguidores?

Vale muito a pena comprar tanto seguidores como visualizações no reels quando a compra é realizada em sites seguros | Foto: Divulgação

Vale muito a pena comprar tanto seguidores como visualizações no reels quando a compra é realizada em sites seguros que realmente entregam o serviço real promovendo o crescimento da sua conta.

Um exemplo de sites seguros que realmente entregam os seguidores reais aumentando o engajamento da sua conta são os 7 melhores sites seguros e confiáveis que listamos no topo do artigo.

Quanto custa comprar seguidores

O custo por seguidores dependerá muito do pacote escolhido por você, existem pacotes dos mais variados tipos de preço, a depender do site escolhido por você os preços tendem a ser cada vez mais baixos.

Mas atenção, não se deixe levar somente pelo preço, pois existem sites desonestos que põem preços baixos mas não entregam seguidores reais, entregam os falsos, por isso a mão de obra é inferior.

O valor do pacote realmente é atrativo, porém é necessário uma análise que vá além do preço, como por exemplo a segurança e credibilidade do site, o agenciazuric.com é um dos sites mais seguros e possui preços acessíveis.

Lembre-se que comprar seguidores, não é só uma compra qualquer, é um investimento, contudo você não pode se deixar levar somente pelo valor, deve ser um conjunto, valor + segurança + credibilidade + qualidade, dentre outros;

3 Vantagens em ter um perfil com muitos seguidores

- Popularidade

- Parcerias digitais

- Credibilidade da sua marca

Comprar seguidores reais para sua conta pode trazer diversos benefícios para a sua conta, mencionamos 3 principais vantagens de ter um perfil com muitos seguidores, seja ele pessoal ou profissional.

Popularidade

Desde cedo, aprendemos que a popularidade é algo muito importante para a vida, pois ela traz consigo o reconhecimento, que é de suma importante para a nossa imagem, a forma como as pessoas te vêem.

Conseguimos ver os primeiros reflexos de popularidade na escola, sempre conhecemos alguém que é popular, ou já fomos esse alguém, e ser popular traz muito reconhecimento na escola, por isso é visto de forma diferenciada.

Ao comprar seguidores para a sua conta, você consegue garantir a popularidade do seu perfil, aumentando a sua visibilidade, modificando de forma positiva a forma como as pessoas te vêem dentro e fora da rede.

Parcerias digitais

Atualmente em 2022, uma das maiores profissões mais bem pagas no Brasil e no inteiro, com alguns relatos de até 4 milhões de reais, como por exemplo o Neymar Jr. que cobra um pouco mais do que isso por publicação postada.

O trabalho de influenciador digital é pago por parcerias digitais com grandes marcas que pagam para você divulgá-la, e para ser pago é necessário ter muitos seguidores e engajamento, por isso você pode comprar seguidores.

Credibilidade da sua marca

A prática de comprar seguidores beneficia não só a sua conta pessoal, como também promove benefícios para o seu perfil empresarial, um exemplo disso é a credibilidade que traz para a sua marca.

Hoje em dia o mundo é digital, e por isso a sua empresa ou serviço precisa se adequar a este novo padrão de vida, que é digital, um primeiro passo de sucesso é a compra de seguidores para o seu perfil

Você consegue criar credibilidade para sua marca comprando seguidores, pois a maioria das pessoas acreditam que o número de seguidores é fundamental para descobrir se a empresa é ou não segura.

Quantos seguidores reais posso comprar no Instagram?

A quantidade de seguidores reais a serem compradas dependerá muito do pacote escolhido por você, e do site que você escolheu para comprar seguidores no Instagram para o seu perfil.

No site que foi eleito o melhor site para comprar seguidores reais, o agenciazuric.com você consegue comprar algum dos pacotes disponibilizados no site, ou solicitar um pacote personalizado com uma das atendentes.

Um dos grandes diferenciais do agenciazuric.com é o atendimento exclusivo para atender de forma personalizada cada cliente, acompanhando desde o processo de início de vendas, até o pós venda com promoções exclusivas.

Posso comprar mais de um pacote de seguidores?

Sim, uma das principais vantagens de comprar seguidores no Instagram é a compra ilimitada, sendo assim você pode comprar quantas vezes quiser, sem ter um grande espaço de tempo entre uma compra e outra.

E além de ser ilimitada a compra, você pode comprar quantas vezes quiser para o mesmo perfil que você comprou da primeira vez, mesmo que o pacote comprado tenha sido personalizado para atender a sua necessidade.

Só consigo crescer no Instagram comprando seguidores?

A compra de seguidores reais para o Instagram é uma excelente estratégia de crescimento, porém não é a única utilizada para conquistar engajamento de forma orgânica e segura.

Existem outras estratégias que você pode aplicar para conseguir conquistar ainda mais crescimento dentro da rede que mais cresce no Brasil, o Instagram.

As outras estratégias que você pode utilizar para conseguir crescimento é a compra de curtidas Instagram, compra de comentários, visualizações reels, story e igtv, utilizando estes métodos você pode garantir bons resultados mais rápido.

Como comprar seguidores baratos?

Para comprar seguidores baratos no Instagram é necessário selecionar bem o site, pois existem sites que vendem seguidores super baratos, mas só cobram valores baixos porque entregam seguidores falsos.

Preço baixo e preço acessível com qualidade são duas coisas totalmente diferentes, têm preços que são baixos porque não há qualidade, contudo a mão de obra é barata por isso o preço é baixo.

Quando falamos em preços acessíveis, continuamos a falar de preço baixo, porém preço baixo para um serviço de qualidade, o agenciazuric.com é um exemplo disso, um site com qualidade no serviço, e preços acessíveis.

Comprar seguidores - Passo a passo

Não é difícil comprar seguidores para a sua conta, porém para facilitar ainda mais o processo de compra tornando ele mais rápido, preparamos um passo a passo de como comprar seguidores Instagram

- Role para cima desta matéria e escolha um dos 6 sites seguros listados

- Clique em um dos sites e procure por “comprar seguidores”

- Escolha um dos pacotes oferecidos pelo site

- Se o site escolhido for o agenciazuric.com, você pode entrar em contato com a equipe de atendimento e solicitar um pacote personalizado.

- Clique em comprar e preencha o mini formulário que aparecerá na sua tela

- Após inserir o nome de usuário e email você será direcionado para página de pagamento.

- Selecione uma das formas de pagamento e dê continuidade a compra.

- Espere o pagamento ser aprovado pela instituição financeira responsável

- Agora basta aguardar que o serviço seja entregue, e a depender do site escolhido, a entrega é automática, assim que o pagamento for aprovado. Em caso de dúvidas

Caso haja alguma dúvida durante o processo de compra, você pode entrar em contato com a equipe de suporte e atendimento do site escolhido por você, e solicitar orientação no processo de compra.

Uma super novidade para os clientes da agenciazuric.com é que ao entrar em contato com a equipe de atendimento, você poderá comprar via Whatsapp sem precisar realizar o procedimento via site, os atendentes farão todo o processo de compra para você.

Em quanto tempo recebo os seguidores?

Nos sites mencionados neste artigo, a entrega tende a ser muito rápida, durando cerca de segundos após a liberação do pagamento, a entrega é automática.

No teste elaborado com a finalidade de avaliar os sites deste segmento e selecionar os melhores, o que conseguiu entregar os seguidores de forma mais rápida foi o agenciazuric.com

A entrega ocorreu 15 segundos após a aprovação do pagamento, realizamos o pagamento via Pix, e o pacote escolhido foi o de 1.000 seguidores, todo o processo de compra durou cerca de 1 minuto e 25 segundos.

Os demais sites também desempenharam bons resultados em relação a entrega, durando pouco mais de 30 segundos de diferença do agenciazuric.com, sendo liberado de forma automática.

Quais as principais formas de pagamento?

Cada site funciona de forma única e exclusiva, porém todos aceitam as mesmas formas de pagamento, separamos uma listagem com as principais formas de pagamento dos sites mencionados aqui.

- Cartão de crédito

- Cartão de débito

- Transferência bancária

- Pix

- Boleto de pagamento

- Paypal

As formas de pagamento listadas acima são mediadas via Mercado Pago para poder garantir a sua segurança e a qualidade no processo de compra de seguidores reais para o seu Instagram.

Caso as formas de pagamento não atendam a sua necessidade financeira atual, você pode entrar em contato com o suporte de atendimento de cada site e sugerir a sua principal forma de pagamento, para que junto a empresa vocês cheguem a um denominador comum, benéfico para os dois.

Por que o melhor site para comprar seguidores no Instagram é o agenciazuric.com?

Azuric é um dos únicos sites deste segmento que conta com uma equipe de profissionais pronta para atender os seus clientes e avaliar a necessidade de cada um | Foto: Divulgação

O Melhor site para comprar seguidores no Instagram é o agenciazuric.com para promover total segurança para os seus clientes, entregando os seguidores reais para a sua conta com o objetivo de crescer a sua conta.

A agência possui Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica com validade legal, garantindo assim a segurança da empresa, provando que ela é comprometida com os seus clientes e tem respaldo jurídico para atuar no mercado.

Além disso, o agenciazuric.com é um dos únicos sites deste segmento que conta com uma equipe de profissionais pronta para atender os seus clientes e avaliar a necessidade de cada um.

O site atua há anos no mercado digital promovendo serviços exclusivos que já ajudaram milhares de pessoas a conquistarem o crescimento dentro da rede que mais cresce no mundo inteiro, o Instagram.

Visite: agenciazuric.com e conheça os pacotes de seguidores para impulsionar seu perfil de forma segura e rápida.