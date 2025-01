Projeto 'Raízes: identidade e cultura negra' passou por Irecê para valorizar a cultura afro nas escolas

Ações visavam contribuir para o combate ao racismo e violência contra os povos negros - Foto: Divulgação

Irecê recebeu o projeto ‘Raízes: identidade e cultura negra’, com oficinas para os professores e alunos, entre os meses de setembro a dezembro. As ações tiveram o objetivo de valorizar a cultura negra por meio dessas ações.

Foram doados acervos de livros e um conjunto de instrumentos musicais de origem africana para cada turma de crianças contempladas. Foi realizado um espetáculo aberto ao público ao final da formação para o público infantil, beneficiando os alunos, professores e a comunidade.

As ações visavam contribuir para o combate ao racismo e violência contra os povos negros, por meio da arte e do conhecimento. Além disso, tinham o objetivo de colaborar com a execução da lei n.º 10.639, que atribui caráter de obrigatoriedade ao ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas.

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

Segundo a lei brasileira, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira precisam ser ministrados em todas as etapas brasileiras. Muito além de conteúdos formais, a implementação passa pela promoção de diálogo entre os alunos e professores.

A educação infantil é a porta fundamental para a inclusão dos conteúdos nas escolas, principalmente por meio das artes e músicas, linguagens fundamentais para esse público-alvo.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto ‘Raízes: Identidade e Cultura Negra’ tem a produção da Faço Art Produções, apoio da Komedi e Incentivar, com patrocínio da Galvani e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

Instituições que receberam o projeto:

Quilombola Municipal Anisio Teixeira, José Francisco Nunes e Escola Sinésia Caldeira Bela.

Sobre a Galvani: A Galvani é uma empresa 100% brasileira que atua no setor de fertilizantes desde a década de 1960. Líder em produção e distribuição no Matopiba, a empresa possui unidades de mineração e beneficiamento em Angico dos Dias e Irecê, um complexo industrial em Luís Eduardo Magalhães, todos na Bahia, e escritórios corporativos em Campinas (SP) e na capital paulista.

Site: https://galvanifertilizantes.com/

Redes Sociais:

LinkedIn – www.linkedin.com/galvani-fertilizantes

Facebook – @galvanifertilizantes

Instagram – @galvanifertilizantes

Sobre o Ministério: A principal ferramenta de fomento à Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei 8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac),que também conta com o Fundo Nacional de Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts). Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura.