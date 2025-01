Prudential do Brasil se destaca como porta de entrada para o empreendedorismo

Guilherme de Souza, Adriana Gomes e Rafael Tourinho, proprietários de corretoras franqueadas da Prudential - Foto: Divulgação

A Prudential do Brasil, é líder no mercado entre as seguradoras independentes no segmento de pessoas e é reconhecida por seus produtos pioneiros. Mas ela também vem se destacando como uma opção sólida e vantajosa de investimento para quem quer apostar no próprio negócio e fazer a diferença no mercado: a marca oferece um modelo de microfranquia que alia segurança financeira e proteção para famílias.

Atualmente, a Prudential está entre as cinco maiores microfranquias do país no ranking da Associação Brasileira de Franchising (ABF), é um exemplo de investimento seguro, com aporte inicial acessível e retorno rápido, o que a torna uma oportunidade de negócio ainda mais atrativa.

Rafael Tourinho, que adquiriu uma corretora franqueada em 2023, endossa: “Eu, como empresário, em parceria com a Prudential, tenho a autonomia de focar 100% da minha energia no retorno da minha franquia, no meu ganho. Eu já fui executivo de uma empresa, já fui franqueador, já vendi franquias também e hoje não conheço nada igual ao modelo da Prudential”, destaca.

Com mais de 26 anos e sólida atuação no segmento de seguros de vida no Brasil, a empresa oferece uma ampla gama de produtos, com soluções personalizadas para famílias e empresas. Na perspectiva do investidor, isso se traduz na possibilidade de atuar em um mercado em franca expansão, oferecer produtos inovadores para seus clientes, aliado com um propósito forte de proteção de vidas.

Pioneira no modelo de franchising para a comercialização de proteção financeira através dos seguros de vida e reconhecida pelo segundo ano consecutivo com o Selo de Excelência em Franchising, concedido pela ABF, a marca oferece uma oportunidade diferenciada para quem deseja empreender com propósito, sendo uma excelente e segura porta de entrada para o empreendedorismo.

Com uma rede de franquias com 2.000 corretoras franqueadas e 39 pontos de apoio distribuídos por 14 estados brasileiros, a marca oferece à rede de franquias além de suporte físico para treinamentos, escritório compartilhado e atendimento a clientes, um modelo pronto para investir, com uma estrutura completa, permitindo que o empreendedor atenda às necessidades de um mercado em constante transformação e crescimento.

Quem já tem uma corretora franqueada tem muitos motivos para comemorar, pois já experimenta a liberdade de ser dono de seu próprio negócio e a sua flexibilidade de agenda. Isso significa que o empreendedor tem autonomia para estabelecer suas metas, horários e até mesmo controlar o faturamento mensal, que pode ser ilimitado, uma vez que quanto mais esforço o empresário dedicar ao negócio, maiores são as chances de sucesso.

Para Guilherme de Souza, que possui uma corretora franqueada da Prudential desde 2019, o negócio é totalmente indicado para quem quer sucesso e satisfação no que faz. “Sem dúvida, é um excelente investimento para aquelas pessoas que estão buscando crescimento profissional e financeiro através do empreendedorismo. E esse caminho é o melhor e o mais rápido para atingir esses objetivos”.

INVESTIMENTO SEGURO E RETORNO ATRATIVO

Na Prudential, o investimento inicial para adquirir uma corretora franqueada é em torno de R$ 45 mil, com payback (retorno do investimento) em até seis meses, o que, por si só já é um grande diferencial se comparado aos modelos tradicionais de microfranquias. A rede de franquias ainda conta com a segurança de um suporte contínuo, incluindo capacitação através de acompanhamento e consultorias constantes e da plataforma digital PruEAD+ que disponibiliza conteúdos exclusivos com foco em temas relacionados ao modelo de negócio da seguradora.

A corretora franqueada Adriana Gomes, que adquiriu sua franquia em 2023, destaca a segurança e a rentabilidade do negócio. “Quando se busca uma franquia, você está buscando o know-how, um modelo e expertise. E a Prudential oferece exatamente isso, é uma empresa estabelecida, com modelo de negócio comprovadamente seguro e rentável, garantindo o sucesso da corretora franqueada, além de dar a tranquilidade ao empreendedor de que o cliente vai receber o que contratou. Como corretora franqueada, em apenas 11 meses de atividade já tenho um faturamento maior do que o da minha franquia anterior. O investimento inicial que um empreendedor faz hoje para adquirir uma franquia da Prudential é irrisório quando comparado às outras oportunidades do mercado”, ressalta.

MARCA GLOBAL

Com quase 150 anos de atuação global, a Prudential está presente em mais de 50 países, mantendo seu compromisso de proteger vidas e oferecer segurança financeira. É uma marca sólida e reconhecida: é uma das empresas mais admiradas segundo a Fortune e foi eleita por dez anos consecutivos como uma das companhias mais éticas do mundo.

No Brasil há mais de 26 anos, a Prudential tem como propósito transformar a vida das pessoas, protegendo tanto suas famílias quanto seus negócios. Já retornou para a sociedade mais de R$ 3,4 bilhões em benefícios pagos e possui mais de 5 milhões de vidas seguradas.

