Quando vale a pena o empréstimo para quitar dívidas?

Recorrer ao empréstimo para quitar dívidas nem sempre é algo ruim. Há situações em que essa solução realmente vale a pena.



Exemplo disso é quando você consegue uma oportunidade para trocar uma dívida cara, como o cheque especial ou o cartão de crédito, por outra que oferece juros mais baixos. Entretanto, o empréstimo nem sempre é uma boa alternativa para quitar débitos.

Por isso, antes de optar por esse caminho, é importante analisar vários aspectos para saber quando tal escolha vale a pena para tomar a melhor decisão.

Neste artigo, vamos mostrar como funciona o empréstimo, se realmente é válido solicitar um para pagar dívidas e quando fazer isso. Também vamos apresentar as melhores opções e os cuidados que você deve ter. Boa leitura!

COMO FUNCIONAM OS EMPRÉSTIMOS?

Os empréstimos funcionam com base em uma análise de crédito, com a qual cada instituição avalia a probabilidade de o cliente conseguir pagar as parcelas em dia e quitar o empréstimo que está solicitando.

Anteriormente, eram considerados apenas os registros de atrasos, consultados no Serasa, por exemplo. Mas, atualmente, você já é capaz de autorizar a consulta ao Cadastro Positivo, sistema que registra o histórico de todas as suas contas e pagamentos. Dessa forma, as instituições conseguem saber se o consumidor tem bons hábitos e não atrasa pagamentos.

Isso porque os clientes com melhores classificações de bons pagadores oferecem menos risco, possibilitando à instituição cobrar juros mais baixos.

VALE A PENA FAZER UM EMPRÉSTIMO PARA PAGAR DÍVIDAS?

Fazer um empréstimo, sim, é confiável para pagar as contas e pode ser vantajoso para os casos em que a dívida tem taxa de juros alta, ou quando você já tentou uma negociação, mas não chegou em um acordo favorável.

Contudo, é uma situação que precisa ser bem analisada, pois tomar um empréstimo com altas taxas de juros para cobrir outro pode levar a uma bola de neve, caso não faça um planejamento financeiro.

Dessa forma, antes de optar por um empréstimo, em um banco ou qualquer outra instituição financeira, é importante examinar se uma simples mudança em sua organização financeira já não seria o suficiente para ter as contas em dia.

Muitas vezes, apenas cortando gastos supérfluos ou diminuindo a frequência deles, por exemplo, é possível evitar um novo comprometimento da renda.

QUANDO FAZER UM EMPRÉSTIMO PARA PAGAR DÍVIDAS?

Em certos casos, pode valer a pena optar por solicitar um empréstimo para resolver alguns problemas financeiros. Mas, antes de qualquer atitude, é importante analisar com cautela todas as possibilidades e as vantagens que terá com essa decisão.

A seguir, veja quando vale a pena fazer um empréstimo para quitar as suas dívidas.

Dívida no cartão de crédito ou cheque especial

O rotativo do cartão de crédito é um tipo de empréstimo oferecido quando você não consegue pagar o valor total da sua fatura em determinado mês.

Dessa forma, se a quantia que você paga é menor que o total, o saldo devedor é cobrado na fatura seguinte. O problema é que tal situação gera juros sobre o valor não quitado. Isso deve ser evitado, pois o restante a ser pago continua crescendo, dificultando cada vez mais a quitação total, podendo virar a famosa “bola de neve”.

Quando isso acontece, o melhor a fazer é contratar um empréstimo para pagar a dívida de cartão de crédito com juros mais baixos. Mas atenção: é muito importante procurar uma taxa que seja a mais baixa possível.

O empréstimo consignado é uma ótima escolha, porque o valor das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento, por isso, oferece juros bem mais baixos.

Porém, é fundamental ficar atento e fazer um bom controle financeiro para não adquirir novas dívidas no cartão, enquanto estiver pagando as parcelas do empréstimo.

Necessidade de limpar o nome

É muito provável que uma pessoa devendo há muito tempo para uma ou mais instituições esteja com o nome negativado.

Além de trazer diversas preocupações, isso impede a realização de várias ações, como alugar um imóvel, fazer um empréstimo ou conseguir crédito para comprar móveis e outros produtos.

Assim, quem tem urgência de limpar o nome ou pressa para atender a alguma necessidade, pode encontrar no empréstimo uma boa alternativa para solucionar o problema.

Pagamento antecipado

Outra situação em que o empréstimo vale a pena para pagar dívidas é quando você ganha um bônus para quitar o valor total antecipadamente. Exemplo disso são os feirões realizados por instituições para negociar descontos e quitar os débitos existentes.

Dependendo do caso, a dívida pode ser reduzida em até 90% com essas oportunidades. Além disso, é possível optar por fazer a negociação dela diretamente com o credor.

A condição exigida costuma ser o pagamento total em uma única parcela. Em geral, isso ocorre quando o credor entende que é melhor diminuir o débito para aumentar a possibilidade de reaver algum valor de imediato.

Nesse caso, o empréstimo se torna interessante, já que permite aproveitar o desconto e limpar o seu nome. Assim, você paga menos pelo total da dívida, fica com parcelas menores e tem mais tempo para quitá-lo.

Tempo de endividamento

Em algumas situações, o empréstimo ajuda a diminuir o tempo que você vai ficar com uma dívida ativa. Isso porque em caso de débitos com muitas parcelas, esse crédito auxilia na antecipação dos pagamentos e a quitar o total antes do prazo.

Quer um exemplo prático? Se a sua dívida tem prestações a serem pagas em 24 meses, você pode optar por um empréstimo e arcar com esse débito em 12 meses.

Mas é importante considerar que tais parcelas precisam se encaixar no seu orçamento. Outra observação é: adote essa solução apenas se ela for a que fizer mais sentido para você.

QUAIS AS MELHORES OPÇÕES DE EMPRÉSTIMO PARA PAGAR DÍVIDAS?

Essa é uma questão fundamental, pois só conhecendo os tipos de empréstimos disponíveis no mercado é que você consegue fazer a melhor escolha para o seu perfil financeiro. A seguir, veja quais são.

Empréstimo pessoal

No empréstimo pessoal, o valor solicitado é concedido à pessoa com base em sua renda mensal e histórico de pagamentos.

Empréstimo consignado

Conforme já comentamos, no empréstimo consignado, a parcela é descontada diretamente do seu salário. Normalmente, tal modalidade é oferecida para aposentados e funcionários públicos, mas também é feita aos colaboradores de algumas empresas privadas.

A vantagem do consignado é que os juros cobrados são os mais baixos do mercado. Isso é possível porque o desconto das parcelas em folha garante ao credor o pagamento em dia dessas prestações.

Só para você ter uma ideia da diferença que isso representa ao seu bolso, de acordo com dados do Banco Central, a taxa de juros do empréstimo consignado privado, em 2021, registrou a média de 1,6% ao mês. Já a taxa do empréstimo pessoal foi 7% ao mês!

Empréstimo com garantia de imóvel e automóvel

Assim como o consignado, essas também são opções interessantes, pois contam com garantias de pagamento do crédito e, por isso, oferecem taxas mais competitivas.

Nessas modalidades, os prazos para o pagamento do empréstimo costumam ser maiores. Isso é possível porque a instituição tem o bem (imóvel ou automóvel) como garantia da quitação da dívida a ser contraída.

Outra vantagem é que esse tipo de empréstimo pode oferecer valores maiores de crédito. Dessa forma, é uma boa alternativa para quem precisa refinanciar dívidas caras.

Empréstimo pessoal com garantia de celular

Da mesma forma que os empréstimos com outros tipos de garantia, como imóvel ou automóvel, essa modalidade proporciona melhores taxas e rapidez na aprovação do contrato.

QUAIS OS CUIDADOS AO FAZER UM EMPRÉSTIMO PARA QUITAR DÍVIDAS?

Ao solicitar um empréstimo para quitar dívidas, todo cuidado é pouco. Como já comentamos, esse é um momento delicado, pois vai comprometer seu orçamento mensal por algum tempo. A seguir, veja os principais pontos a serem analisados antes de tomar tal decisão.

Verifique a taxa de juros e os encargos

O primeiro cuidado que você deve ter antes de recorrer a um empréstimo para pagar dívidas é pesquisar e analisar a taxa de juros e os encargos cobrados para a realização da operação.

Considere que se eles forem muito altos, podem prejudicar o seu orçamento no futuro. Sendo assim, busque alternativas mais baratas e planeje bem antes de dar esse passo.

Analise o valor das parcelas

Jamais faça um empréstimo com base somente no quanto você pode pagar mensalmente em relação às parcelas. Esse é um erro que muitas pessoas cometem e que pode levar a sérios problemas.

É preciso multiplicar o valor da parcela pelos meses estipulados no contrato, a fim de saber quanto você pagará no total no final do contrato. Isso te ajuda a verificar se as taxas aplicadas são abusivas ou se está, realmente, fazendo um bom negócio.

Além disso, tenha a certeza de que o valor das parcelas do empréstimo cabem no seu bolso. O ideal é que a quantia destinada ao pagamento das dívidas não seja maior que 30% da sua renda líquida em cada mês.

Avalie o número de parcelas

Além do valor mensal, é importante atentar ao número de parcelas. Isso porque um dos fatores mais importantes que deve ser avaliado ao fazer uma dívida é planejar quando você conseguirá sair dela.

Nesse sentido, ao optar por solicitar um empréstimo para quitar as suas dívidas, busque entender por quanto tempo ele fará parte dos seus gastos mensais.

Aqui, é importante lembrar dos imprevistos que podem ocorrer, e ter muitas parcelas para pagar de um novo empréstimo pode se tornar, novamente, um problema financeiro.

Para evitar que isso aconteça, avalie qual seria o prazo ideal para sua realidade, de acordo com o valor de cada parcela e o período que você consegue arcar com elas.

Simule o empréstimo em diferentes situações

O simulador permite verificar o valor da taxa de juros, escolher o número de parcelas, valores mensais e datas de pagamento. Por isso, sempre que estiver disponível, utilize a ferramenta de simulação quantas vezes forem necessárias até você conseguir encontrar a situação ideal de empréstimo para o seu orçamento mensal.

Nesse momento, é preciso observar as taxas de juros aplicadas ao empréstimo, já que elas podem variar muito de acordo com a instituição financeira. Essa diversidade pode significar a diferença entre pagar 3 mil ou 9 mil reais ao final das parcelas, considerando que uma empresa pode cobrar 3 vezes mais que outra.

Desconfie de ofertas muito fáceis

Milagres não existem quando se trata de dinheiro. Por isso, desconfie de taxas de juros muito baixas ou de condições muito diferentes das que você encontra em outras instituições.

Atualmente, há muitos golpes e instituições financeiras que divulgam apenas parte das informações sobre as condições reais do empréstimo, com o intuito de atrair clientes.

Na hora de fazer o empréstimo, as pessoas podem ser surpreendidas com novas taxas (além de altas), reveladas somente após a assinatura do contrato.

Escolha empresas confiáveis para não cair em golpes

Há alguns anos, apenas os bancos tradicionais emprestavam dinheiro. Atualmente, é possível encontrar diversas instituições que oferecem crédito para as pessoas. Dessa forma, você encontrará fintechs, bancos digitais e cooperativas de crédito que atuam nesse mercado.

Muitas vezes, pela urgência de conseguir o dinheiro necessário para quitar as dívidas, as pessoas acabam recorrendo a empresas que provocam dores de cabeça. Por isso, é muito importante fazer uma pesquisa sobre a instituição financeira onde pretende solicitar seu empréstimo.

Agindo dessa forma, você consegue avaliar o comportamento da empresa no mercado. Para tanto, consulte sites e busque informações sobre as melhores instituições do mercado, como a SuperSim, uma empresa idônea, ganhadora do prêmio Reclame Aqui.

Conheça os diferenciais da SuperSim

A SuperSim é uma fintech que nasceu para dar oportunidade a todos que necessitam de crédito rápido e flexível, democratizando o crédito. Por isso, ela faz o máximo possível para dizer sim a todos os pedidos de empréstimo que recebe, mesmo das pessoas que apresentam alguma restrição no nome.

A seguir, conheça os diferenciais que a SuperSim oferece:

● empréstimo com garantia de celular;

● empréstimo sem garantia - créditos de 500 a 2500 reais para pagar em até 12x;

● empréstimo 100% online;

● aumento de limite de crédito de acordo com a recorrência;

● trabalha com todas as regiões do país;

● oferece crédito para negativados;

● apresenta a maior taxa de aprovação do mercado;

● proporciona pagamentos de empréstimo via boleto bancário, enviado para o e-mail ou baixado na plataforma SuperSim.

Como você pôde ver, dependendo da situação, muitas vezes, vale a pena solicitar um empréstimo para quitar dívidas. Mas, como mostramos ao longo deste artigo, é muito importante ficar de olho nos juros, taxas, valores e quantidade de parcelas. Além disso, é preciso buscar uma instituição financeira de confiança como a SuperSim.

