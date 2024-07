São João no Sistema BA-093 prevê circulação de 300 mil veículos

Sistema BA-093, na Região Metropolitana - Foto: Will Recarey / Divulgação Bahia Norte

As cidades próximas de Salvador concentram grande parte das festas de São João mais esperadas pelos baianos e turistas. E uma boa opção para quem vai pegar estrada do feriado, rumo ao forró, é a utilização das rodovias administradas pela Bahia Norte, entre a BR-526 (Cia-Aeroporto) e a BR-324. O roteiro é uma alternativa para quem busca cidades com uma programação pé de serra tradicional, como Amargosa, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim, Ibicuí e Santo Antônio de Jesus. Já a Via Metropolitana também é uma rota ágil, mas para quem vai aproveitar o São João no Litoral Norte ou na capital baiana.

Os municípios que compõem o Sistema BA-093, na Região Metropolitana - Mata de São João, Pojuca, Dias D´Ávila, Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, Candeias e Salvador - prometem atrair muitos forrozeiros e forrozeiras, com uma programação com muita música, comidas típicas e animação.

Para curtir o feriado com segurança e tranquilidade, a Concessionária Bahia Norte preparou um esquema especial para atender os usuários. A previsão neste período é de tráfego mais intenso entre sexta-feira (21) e segunda-feira (24), com expectativa de aproximadamente 300 mil veículos nas rodovias.

Fábio Guimarães, gerente de Operações da Monte Rodovias, administradora da Bahia Norte, prevê os dias de movimentação mais acentuada. “O fluxo fica mais intenso na tarde da sexta-feira (21), e durante todo o dia no sábado (22) e domingo (23), nos dois sentidos, principalmente nas Cia-Aeroporto, Via Parafuso e Pojuca”, explica.

Para passar pelas praças de pedágio da maneira mais rápida e segura, a sugestão aos usuários é a utilização das pistas automáticas, com sensores para TAGs. Já nas demais cabines, os motoristas podem utilizar o cartão de débito e o pagamento por aproximação para uma viagem mais ágil e tranquila. Além disso, um esquema especial de papa filas promete auxiliar os motoristas que passam pela Via Parafuso e Cia-Aeroporto, e também haverá ampliação das cabines de atendimento manual nas demais praças.

Antes de pegar a estrada para dançar muito forró, é importante reservar um tempinho para realizar uma revisão prévia no veículo, com atenção especial aos itens de segurança. Para ir e voltar com segurança, é preciso ter atenção em relação à sinalização e velocidade das rodovias, não usar o celular enquanto dirige, e deixar para beber o licor quando chegar no seu destino. Afinal, bebida alcoólica e direção não combinam.



A Bahia Norte orienta ainda os usuários a salvarem o contato da concessionária para qualquer ocorrência nas rotas do sistema BA-093: 0800 600 0093. As equipes podem ser acionados a qualquer hora, para atendimentos com guinchos para reboque, ambulância, carro-pipa e monitoramento 24 horas por dia, todos os dias da semana.