CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

Saúde em Movimento: um case de referência em cuidado

Fundação José Silveira evidencia os impactos do Programa Saúde e Cidadania no Anuário Empresarial Bahia 2025

Redação

Por Redação

23/10/2025 - 2:09 h | Atualizada em 23/10/2025 - 10:30
Equipe da MKT Consult
Equipe da MKT Consult -

A Fundação José Silveira (FJS) marcou presença de forma expressiva no Anuário Empresarial Bahia 2025, lançado nesta terça-feira, 21, pela MKT Consult. A publicação reúne as principais empresas, lideranças e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento, a inovação e a responsabilidade social no estado.

Nesta edição, a FJS apresenta o case “Saúde em Movimento”, que retrata a trajetória e os resultados do Programa Saúde e Cidadania (PSC), com mais de 2 milhões de procedimentos gratuitos realizados ao longo de 14 anos. Reconhecido por sua atuação itinerante na Bahia, o PSC oferece atendimento em diversas especialidades médicas como cardiologia, ginecologia, odontologia, pediatria, urologia e outras áreas como serviço social, psicologia, enfermagem e nutrição. Também realiza exames de ultrassonografia, raio-x, mamografia e eletrocardiograma, além de ações educativas que promovem o autocuidado.

“O case nos permite mostrar à sociedade não apenas os resultados do nosso trabalho, mas, sobretudo, como podemos aprimorar o atendimento, ampliando o acesso, agilizando os serviços e utilizando os dados da saúde para acompanhar e responder melhor às necessidades da população. Por meio do PSC, levamos assistência de qualidade, informação e acolhimento a comunidades em situação de vulnerabilidade, reafirmando o protagonismo da Fundação na promoção da saúde e no fortalecimento da cidadania”, destacou Leila Brito, gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico e Inovação da FJS.

