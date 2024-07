Sicoob destaca-se por capilaridade e benefícios a cooperados

- Foto: Comunicação Sicoob/Divulgação

Encontrar um banco próximo e que ofereça soluções para questões do dia a dia é uma tarefa árdua para quem mora longe dos grandes centros urbanos. E o Sicoob é, para pelo menos 400 municípios brasileiros, a única instituição financeira local, tornando-se um importante ponto de apoio para as comunidades.

A instituição preza pela proximidade com os seus cooperados, tendo a maior rede física do país com mais de 4,6 mil pontos de atendimentos, impulsionando o desenvolvimento das comunidades onde se faz presente. O Sicoob também tem investido em inovação e infraestrutura tecnológica, unindo o físico ao digital para promover o crescimento dos negócios, aumentar a eficiência, incrementar a oferta de produtos e serviços e melhorar o atendimento aos cooperados por meio de diferentes canais.

Forbes

Reconhecido como a terceira melhor instituição financeira do Brasil, segundo ranking elaborado pela Forbes em conjunto com a empresa de estudos de mercado Statista, o Sicoob se compromete com a oferta das melhores soluções financeiras com taxas e tarifas justas, mas também no incentivo ao empreendedorismo local, a promoção da educação financeira e a viabilização de projetos sociais relevantes para cada comunidade.

Produtos e serviços do Sicoob para você

O Sicoob leva a sério a essência do cooperativismo na promoção de uma vida financeira justa, com atendimento personalizado e benefícios que só uma cooperativa de crédito pode oferecer. Os cooperados tem acesso a soluções financeiras completas, como empréstimos, investimentos, previdência, seguros, consórcios e muito mais.

Gilson Nei Silva dos Santos é professor em Amargosa e desejava um carro mais confortável para a sua família. Algumas pessoas conhecidas indiaram o Sicoob e, lá, ele encontrou a segurança que ele precisava para contratar o consórcio Sicoob. “Hoje eu me sinto satisfeito pelo prazer de ter realizado um sonho meu e da minha família”, comemora Gilson que já foi contemplado.

Para pessoas físicas, também são oferecidas diversas opções de cartões de crédito que variam de acordo com a renda e necessidade do cooperado. Os cartões Sicoobcard possuem taxas de juros mais atrativas, podem ser habilitados para realizar compras internacionais, possibilitam desconto ou gratuidade da anuidade de acordo com as compras realizadas, acumulam pontos que podem ser trocados por produtos no shopping virtual Coopera, milhas aéreas ou até mesmo por crédito na fatura.

Em 2023, na Bahia, o Sicoob proporcionou aproximadamente R$ 215 milhões em ganhos totais aos seus cooperados. Este valor equivale à diferença de juros, taxas e tarifas comparados com os preços médios praticados pelo sistema bancário e representa o impacto social das cooperativas nas comunidades. A expectativa é que os índices do próximo exercício sejam ainda melhores.

Educação financeira

A instituição acredita que proporcionar o acesso ao conhecimento financeiro ajuda a manter uma relação saudável e consciente com o dinheiro. Diante disso, criou o Programa Clínicas Financeiras, com o objetivo de atender e orientar a população sobre finanças e formas de investimentos, promovendo inclusão, acessibilidade e educação financeira. O programa acontece em eventos abertos gratuitos, mas também conta com modalidade virtual através da plataforma Clínicas Financeiras Virtuais.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 342 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4, 6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.