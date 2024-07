Sicoob oferece vantagens exclusivas para empresas de diferentes portes

Melentino Tedesco – Empresário // Santo Antônio de Jesus - Foto: Comunicação Sicoob

O cooperativismo financeiro é um importante aliado para o empreendedorismo brasileiro por oferecer condições mais competitivas para o acesso a crédito, capital de giro e outros recursos financeiros. E o Sicoob desempenha um papel fundamental no apoio aos empreendedores de micro, pequenas e médias empresas.

No ano de 2023, o Sicoob alcançou a marca de R$ 45,9 milhões em crédito concedido às empresas de diferentes portes, representando um aumento de 8% em relação ao ano anterior.

Os números reforçam o compromisso da instituição em fortalecer a base do setor empresarial. As empresas associadas ao Sicoob contam com todos os produtos e serviços financeiros oferecidos no mercado, com taxas e tarifas mais justas, atendimento consultivo, independentemente do tamanho do negócio, e vantagens exclusivas de uma instituição financeira cooperativa.

No Sicoob, as pessoas não são apenas clientes, mas os verdadeiros donos do negócio, o que significa que podem participar ativamente das tomadas de decisões e compartilhar dos resultados financeiros. Em 2023, o Sicoob proporcionou R$ 30 bilhões em ganhos totais aos seus cooperados. Na Bahia, o valor foi de aproximadamente R$ 215 milhões. Este valor equivale à diferença de juros, taxas e tarifas comparados com os preços médios praticados pelo sistema bancário e representa o impacto social das cooperativas nas comunidades.

Intrínseco aos valores cooperativistas, o Sicoob também promove uma agenda social que inclui iniciativas voltadas para o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das comunidades. Essas ações reforçam o compromisso em contribuir positivamente para a sociedade, fortalecendo os laços com os cooperados e reafirmando o papel como agente de transformação e progresso.

Benefícios do Sicoob para o seu negócio

O Sicoob é a terceira melhor instituição financeira do Brasil, segundo ranking da Forbes em parceria com a empresa de estudos de mercado Statista, buscando sempre oferecer soluções financeiras inovadoras e incentivar o empreendedorismo local. Ao abrir uma conta para pessoa jurídica, o cooperado pode acessar produtos e serviços mais práticos, completos e econômicos.

As empresas associadas ao Sicoob possuem acesso a diversos tipos de contas que atendem a necessidade de cada um de seus cooperados – conta corrente, conta salário, conta capital e conta garantida. Cada uma delas reúne benefícios exclusivos e um portfólio completo de soluções financeiras como linhas de crédito, investimentos, cartões, consórcios, seguros e serviços de pagamento e recebimento.

A Sipag, por exemplo, oferece Soluções Integradas de Pagamento para seu negócio prosperar e crescer com mais economia e benefícios. Mais do que uma maquininha de cartão, é a solução para pagamento recorrente, pagamento por link, e-commerce e muito mais. Seguindo os princípios de ética e transparência de quem nasceu no cooperativismo, a Sipag proporciona o crescimento financeiro de milhares de empresários e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde está presente.

Outro serviço para o seu negócio é a Cobrança Bancária: por meio de boleto bancário, sua empresa tem uma preocupação a menos no dia a dia e pode faturar muito mais. O serviço conta com um software moderno para emissão e administração, emissão de boletos por meio de seu próprio sistema (ERP) e E-commerce. Ao implantar essa gestão de cobrança, é possível acompanhar os status dos títulos em tempo real, consultando seus boletos emitidos e liquidados por meio do Internet Banking Empresarial, além de antecipar os boletos em caso de necessidade de capital de giro – sujeito a análise de crédito.

Sobre o Sicoob

